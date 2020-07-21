2020-07-20T22:47:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 21 июля: в регионе хотят снять новые ограничения

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 21 июля 2020 года: то, что интересно и гостям, и жителям города
Александра БУДАЕВА
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Раньше в зоопарке было много детей и подростков, животные по ним соскучились. Фото: Самарский зоопаркРаньше в зоопарке было много детей и подростков, животные по ним соскучились. Фото: Самарский зоопарк
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За сутки в Самарской области выявили 60 новых пациентов с коронавирусом, при этом власти открыли летние оздоровительные лагеря, плюс в регионе выпускники вовсю сдают ЕГЭ. Чтобы число заболевших не увеличилось, все организовано так, чтобы дезинфекция проводилась как можно чаще, а народу собиралось как можно меньше.

Статистика коронавируса в Самарской области на 19 июля 2020 года

На 7 часов утра 21 июля в Самарской области подтверждено 60 новых случаев выявления COVID-19 у жителей региона, при этом 33 новых пациента зарегистрированы в Самаре, 13 - в Тольятти и 3 - в Сызрани. Таким образом, с учетом последних цифр общее число заболевших достигло 6380 человек.

Больше половины заболевших, 45 человек, - это пациенты, которые поступили в больницы с диагнозами ОРВИ и пневмония, а анализы показали у них коронавирус. Еще 8 человек - это те, кто контактировал с заболевшими ранее, а у 7 человек никаких симптомов не было вовсе.

По данным областного минздрава, число таких бессимптомных пациентов, а также пациентов, у которых болезнь протекает легко, постепенно растет: сейчас на амбулаторном лечении находятся 1013 человек, еще 606 проходят лечение в профильных госпиталях.

От COVID-19 уже вылечились 6380, из них 33 - за последние сутки. За время пандемии в регионе погибли 74 больных коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Буквально недавно в регионе умерла женщина 57 лет, врачи говорят, что у нее были болезни бронхов, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Добро пожаловать по очереди!

Сегодня на заседании оперативного штаба обсудили, насколько эффективны принятые в регионе превентивные меры.

Школьники сейчас массово сдают ЕГЭ, с 19 июля начали работу летние лагеря. Детей везде запускают небольшими потоками по расписанию, чтобы избежать толкучки.

Поэтому власти подумали, стоит ли идти этом направлении дальше: возможно ли в Самарской области разрешить музеям, зоопаркам и спортивным учреждениям пускать к себе посетителей в группах до 10 человек?

Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но власти уже согласны обсудить подробности возможных нововведений, что уже немаловажно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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