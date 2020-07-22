И забил, и удалился! Антон Миранчук принес «Локомотиву» победу над «Уралом» в Екатеринбурге

Очный поединок «Урала» и «Локомотива» на «Екатеринбург Арене» в рамках 30 тура Тинькофф РПЛ, по сути, не представлял для соперников турнирного интереса. Все свои задачи они уже решили. Тем не менее, встреча получилась интересной.

Хозяева проводили первый матч после увольнения Дмитрия Парфенова. Ими руководил наставник «Урала-2» Юрий Матвеев». Гости же вышли на после экспериментальным составом — без Марио, Гильерме, Эдера, Крыховяка и других основных игроков. Впрочем, раззабивавшийся после коронавирусной паузы Алексей Миранчук на поле появился.

Матч начался с борьбы. К воротам друг друга команды подходили редко. А на 18 минуте молодой Тимур Сулейманов мог вывести гостей вперед, но промахнулся мимо пустых ворот во время одной из контратак железнодорожников.

На 27 минуте огрызнулся «Урал». Очередной красивый гол мог забить Бикфалви, пробив слета, но Коченков поймал мяч. Через 9 минут в похожей ситуации голкипер отбил удар румына.

А на первой добавленной к тайму минуте отличился Миранчук. Правда, не Алексей, а Антон. Он, находясь перед штрафной хозяев, здорово пробил с правой ноги в левый от вратаря угол. 0-1!

Урал - Локомотив. 0:1. Антон Миранчук, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Урал - Локомотив. 0:1. Антон Миранчук, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020

«Урал» пытался сравнять счет в самом начале второй половины. Антон Коченков был надежен в воротах, а где-то «шмелям» просто не везло.

«Локо» тоже огрызался. После хорошей скидки от Жемалетдинова мог сделать дубль Антон Миранчук, но ему не повезло — пробить не получилось. Вообще, у Антона вечер получился насыщенным. На 90 минуте он получил за симуляцию желтую карточку, которая оказалась второй, и был удален с поля.

Встреча так и закончилась минимальной победой гостей. «Локомотив» завершает сезон с хорошим настроением. В будущем году их ждет групповой этап Лиги Чемпионов и, как хочется верить руководству клуба, борьба за самые высокие места на внутреннем первенстве.