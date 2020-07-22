2020-07-22T08:06:53+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 22 июля 2020 года: в музеи пустят группы

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 22 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре в музеи можно будет ходить группамиВ Самаре в музеи можно будет ходить группамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости про коронавирус в Самарской области на 22 июля весьма утешительны. Число заболевших ежедневно прирастает на схожие цифры, колеблется около 57-61. Новые смерти есть, но их немного, всего на данный момент скончались от коронавируса 76 человек. Летальность в регионе ниже, чем у соседей.

Всего в Самарской области заболели коронавирусом 6437 человек, выздоровели 4061. Коэффициент летальности в области ниже, чем в стране. Еще важная цифра: большая часть тех, кто сегодня еще болен, лечится дома, так как переносит инфекцию в легкой форме или бессимптомно. По-прежнему большую часть зараженных находят среди людей с ОРВИ и гриппом.

Губернатор продолжает смягчать ограничения. Так с 21 июля начали работать для групп до 10 человек музеи и зоопарк. Здесь теперь могут проводить мини-экскурсии.

Также в новом постановлении разрешены спортивные соревнования регионального и местного масштаба, но по-прежнему запрещены развлекательные спортивные массовые мероприятия.

Сейчас в регионе уже работают рестораны: никаких практически ограничений, персоналу только велено постоянно дезинфицировать столы и не пускать людей без масок: средство защиты нужно надеть, чтобы дойти до своего столика.

Работают фитнес-центры при условии загруженности не более 40%. А 19 июля в первую смену в летние лагеря отправились школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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