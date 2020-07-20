Урал — Локомотив 22 июля 2020 года: прогноз на матч 30 тура РПЛ

Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу Урал — Локомотив 1-3.

22 июля, в среду, на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Локомотив». Соперники, по сути, не решают никаких турнирных задач, но в случае победы хозяева могут оказаться на седьмой строчке.

«Локомотив» в последнем туре одолел ЦСКА и, благодаря поражению «Краснодара» от «Динамо», гарантировал себе второе место и групповой этап Лиги Чемпионов на будущий сезон. Клуб из столицы выше уровнем, в порядке Алексей Миранчук, да и времени на подготовку у «Локо» было больше, ведь они не участвовали в кубке. Железнодорожники явный фаворит встречи.

«Урал» остался без главного тренера Дмитрия Парфенова перед этим поединком. Он лишился должности после вылета в полуфинале Кубка России от «Химок». Готовить команду к поединку с коллективом Николича будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев. Дела у «шмелей» идут не лучшим образом, но они могут подняться на седьмую строчку в случае победы и это кажется весьма неплохой перспективой.

Букмекеры делают ставку на гостей. Средний коэффициент на их победу сейчас — 1,40. На «Урал» — 7,50. На мирный исход — 4,90.

Поскольку обе команды играют достаточно ярко и им нечего терять, предположим, что забитых мячей будет больше. Возможно, пополнит свой бомбардирский счет Миранчук. Но и Бикфалви нельзя списывать со счетов.

Начало встречи в 19-00 по московскому времени. Рассудит соперников Станислав Васильев.