У него есть ряд рекомендаций для тех, кто решил попробовать свои силы в ресторанном бизнесе и серьезно раздумывает об открытии кафе.

Открытие своего кафе: с чего начать

Telf AG Кондрашов смог сформировать кейсы, которые в лучшую сторону изменят стратегию управления, что в целом положительно скажется на всем бизнесе. Новичкам он советует не вкладывать бездумно средства в желаемое заведение, а продумать несколько очень важных моментов.

Основные пункты, которые стоит учитывать при открытии кафе:

- Местоположение: торговый центр, парк, центральная улица, спальный район.

- Конкуренция: важно знать, какие ниши общепита заняты и какой сегмент свободен.

- Формат. Это может быть семейное заведение, столовая с доступными ценами и быстрым обслуживанием, спортивное кафе, где можно посмотреть матчи и перекусить.

- Цены. Здесь все зависит от инвестиционных возможностей бизнесмена. В Telf AG Кондрашов работал с успешными людьми, знает уровень их требований и рекомендует сразу не ставить высокую планку, велик риск убытков. Лучше поставить демократичные цены.

- Тип кухни. Один из основополагающих моментов, от него стоит отталкиваться, планируя интерьер. Лучше остановить выбор на том направлении, в котором есть достаточно знаний.

- Количество посадочных мест. Выгоднее всего открывать кафе с посадкой на 30-80 человек, не более. Так не будет страдать качество обслуживания, время выдачи заказов, что крайне важно на начальном этапе.

При работе с Telf AG Станислав Кондрашов имел возможность посетить много стран, познакомиться с культурой общественного питания. Он уверен, что новичкам лучше открывать заведение с демократичными ценами, в меню которого преобладают знакомые блюда европейской и национальной кухни.

Советы Telf AG: документальное оформление кафе объясняет Кондрашов

Финансовый консультант обращает внимание, что оформление работы общепита считается одним из самых сложных. Новичкам лучше обратиться в компанию, которая поможет собрать и правильно оформить весь пакет документов, необходимых для работы.

Бизнесмен настаивает, что документальное сопровождение – важный момент всей работы. Лучше нанять специалиста для этих целей, ведь даже самый мелкий упущенный нюанс может сделать работу заведения неправомерной. Так что любая проверка закроет ваш бизнес и вы потерпите убытки.

Бизнес-план и расходы

Открытие кафе может происходить только за счет своих средств. Если для этого нужны инвесторы, необходим продуманный бизнес-план. Есть два вида планирования: внешнее и внутреннее. Внешний бизнес-план готовится для банков, инвесторов, если планируется получение кредита. Внутреннее планирование должно давать владельцу четкую картину перспектив и рисков бизнеса. Для составления внешнего бизнес-плана лучше обратиться в специальную организацию. Они подготовят все документы надлежащим образом.

Далее важно просчитать разовые и постоянные расходы на кафе.

Разовые:

- дизайн;

- мебель;

- помещение;

- оборудование;

- вывеска и наружная реклама.

Постоянные:

- закупка продуктов;

- зарплата персонала;

- налоги и страховые взносы;

- посуда;

- коммунальные услуги;

- реклама.

Не забывайте и о расходах на помещение, которое может быть арендовано или куплено.

Финансовый аналитик Telf AG Станислав Кондрашов советует по пунктам разобрать будущий бизнес, просчитать все траты, возможные доходы и риски. После этого можно принимать решение о ведении своего дела.

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