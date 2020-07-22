2020-07-22T18:07:55+03:00
Общество

"Только в Париже лето также продолжительно": краевед рассказал, почему Самара точно город-курорт

Самарский краевед возразил тем, кто не готов считать Самару городом-курортом и упрекает областную столицу в недостатках
Игорь МАХТЕВ
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Не все жители считают город-курортом, а зряНе все жители считают город-курортом, а зряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжают обсуждать стратегию развития внутреннего туризма до 2025 года. И немалое внимание в привлечении туристов власти намерены уделить продвижению принципа Самара - город-курорт. Так областную столицу все чаще называет губернатор, так, сидя на одном из многочисленных пляжей на закате, приятно жмурясь в лучах уходящего солнца, часто говорят и сами жители. Но не все готовы признать за Самарой право называться курортом. В комментариях читатели КП упрекают город за отсутствие зелени, пыль и грязь, хамство и многое другое. Ставят в упрек и отсутствие большого количества туристов: мол, о какой же курортности тогда говорить.

Но есть весомые аргументы в пользу этой точки зрения. Ими с КП-Самара поделился краевед Игорь Махтев.

Дорогие, суровые читатели! А не пойти ли вам… в библиотеку? Городом-курортом Самару назвали ещё в 19 веке. И назвал её не абы кто, а Юлий Богданович Укке, это, дорогие суровые потомки не калмыков, доктор с мировым именем, который более двадцати лет наблюдал и тщательно документировал погодные явления в нашем городе. В 1864 году в Берлине вышла его книга "Das Klima und die krankheiten der Stadt Samara" - О климате и болезнях города Самары.

"Самара и без кумыса имеет право быть местом лечения, именно по причине своих климатических и патологических особенностей" - писал Укке.

Он составил сравнительную таблицу, из которой видно, что "только в Париже лето также продолжительно, как в Самаре – 131 день". По наблюдениям Укке, такие известные курорты как Висбаден в великом герцогстве Нассау и Вена, "где местность считается чрезвычайно здоровою", значительно уступают Самаре в лечении болезней дыхательных органов.

Кстати, в пользу позиции города-курорта говорит и словарь. В нем пишут, что курорт - это освоенная и используемая с целью лечения и реабилитации, а также профилактики заболеваний местность с определенной инфраструктурой. А ведь водные, солнечные и воздушные ванны - это тоже профилактика. Так чего же не хватает?

А что думаете вы? Считаете Самару городом-курортом?

В Самаре может появиться частный пляж для туристов. А как же самарцы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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