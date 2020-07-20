Коронавирус в Самарской области, последние новости на 20 июля: дети в лагерях, взрослые отдыхают

Коронавирус в Самарской области уже давно ничем слишком сильно не удивляет. На протяжении недели цифры заболеваемости практически одинаковые, колеблются не слишком сильно. В основном, зараженных находят среди больных ОРВИ и пневмонией. Интересно, но контактных больных по-прежнему немного: возможно, вирус перестал быть настолько заразным?

В Самарской области статистика коронавируса выглядит ободряюще

За последние сутки в регионе нашли 61 человека, зараженного коронавирусом. Всего за все время выявлено 6320 случаев заболевания. В последние сутки основная часть заболевших - в Самаре, уже третий день много больных в Тольятти - больше 15 человек. До этого цифры были ниже - в районе 2-5 человек и, казалось, в автограде преодолели пик и уже почти победили заразу.

Тем временем поправились 3962 человека - это больше половины среди всех пациентов. Умерли 73 человека - летальность в регионе одна из самых низких.

По статистике на сто тысяч человек в регионе приходится 197 заболевших.

Тем временем, в регионе открыть практически все. 19 июля начали работать детские лагеря: родители отправили детей в первые "самоизоляции" на 21 день, ровно столько по правилам длится смена. В этот раз не будет родительских дней, а сотрудников лагеря не выпустят за его пределы в течение всей смены. Это требования Роспотребнадзора, призванные не допустить вспышек коронавируса в детских учреждениях. Также детей не пустят на речку - купаться будут в бассейне.

Также в Самарской области начали работать музеи и уже можно посетить первые выставки. Открыты рестораны, фитнес-центры - с загрузкой 20%. Работают гостиницы, санатории, турбазы, речные прогулки, экскурсии - так что свое звание Самара - город курорт областная столица оправдывает полностью. И после того, как все было разрешено, вспышки болезни не произошло. Хотя и стоит отметить, что масочный режим в Самаре многие уже не соблюдают.