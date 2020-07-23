Коронавирус в Самарской области, последние новости на 23 июля 2020: в регионе готовы развивать внутренний туризм

Ситуация с коронавирусом в Самарской области на 23 июля 2020 года значительно не меняется. Уже больше недели число новых заражений находится примерно на одном уровне и колеблется в районе 50-60 случаев. За последние сутки выявили 52 новых пациента, подавляющее большинство в областной столице.

Всего с начала пандемии заразились 6489 человек, но 4146 человек выздоровели. 77 человек скончались, причем в последние два дня умирают люди, которые больше ничем не болели: это мужчина и женщина пенсионного возраста.

Статистика коронавируса

Коэффициент летальности в области ниже, чем по стране и составляет 1,19. За сутки провели 4862 исследования, число тестов не снижается. Все чаще коронавирус находят у тех, кто просто проходил профосмотр.

На интерактивной карте можно увидеть, где болеют коронавирусом чаще всего - куда пока ездить не стоит.

Накануне в Самарской области презентовали новые программы для внутреннего туризма. Стало известно также, что туристам, выбравшим для отдыха Самарскую область, вернут от 5 до 15 тыс рублей в качестве кэшбэека при покупке путевки. Так что отдых в Самарской области развивается, несмотря на коронавирус. Уже работают для групповых экскурсий (не больше 10 человек) музеи и зоопарк. Действуют речные прогулки на теплоходиках, можно отправиться на экскурсию в другие районы. Власти надеются, что ситуация будет стабилизироваться и дальше и удастся отменить все ограничения.