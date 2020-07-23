Живописный пляж превращают в свалку, а людей изводят: в Самаре прямо на берегу пилят корабль

Живописные виды Волги, пляж прямо за калиткой, уютные домики, приятная прохлада в тени деревьев. Улица Полтавская в Красноглинском районе Самары могла бы стать райским уголком. Но вместо всего этого ее жители получили груду ржавого металла на берегу, пятна мазута и масла в воде, жуткий запах и металлический скрежет каждый день. Уже полгода прямо под их окнами пилят корабль.

Улочка Полтавская ведет прямо к переправе на остров Зелененький.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Пытка шумом и вонью

Все началось зимой. По большой воде владелец корабля притащил посудину на берег и оставил там. Потом согнал рабочих. Так началась каждодневная пытка для местных жителей – в основном пенсионеров.

- Он хотел сделать из корабля ресторан, но, видимо, не получилось. Пригнал сюда и начал пилить. Когда это все закончится, мы не знаем. Давно бьем тревогу, но груда металла все также на берегу, - негодуют местные жители.

Владелец корабля пригнал его к берегу, оставил и принялся пилить.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Люди уже не знают, как спасаться от бесконечного шума и нестерпимой вони. Но хуже всего совсем не это. На их глазах некогда живописный уютный пляж превращается в свалку. Место, где они выросли, где жили их родители, где росли их дети, покрывается масляной пленкой, уродуется ржавым железом.

Теперь на месте пляжа вот такая картина.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

По словам жителей Полтавской, то, что когда-то было кораблем, принадлежит владельцу переправы, откуда самарцы отправляются на острова Зелененький и Электрон. Бизнесмен хотел сделать из корабля ресторан, но это оказалось слишком дорого. Осталось одно – распилить судно и сдать его на металлолом. Берег, на котором стоят пристань и лежит распиленный корабль, мужчина арендует.

Местные жители вынуждены бороться за свое спокойствие и свою природу.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

- К нам обратился комитет улицы Полтавской, - рассказывает сопредседатель регионального отделения ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима, которая приехала лично посмотреть, что творится на берегу Волги. - Мы давно работаем с этими активными жителями Красноглинского района, очень многие вопросы удавалось вместе с ними решить. Ранее благодаря конструктивному диалогу мы смогли сделать участок Красноглинского шоссе до улицы Полтавской более комфортным для проживания. Сейчас жители чувствуют боль из-за того, что происходит с нашей прекрасной Волгой. Здесь неправильно, не соблюдая природоохранное законодательство, идет использование берега. На берегу лежит судно, которое режут. Сегодня работ нет, потому что, видимо, знали, что мы приедем. А так жители каждый день присылают видео, когда можно отследить все этапы того, как режут этот корабль. Чувствуете запах? Это масло и дизельное топливо, которые не дают местным жителям спокойно жить.

Судно ржавое, из него в Волгу стекают нефтепродукты.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

«Захотел, распилил, испоганил»

Пока мы разговариваем, за нашими спинами в воде резвятся дети. Метрах в 10-15 от корабля, частично погруженного в воду. Небольшой пляж и так был популярным, а теперь, когда на Красноглинском шоссе поставили остановку, отдыхающих стало больше. В чем купаются самарцы на пляже на Полтавской, скажут эксперты. Они сегодня, 23 июля, собираются взять забор воды.

- После забора эксперты установят, было ли превышение показателей и в каком размере, - рассказывает член регионального штаба ОНФ, депутат Самарской гордумы, эколог Валерий Барсук. - Воду проверят в несколько этапов. Пробы возьмут в трех местах: выше и ниже по течению. Арендатора заставят убрать весь этот мусор, выпишут штрафы. Сейчас на оздоровление Волги выделяют огромные деньги, а здесь обычный человек захотел, приехал, распилил, испоганил территорию.

Еще пару дней назад здесь кипела работа.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На Полтавскую уже приезжали сотрудники Росприроднадзора. Ржавые куски корабля они видели, сфотографировали их, едкий запах почувствовали. Теперь будут выяснять, кто виноват и что делать.

Самый вероятный вариант – собственника распиленного судна обяжут увезти железо. Как он это сделает, никого не волнует, но сделать будет должен. Кроме того, велика вероятность, что мужчину накажут рублем за вред экологии.

Сколько судно еще пролежит вот так, никто сказать не может.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На Полтавской надо навести порядок

Скрежет и куски судна на берегу – не единственная боль жителей Полтавской. Лодочные станции съедают все больше и больше пляжа. Многочисленные отдыхающие, переправляющиеся на острова, заставляют всю округу машинами.

- Здесь уже места нет, а сегодня будний день, - негодуют местные жители. – Представляете, что происходит в выходные? Здесь когда-то был асфальт, а сейчас одни ямы, все разбито. Паркуются везде, даже около мусорных контейнеров. Естественно, убрать мусор из-за этого не получается. К нам уже отказываются ездить скорая помощь и пожарные – им негде проехать. Однажды нас вынудят – мы перекроем проезд.

На берегу Волги теперь такая свалка.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Пока ситуация не накалилась до предела, власти должны что-то сделать.

- Наша задача вместе с сотрудниками Росприроднадзора проверить, насколько законно здесь размещены лодочные станции, насколько законно хранят металл на берегу. Жители просят, чтобы здесь оборудовали пляж. Место очень красивое и очень популярно среди жителей Красной Глинки и Управленческого. Недавно здесь поставили остановку и сюда очень просто попасть – можно дойти пешком. Сейчас мы хотим навести порядок на этой территории. Если сигналы будут поступать, будем выезжать и в другие уголки области, - отметила Екатерина Гудзима.

Сколько еще жителям улицы Полтавской терпеть жуткий шум и нестерпимую вонь, никто не знает. Но это должно прекратиться. Как должно прекратиться и засорение пряжа и Волги. Почему бы местным властям не обратить внимание на Полтавскую и не превратить ее в уютное место для отдыха? От этого выиграют не только местные, но и другие жители Красноглинского района.