Избушка на курьих ножках, белые вои и древнерусская Ладья: как в Самарской Луке появился уникальный духовный Кремль

На высокой горе стоит терем расписной, под ним на голубых волнах реки Усы качается ладья резная. Добрые молодцы отвезут вас на пляж с золотыми песками, но вы не спешите. Прогуляйтесь по Богатырской слободе – тут вам и избушка на курьих ножках, и ристалище с поединками, и доспехный цех и настоящая ладейная верфь! А коли не любы вам богатырские развлечения – учитесь сыр варить у нарядных поляниц или играйте с щенками белых, умных и добрых псов особой местной породы - святорусский вой.

А на хоолме Кремль. Фото: Людмила Грибцова

Все это – маршрут одного выходного дня, который можно провести всей семьей, классом, компанией друзей в уникальном духовно-культурном центре в самой глубине национального парка «Самарская лука» под Жигулевском.

Богатырские тренажеры. Фото: Людмила Грибцова

«Тут воспитывается русский дух»

«Богатырская слобода» в Самарской области зародилась 15 лет назад. Ее основатель художник по образованию, а ныне священник, духовный наставник и вдохновитель центра, отец Феоктист.

- Я изучал многие труды, искал героя, который объединял бы весь наш народ. И знаете, кого я нашел? Иванушку-дурачка. Этот персонаж простой, добрый, всех прощал, но всегда выходил из всех бед победителем, - полушутя-полусерьезно рассказывает отец Феоктист историю слободы. – И вот решил я основать такой центр, где бы мальчишек от гаджетов современных отваживало желание творить добро, заниматься спортом, учиться полезному ремеслу. Так появилась наша школа богатырей. Тут ребята учатся, в состязаниях участвуют. Тут воспитывается русский дух.

Здесь есть, что попробовать нового. Фото: Людмила Грибцова

Мальчишек в богатырскую школу приводят родители из окрестных школ из Тольятти, Жигулевска. Но ускоренный «курс богатыря» могут пройти все желающие. Для этого нужно просто записаться на групповую экскурсию. На автобусе или машине нужно доехать до села Жигули, оттуда по проселочной дороге до указателя. Тут перед вами встанет камень с надписями как в русских былинах. Направо пойдешь – в лапы Соловья-Разбойника попадешь, налево пойдешь…

Журналисты и блогеры испытали на себе действие «машины времени» во время пресс-тура, организованного департаментом туризма области в рамках специального проекта «Поехали!»

Модно ощутить себя в другом веке. Фото: Людмила Грибцова

В гости к белым воям

Встречают гостей с хлебом-солью у камня трех дорог, провожают к воротам кремля мимо настоящего дуба у Лукоморья, под кроной которого можно укрыться от солнца и послушать сказы отца Феоктиста о традициях богатырских «дозоров».

Ворота кремля охраняют настоящие тридцать три богатыря, вырезанные из цельных бревен. Гостям предлагают испить ключевой водицы из стилизованного колодца, а потом по мосту через ров через старинные ворота все проходят в сказку.

На территории слободы множество срубовых домиков, в них могут разместиться туристы. Есть и палаточный лагерь. Шатры разбиты рядом с костровой поляной, рядом блага цивилизации – душ, туалеты, электричество. Кстати, основатели центра тянули провода специально под землей, чтобы световые опоры не портили общий вид древнерусского поселения.

Можно прокатиться на лошадях. Фото: Людмила Грибцова

На костровой поляне гостей угощают местными сырами и особой терновой настойкой и квасом. Кто желает, может испытать силы – перепрыгнуть костер. После небольшого привала вас пригласят на псарню. Только здесь вы можете увидеть собак и щенков уникальной особой породы.

- Породу мы назвали святорусский вой. Зарегистрировали ее, как полагается, оформили лицензию 3 июля сего года, - рассказывает отец Феоктист. – В родителях у воя есть волк и лучшие породы русских собак. Окрас у воев белый, а смотрите, какие добрые глаза. Самый верный друг, сторож, защитник!

Вои встречают гостей миролюбиво, но наибольший восторг вызывают щенки. Понянчить их разрешают всем. Конечно, в этой части центра туристы задерживаются надолго – устраивают фотосессию.

Гостей встречают 33 богатыря. Фото: Людмила Грибцова

Ладейных дел мастера

Далее путь туристов лежит мимо огромной тройной русской печи. Тут поляницы-помощницы пекут хлеб, пироги, тут томится богатырская каша. А рядом под навесом в тени дубов тянутся бревенчатые скамьи да столы.

- До 150 богатырей зараз тут посадить и накормить можно, - отмечают поляницы.

Рядом со «столовой» высится большая настоящая древнерусская ладья, стучат молотки да топоры. Тут – ладейная верфь. Руководит делом мастер Илья Инютин. Рассказывают, что обучался он искусству сборки лодок по древним схемам в Карелии, в северных городах. В прошлом году на воду сошел первый корабль, собранный в «Богатырской слободе», - «Змей Горыныч».

Настоящая ладья. Фото: Людмила Грибцова

Ох, и наделал он шуму на пути следования! Сказочная ладья прошла длинный путь от Жигулевска Самарской области до самой Швеции! Отец Феоктист рассказывает об этом путешествии увлекательно, сопровождая рассказ фотографиями, показывая маршрут на карте. Но все это потом, на финише нашего путешествия, в местном музее.

Внизу - причал для ладей Фото: Людмила Грибцова

А пока гостям предлагают забить медный гвоздь в строящуюся ладью «Великий князь Рюрик». Ее остов уже почти собран, на воду ладью спустят к октябрю. Недавно «Богатырская слобода» выиграла президентский грант на возрождение древних традиций кораблестроения. На эти средства обучат 12 подмастерьев, на воду спустят две ладьи, которые отправятся в северные моря, повторяя путь Рюрика.

И сейчас на похожем судне «Надежда» гостей слободы прокатят, нужно лишь спустится по склону к берегу Усы.

Испытайте силушку богатырскую!

Самое интересное и зрелищное скрывается за высоким частоколом. Чтобы попасть туда, гостям нужно одолеть Змея Горыныча. Вам выдадут лук и стрелы, научат стрелять. Поразите чудище окаянное – пройдете дальше.

Здесь как будто работает машина времени. Фото: Людмила Грибцова

За воротами – трибуны для зрителей и специальная арена для богатырских боев. Гостям покажут реконструкцию битв с использованием разного древнерусского оружия от мечей до топоров. А хотите испытать свои силы – облачат вас в доспехи. Можете метать топоры, стрелять из рогаток, отрабатывать силу удара на специальных тренажерах.

Все это под звуки славных русских песен, под переливы старинных гуслей. А сколько фото и видео можно наснимать! Кстати, тут снимают и профессиональные фильмы. Среди почетных гостей слободы отмечен Никита Михалков и Николай Дроздов.

- Мы разработали несколько программ пребывания в «Богатырской слободе», - рассказывает представитель духовно-культурного кремля Анна Ромодина. – Есть корпоративные и семейные туры, детские и тематические заезды. Можно продумать свой маршрут и сценарий, используя все наши возможности. Тут проводят фестивали музыкальные, спортивные, тематические, исторические. Для детей настоящее раздолье. И просвещение, и развлечение, и воспитание, и отдых!

Наградой за активный день станет пир в резном тереме или на поляне с настоящей ухой из местных рыб, богатырскими кашами, пирогами и чаем с ароматными местными травами. А главное – чистый воздух, пение птиц, ароматы луговых трав и прохлада реки. Здесь Уса впадает в Волгу, образуя невероятной красоты разлив с высокими соснами и дубравами на берегах.

Уезжать из этой сказки не захочется.