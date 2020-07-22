ЦСКА - Тамбов 22 июля 2020, прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ

ЦСКА - Тамбов. 1:0. Георгий Щенников, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Щенников открывает счет в матче

Прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ ЦСКА- Тамбов со стадиона ВЭБ-Арена начнется в 18.55 (мск). Последний тур этого сезона Тинькофф чемпионата России не несет с собой практически никаких интриг. Две команды, вылетающие в ФНЛ, уже определены. Все места на Еврокубки заняты. Правда, ЦСКА все еще может претендовать на квалификацию в Лигу Чемпионов - для этого им надо выигрывать у Тамбова и ждать, что оступится Краснодар.

ЦСКА

Команда занимает четвертое место и борется за третье. Армейцы могли бы гарантировать себе Лигу Чемпионов чуть раньше, но сами же все испортили проигрышем. После трех побед, команда сыграла вничью с "Рубином" и проиграла "Локомотиву" со счетом 1:2. У клуба есть проблемы в обороне, так что лихой гол хозяева могут пропустить. Но последние три гола Акинфеев пропустил с пенальти, так что, может быть, просто нужно до этого не доводить. Но то, что ЦСКА постараются забить и выиграть, - однозначно, и все шансы на это букмекеры ЦСКА дают.

ТАМБОВ

Матч в Москве для команды уже почти не важен, если только с точки зрения презентации своих возможностей грядущим спонсорам. Клуб без своего стадиона остался в РПЛ во многом благодаря коронавирусу игроков Сочи, у команды было время отдохнут, ведь проводить последнюю игру им не пришлось. И вот результат: в Москву "волки" едут спокойно, попробовать свои силы и по возможности доставить пару неприятных ощущений армейцам, лишив их шанса побороться за ЛЧ.

Команда не пропускает много и не сдается, хотя мастерства, конечно, игрокам не хватает. Игра скорее всего будет достаточно смелой и открытой, смогут ли этим воспользоваться ЦСКА - вопрос, ответ на который узнаем уже вечером.

Статистика личных встреч ЦСКА-Тамбов

Между собой команды сыграли лишь один матч, в первом круге, 15 сентября. Москвичи выиграли со счетом 0:2 в гостях.

Составы команд ЦСКА - Тамбов на игру 22 июля 2020

Не сильно изменятся, у обоих команд все игроки в строю.

Где посмотреть матч ЦСКА-Тамбов 22 июля 2020 года

В 18.55 мск прямая онлайн видео трансляция начнется на канале Матч. Футбол. Текстовая трансляция игры ЦСКА-Тамбов доступна на сайте kp.ru.