Дом по цене “однушки” в Самаре? Более чем реально!

Жители Самарской области все чаще обращают свое внимание при покупке недвижимости не на квартиры, а на загородные дома. Экологичное окружение, приятный воздух без выхлопных газов, собственная территория, по которой могут бегать дети, участок с собственным огородом или садом. Свой дом становится все более выгодным и разумным вложением.

Взгляните на загородную жизнь по-новому

Сегодня дом за городом - это не повод отказываться от всех благ цивилизации. Застройщики ЭКО ПАРКа позаботились о том, чтобы в посёлке были необходимые коммуникации для круглогодичного проживания. Посёлок находится в 9 км от Красного Яра, в котором расположены все необходимые объекты инфраструктуры: больница, детский сад, школа, церковь, музыкальная школа, стадион, конноспортивная школа, магазины и даже ЗАГС.

Дома в ЭКО ПАРКе построены в едином архитектурном стиле, организована управляющая компания от застройщика, на территории поселка 2 спортивные и 1 детская площадки с озеленением. У каждого дома - собственное парковочное место.

Несмотря на то, что процесс строительства долгий и ёмкий, основная задача - помочь клиентам получить качественное, комфортное и доступное жилье за короткий срок.Коттеджный посёлок будет строиться поэтапно в 2 очереди. Дома первой очереди сдадут в 2020 и частично в 2021 году. На данный момент 15 домов возведены под крышу, одновременно производится работа на нескольких десятках фундаментов, и практически завершены фасадные работы на 7 домах.

- Мы уже доставили трансформаторную подстанцию – "сердце" электроэнергии нашего посёлка. На данном этапе согласовано подведение электричества к посёлку. Сейчас мы стремительно приступаем к реализации проекта электроснабжения, - рассказывает Застройщик поселка Сергей Евсеев.

Комфорт, свежий воздух и первые дома будут ждать своих жильцов уже в сентябре 2020

Всего за 2 года здесь будет построено 257 домов.

В рамках проекта ЭКО ПАРК можно обменять свою квартиру на дом в сосновом лесу, в благоустроенном посёлке с охраной и обслуживающей компанией. Увидеть, как строится поселок, а возможно, и присмотреть свой будущий дом, можно на официальном сайте компании.

Купить дом мечты online - легко!

За период самоизоляции дистанционные сделки на рынке недвижимости стали очень популярны. Если раньше приходилось тратить уйму времени, чтобы найти и купить дом мечты, то сегодня это можно сделать, не выходя из дома. Все просто: записываетесь на 3D-тур в ЭКО ПАРКе в реальном времени прогуливаетесь по посёлку и выбираете участок. Во время экскурсии опытные эксперты ответят на все интересующие вопросы, расскажут подробно об инфраструктуре посёлка и помогут подобрать для вас дом со всеми удобствами.

Достаточно обратиться к специалистам загородного комплексапо online-сервису

Также, на строительной площадке установлена камера, которая позволит увидеть создание поселка в реальном времени - от закладки фундамента до сдачи объекта в эксплуатацию, и все это на ваших глазах.

- В мае мы заключили первый online-договор на покупку дома. К нам обратилась семья из Камчатского края, мы провели консультации и экскурсию по площадке в режиме-online. Тщательно выслушали все пожелания наших клиентов и подобрали дом в ЭКО ПАРКе, исходя из всех потребностей. Теперь ждём счастливых обладателей собственной недвижимости в сентябре, в Росреестре, на сделку, рассказывает Застройщик поселка Сергей Евсеев.

Новый тип сделки во многом упрощает покупателям процедуру купли-продажи. Благодаря виртуальной встрече, вы сможете приобрести недвижимость, не выходя из дома максимально комфортно и безопасно.

Эксперты об ЭКО ПАРКе

Мы собрали все актуальные вопросы по ЭКО ПАРКу, которые возникают чаще всего у наших клиентов перед покупкой дома. Надеемся, что мы сможем развеять ваши сомнения о приобретении дома и покажем, какой может быть идеальная загородная жизнь.

Когда посёлок будет газифицирован?

На площадку уже подведён газ, посёлок частично газифицирован. В 2021-ом году газ будет заведен на каждый участок. Подключением газоснабжения каждый собственник занимается самостоятельно, обратившись в газовую службу Красного Яра. А мы помогаем вам сделать процесс газификации дома очень комфортным – наш специалист может взять всю работу по этому вопросу на себя и оформит все необходимые документы, чтобы в ваш дом как можно скорее был запущен газ.

Какая вода будет заведена в дом, техническая или очищенная?

В посёлке своя сеть водоснабжения, независимая от внешних источников. На территории ЭКО ПАРКа – две скважины, вода с которых поступает на станцию водоочистки, а из нее – в каждый дом. Для использования ее в питьевых целях достаточно установить в доме стандартные фильтры.

Зачем в посёлке нужна обслуживающая компания?

В обязанности обслуживающей компании входит поддержание посёлка в чистом и безопасном состоянии. Чтобы дом не стал для вас обузой, обслуживающая компания берет на себя следующие обязанности: чистка снега, уборка мусора, ремонт дорог, уход за озеленением, охрана, видеонаблюдение, вывоз ЖБО.

Можно ли построить баню/гараж на участке?

Да, в ЭКО ПАРКе предусмотрен перечень дополнительных опций, которые вы сможете заказать при покупке дома, в него входят баня и гараж.

Будет ли в посёлке проведён интернет?

В посёлке будет проведено оптоволокно для подключения к провайдеру интернета. В договорах и иных документах это не указано, так как изначально проведение интернета в рамках строительства не планировалось. Проведение высокоскоростного интернета – это подарок каждой семье ЭКО ПАРКа от Застройщика.

В августе 2020 года будут готовы 2 выставочных дома с отделкой – 64м2 и 88м2. В этих домах будут представлены 2 варианта отделочных работ – готовые решения по дизайну. Приглашаем вас на презентацию ЭКО ПАРКа и надеемся, что вы сможете найти дом мечты в этом уникальном посёлке.

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