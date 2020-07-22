«Богатырь у нас, полицейским будет»: в Самаре сотрудники ГИБДД не дали женщине родить на дороге

Трогательная история произошла недавно в Самаре. В этот день лейтенанты полиции Андрей Мишенков и Антон Серов заступили на службу на свой пост на Южном шоссе. Медленно и лениво текла мимо них река автомобилей. Пробка, как обычно в этом месте, растянулась на километры. И вдруг к бравым парням в форме подбежал взволнованный мужчина.

- Меня жена разбудила в тот день полседьмого утра. Говорит: «По-моему, начинаю рожать». Я спросонья в шоке, прыгаю по квартире, еле собрались - выдвинулись в путь, в сторону роддома Семашко. Открываю навигатор - вижу, что половина Южного шоссе стоит в пробке. Ситуация безвыходная. К кому еще бежать? Остановился у поста ДПС, - вспоминает Леонид Таиров.

Мужчина, волнуясь, объяснил: «Жена рожает, до больницы не доберемся, первенец». Полицейские долго не раздумывали:

- Мы тут же сообщили начальству о ситуации и приняли решение: сопровождать семейную пару до роддома с мигалками. Сели в патрульную машину и выдвинулись в путь, - рассказывает Андрей Мишенков.

Анжела Таирова признается: не верила, что им придут на помощь. В тот момент даже думать ни о чем не могла и очень удивилась, когда их машина вдруг с ветерком полетела мимо пробки.

- Приехали - мне врачи говорят: «Все, рожаешь через час». Без полицейских бы не успели, точно, простояли бы два часа в пробке, - признается Анжела.

Уже вечером к полицейским снова приехал Леонид и рассказал: родился сын, назвали Дамиром. Настоящий богатырь - 56 сантиметров ростом, весом четыре килограмма.

А уже когда счастливую молодую маму выписали домой, Антон и Андрей снова наведались в гости и привезли малышу первую в его жизни машину, патрульную. Так что, может, когда вырастет, полицейским станет!

- Приехали поздравить, подарить красивую машинку, пожелать, чтобы рос здоровым, - улыбаются бравые полицейские. А родители еще раз благодарят их: этот день мог бы стать для пары очень тяжелым, а стал по-настоящему волшебным благодаря тому, что на их пути встретились неравнодушные люди в форме.