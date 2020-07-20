ЦСКА — Тамбов 22 июля 2020 года: прогноз на матч 30 тура РПЛ

Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу ЦСКА— Тамбов 4-0.

22 июля, в среду, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве московский ЦСКА принимает «Тамбов» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ. Армейцы — явный фаворит встречи и, вероятно, будут стараться добыть три очка после обидного поражения от «Локомотива».

У клуба из столицы, кроме всего прочего, есть отличная мотивация. Им необходимо побеждать, чтобы иметь шанс занять третье место и попасть в квалификацию Лиги Чемпионов. Правда, здесь нужно надеяться на то, что «Краснодар» не обыграет «Ахмат». Если учитывать еще и тот факт, что хозяева выше гостей по уровню, то можно предположить, что тамбовчанам будет сложно.

«Тамбов» гарантировал себе место в РПЛ. Он не поднимется выше 14 места. Но, может быть, им поможет тот факт, что они больше отдыхали. Напомним, матч с «Сочи» в предыдущем туре они так и не сыграли, ведь южане пропустили игру из-за вспышки коронавируса.

Букмекеры также на стороне ЦСКА. Коэффициент на их победу — 1,3. На «Тамбов» — 12. На ничью — 6,05.

Встреча начнется в 19-00 по московскому времени. Рассудит соперников Кирилл Левников. В первом круге армейцы выиграли со счетом 2-0. Не исключено, что в этот раз победа будет более разгромной. В обратном случае состоится сенсация, и позиции Виктора Ганчаренко на посту главного тренера хозяев снова могут пошатнуться.