АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 31.08.2020 с 10.00 (мск) на 03.08.2020 на 10.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 81,1 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 63:34:0301006:105, расположенное по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Новый Поселок, д.4;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 153,0 кв.м., назначение: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 63:34:0301006:33, расположенный по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Новый Поселок, д.4

Начальная цена Лота №1 – 218 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 205 200 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 13 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 109 200 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 102 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 6 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 10 920 руб.

Шаг аукциона на повышение – 10 920 руб.

Шаг аукциона на понижение – 21 840 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 03 августа 2020г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 30 июля 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 30 июля 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 31 июля 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 03 августа 2020 г. с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 03 августа 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.