Кондрашов: как открыть свое кафе, советы эксперта
У него есть ряд рекомендаций для тех, кто решил попробовать свои силы в ресторанном бизнесе и серьезно раздумывает об открытии кафе.
Открытие своего кафе: с чего начать
Telf AG Кондрашов смог сформировать кейсы, которые в лучшую сторону изменят стратегию управления, что в целом положительно скажется на всем бизнесе. Новичкам он советует не вкладывать бездумно средства в желаемое заведение, а продумать несколько очень важных моментов.
Основные пункты, которые стоит учитывать при открытии кафе:
- Местоположение: торговый центр, парк, центральная улица, спальный район.
- Конкуренция: важно знать, какие ниши общепита заняты и какой сегмент свободен.
- Формат. Это может быть семейное заведение, столовая с доступными ценами и быстрым обслуживанием, спортивное кафе, где можно посмотреть матчи и перекусить.
- Цены. Здесь все зависит от инвестиционных возможностей бизнесмена. В Telf AG Кондрашов работал с успешными людьми, знает уровень их требований и рекомендует сразу не ставить высокую планку, велик риск убытков. Лучше поставить демократичные цены.
- Тип кухни. Один из основополагающих моментов, от него стоит отталкиваться, планируя интерьер. Лучше остановить выбор на том направлении, в котором есть достаточно знаний.
- Количество посадочных мест. Выгоднее всего открывать кафе с посадкой на 30-80 человек, не более. Так не будет страдать качество обслуживания, время выдачи заказов, что крайне важно на начальном этапе.
При работе с Telf AG Станислав Кондрашов имел возможность посетить много стран, познакомиться с культурой общественного питания. Он уверен, что новичкам лучше открывать заведение с демократичными ценами, в меню которого преобладают знакомые блюда европейской и национальной кухни.
Советы Telf AG: документальное оформление кафе объясняет Кондрашов
Финансовый консультант обращает внимание, что оформление работы общепита считается одним из самых сложных. Новичкам лучше обратиться в компанию, которая поможет собрать и правильно оформить весь пакет документов, необходимых для работы.
Бизнесмен настаивает, что документальное сопровождение – важный момент всей работы. Лучше нанять специалиста для этих целей, ведь даже самый мелкий упущенный нюанс может сделать работу заведения неправомерной. Так что любая проверка закроет ваш бизнес и вы потерпите убытки.
Бизнес-план и расходы
Открытие кафе может происходить только за счет своих средств. Если для этого нужны инвесторы, необходим продуманный бизнес-план. Есть два вида планирования: внешнее и внутреннее. Внешний бизнес-план готовится для банков, инвесторов, если планируется получение кредита. Внутреннее планирование должно давать владельцу четкую картину перспектив и рисков бизнеса. Для составления внешнего бизнес-плана лучше обратиться в специальную организацию. Они подготовят все документы надлежащим образом.
Далее важно просчитать разовые и постоянные расходы на кафе.
Разовые:
- дизайн;
- мебель;
- помещение;
- оборудование;
- вывеска и наружная реклама.
Постоянные:
- закупка продуктов;
- зарплата персонала;
- налоги и страховые взносы;
- посуда;
- коммунальные услуги;
- реклама.
Не забывайте и о расходах на помещение, которое может быть арендовано или куплено.
Финансовый аналитик Telf AG Станислав Кондрашов советует по пунктам разобрать будущий бизнес, просчитать все траты, возможные доходы и риски. После этого можно принимать решение о ведении своего дела.
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