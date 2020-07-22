Хлопнул дверью: «Оренбург» попрощался с РПЛ победой над «Динамо»

«Оренбург» попрощался с Российской премьер-лигой победой над «Динамо». «Горожане», которые потеряли шансы на спасение за два тура до конца чемпионата, забили на «ВТБ Арене» один мяч, которого им хватило для того, чтобы взять три очка. Представляем вашему вниманию обзор матча 30 тура РПЛ Динамо – Оренбург 0:1, который прошел 22 июля 2020 года в Москве.

На игру 30 тура команды вышли, что называется, без багажа. Турнирного значения эта встреча не имела: «Динамо» уже точно на шестом месте и никуда с него не денется, «Оренбург» точно в ФНЛ. Поэтому команды играли открыто и в хороший футбол. Особенно гости. Оно и понятно, в первый дивизион вместе с клубом отправятся не все футболисты, многие игроки стартового состава наверняка найдут себе нового работодателя. Поэтому матч с «Динамо» был своеобразными смотринами – «вдруг, если я хорошо сыграю, меня заметят в «Арсенале» или «Уфе».

Больше всех старался ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Он и принес своей команде победу. На 29-ой минуте 23-летниц форвард «горожан» опередил защитника «Динамо» и в прыжке головой с острого угла отправил мяч в ворота Антона Шунина. Гол получился на загляденье.

Примечательно и то, как отпраздновал взятие ворот ганский футболист. Он встал на одно колено и поднял руку. Это жест движения Black Lives Matter.

Динамо - Оренбург. 0:1. Джоэл Фамейе, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Оренбург открывает счет в матче

До этого счет в поединке могли открыть хозяева, но Владислав Карапузов и Николай Комличенко в створ ворот «Оренбурга» не попали. Первый пробил рядом со штангой, второй выстрелил выше перекладины.

Несмотря на то, что матч ничего не решал, ему все равно не хватало задора. Отсюда и минимальное количество забитых голов. Хотя их могло быть и больше. Самые явные моменты забить имели игроки «Динамо» Игорь Школик и Клинтон Н’Жи. Первый пробил прямо во вратаря гостей Климовича после прохода и передачи Скопинцева. Второй пробил в молоко из убойной позиции прямо перед воротами «Оренбурга».

Впрочем, и «горожане» не отсиживались в обороне. Под занавес встречи Фамейе протащил мяч по правому флангу, закрыв его корпусом от Евгеньева, и отдал передачу на Андрея Малых прямо к углу вратарской. Но удар футболиста «Оренбурга» отбил Шунин.

«Динамо» может попасть в Лигу Европы, если Кубок России возьмет «Зенит». Фото: ФК «Динамо» (Москва).

Итог – 1:0. «Оренбург» набирает 27 очков и вылетает в ФНЛ с последнего места. Компанию «горожанам» составят «Крылья Советов».

«Динамо» же завершило сезон на шестом месте и теперь ждет результата финала Кубка страны. Если 25 июля «Зенит» обыграет «Химки», то «динамовцы» отправятся в Лигу Европы.