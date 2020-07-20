«Коронавирус прошел по нам катком»: повысятся ли цены на фитнес в Самаре из-за пандемии

Фитнес-индустрия – одна из отраслей, которая пострадала от коронавирусных ограничений больше всего. Из-за опасности инфекции клубы были вынуждены закрыться на карантин, некоторые занятия перевели в онлайн. Запрет на работу фитнес-клубов самарские власти сняли одним из самых последних. Выяснили, как фитнесы и спортивные секции в Самаре пережили пандемию и не планируется ли повышение цен на клубные карты.

К понедельнику заработают все

Практически все фитнес-центры в Самаре уже открыты. Кто-то начал работу буквально на следующий день после снятия ограничений, остальные подтягиваются до сих пор, но к понедельнику, 20 июля открыть двери обещают все.

- Работаем первый день, народу пока немного – видимо, все в отпусках или на Волге, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ALEXFITNESS.

В новых реалиях фитнесс-центрам приходится соблюдать санитарные правила – нанести ограничивающую разметку, ввести запись, установить в залах средства для дезинфекции и перевесит в режим повышенной готовности клининг. Первыми возобновились индивидуальные тренировки в залах, но групповые занятия в фитнес-центрах тоже обещают запустить в ближайшее время.

- Наплыва посетителей сейчас нет, показатель в 20% от предельной вместимости спокойно выдерживаем. Уже запускаем групповые занятия, у нас есть летняя площадка, где сделать это проще,- рассказала руководитель отела маркетинга LUXURYFITNESS Юлия Сысуева. - А с понедельника начинает работать детский клуб. Правда, теперь он работает не весь день, а три часа утром и три часа вечером.

- Планируем открыться в понедельник, 20 июля. Сейчас проводим генеральную уборку зала, обрабатываем все поверхности. Сотрудники проходят инструктаж, - рассказал журналисту «КП-Самара» директор клуба единоборств «РУСИЧИ» Никита Новиков.-На каждого спортсмена будет выделено 4кв.м. Будем проводить уборку зала 3 раза в день, приобрели тепловизоры для бесконтактного замера температуры, санитайзеры. И сейчас вводим предварительную запись на тренировки. Придется закрыть часть кабинок в раздевалках, чтобы соблюсти дистанцию в 1,5 метра. Все сотрудники обеспечены масками и перчаткими. Также не будут проводиться тренировки по контактным видам единоборств (борьба). Мы занимаемся в торговом комплексе, здесь современная вентиляционная система с возможностью обеззараживания воздуха.

Уличные тренировки далеко не так эффективныФото: Алена МАРТЫНОВА

Абонементы за полцены помогли продержаться

В фитнес-центрах признались – коронавирусный карантин нанес серьезный ущерб и бизнесу, и спортсменам, но пока о повышении цен на клубные карты речи не идет.

- Конечно, карантин по нам как катком проехал, и теперь нужно время, чтобы все восстановить,- вздыхает Юлия Сысуева. – Фитнесс – такой бизнес, накопить в котором финансовую «подушку безопасности» практически невозможно. Тем, кто арендует помещение, пришлось особенно несладко, тем, у кого оно в собственности- полегче. Но мы никого не увольняли и не прекращали работы ни на один день, просто перенесли тренировки в онлайн – часть их была бесплатная, но некоторые клиенты продолжали индивидуальные занятия с тренерами. Кроме того, во время пандемии мы продавали со скидкой клубные карты, и многие охотно пользовались этим выгодным предложением, эти средства помогли нам продержаться.

Но главная потеря для спортсменов – это упущенное время, не потраченное на тренировки.

- Абонемент на месяц в клубе стоит 2000 рублей, в среднем в месяц у нас занимается около 100-150 человек. Ущерб мы измеряем не только в финансах, но и в достижениях наших спортсменов. Отказаться от тренировок больше чем на три месяца — это стагнация для спортсмена, - сокрушается Никита Новиков. - Хорошо, что пришло лето и мы смогли перейти на уличные тренировки, но это не тот эффект. Кроме того, у нас в клубе действует социальная программа и дети до 14 лет у нас занимаются бесплатно, мы делаем спорт доступным потому что не у всех семей есть возможность оплачивать тренировки. Ребята очень ждали возобновления работы. Повышать цены не планируем. Все рабочие места мы сохранили, зарплаты выплачивали и тренерам, и административному персоналу.Мы получили субсидию в апреле и мае в рамках утвержденного МРОТ на одного штатного сотрудника клуба. Это очень помогло сохранить рабочие места.