Мой ребенок — кодер: как в Самаре готовят будущих программистов и сколько могут заработать дети

Программирование полностью изменило нашу жизнь - у нас есть приложения на смартфоне, компьютерные игры и программы, мы можем оплачивать штрафы и коммуналку с телефона. IT активно развивается и пронизывает все стороны повседневности. Все цифровое, что облегчает нашу жизнь, разрабатывают айтишники. Поэтому специалисты в программировании нужны сейчас и будут востребованы в будущем.

Дети поколения “Z” родились с телефоном в руках, уж они наверняка знают, как это все работает. Они выросли на примерах Дурова, Цукерберга, знают историю Илона Маска, который уже в 12 лет продал свою первую видеоигру за $500. Замотивированные примерами, они поступают на специальность, которую представляют лишь абстрактно. Российские вузы ежегодно выпускают более 25 тыс. новых специалистов, из которых лишь 15% по оценке Института развития интернета готовы немедленно приступить к работе. Это происходит из-за того, что люди идут учиться на программистов, не до конца понимая, их это дело или нет. Поэтому, если у ребенка есть интерес к играм и тому, как они устроены, его нужно начинать знакомить с профессией как можно раньше. Узнали, где учат на программиста в Самаре и что для этого нужно.

Дети поколения Z продвинуты в современных технологияхФото: Алексей БУЛАТОВ

Юный разработчик

Профессия программиста считается сложной для освоения. Есть миф, что нужно знать языки программирования, английский язык, обучиться в университете, пройти кучу курсов и только потом приступать к работате. И никак по-другому. Но этот стереотип можно развеять одним фактом - дети тоже кодят. Простейшие игры, сайты, боты ребенок может написать даже в 7 лет. Для этого не нужно быть вундеркиндом - нужна заинтересованность. Если ребенок тратит по 5 часов за игрой в Minecraft, то почему бы не направить эту энергию в полезное русло и не начать создавать собственные игры. Например, самые простые платформы для разработки выглядят как конструктор LEGO, где блоки соединяются между собой.

Система образования делает упор на умение ребенка зазубрить, чтобы получать хорошие оценки. Рассчитывать на то, что ребенка увлечет теория на уроках информатики, таблички в Excel и занятия на Pascal - это как надеяться, что он съест манную кашу с комочками.

Базовые школьные занятия информатики должны учить думать

Базовые школьные занятия информатики должны учить думать, а не просто воспроизводить полученную от учителя информацию. Зачастую бывает, что учитель за 20 минут объясняет и тему, и процесс решения задачи - ученику остается запомнить и повторить. Думать и получать практические навыки с таким подходом не получится, да это и не интересно, ведь решение уже лежит на блюдце. Самое лучшее, что может сделать учитель, - это быть не экспертом, а другом, который заново погружается в процесс вместе с учеником. Для развития интереса у детей и помощи в приобретении практических навыков создаются IT-школы для детей. В Самаре есть школа для юных кодеров “Кодабра”, которая проводит уроки курсами по 8 занятий. В режиме оффлайн занятие длится три часа, а онлайн - два. Детей такой режим не утомляет - преподаватель делает перерывы, чтобы ребята могли передохнуть и размяться. У школы есть групповые и индивидуальные курсы.

“Насмотревшись фильмов, типа “Матрицы” и “Хакеров”, я понял, что хочу начать программировать. Школьных уроков информатики мне оказалось недостаточно, на них нет глубокого погружения в IT, как мне хотелось бы. Поэтому я попросил папу помочь мне с поиском места, где я смогу прокачивать себя в этой сфере. Так, я уже два месяца обучаюсь в школе программирования и за это время создал 8 страниц сайтов. В планах сделать свой проект - платформу для скачивания приложений. Учиться интересно, мне нравится атмосфера во время урока: молодые преподаватели, ошибки и замечания всегда превращаются в шутку, а не в укор.” - Руслан, 14 лет, ученик Самарской школы программирования для детей “Кодабра”.

От “пешком под стол” до “я уже не школьник”

Обучение программированию стоит начинать, как только у ребенка появился к этому интерес - это может быть малыш 6 лет или же тинейджер лет 16. Но если ребенка привели в школу, а ему не интересны компьютеры, то ничего не выйдет. Обучение строится на практике, в которую вшита теория. Задача наставника показать: “у тебя все получится”, ребенок должен верить, что результат будет классным. В школе “Кодабра” методические материалы улучшаются и дорабатываются под конкретного ученика или группу. А на последних занятиях курса тем нет, только практика. Ученик фантазирует, какой он хочет получить результат - дом в игре, сайт для кофейни или визитную карточку ученика. Ребенок выбирает сам, он свободен в творчестве разработки, и ему это нравится. Он учится быть самостоятельным и ответственным за свои решения. Решил, сделал и довел до конца проект, а в конце презентовал его родителям и остальным ученикам. Под школой программирования кроется момент “профессиональной жизни”. Ребенок учится коммуницировать, ставить цель и задачи. Это пригодится ему в любой будущей работе.

“Моей дочери 8 лет. У нее всегда был интерес к играм и различным гаджетам. Я стала замечать, что это превращается в зависимость. Было трудно оторвать ребенка от очередной игры на планшете. Тогда я поняла, что этот интерес стоит направить в осознанное обучение программированию. Пойти на дополнительные курсы было вариантом поддержания интереса ребенка к IT. Про “Кодабру” я узнала от знакомых и предложила дочери записаться на обучение, она с радостью согласилась. Варвара уже закончила курс на Scratch, в дальнейшем хочет пойти на 3D-программирование на Unity. Ребенку нравится, а я вижу результаты обучения. В конце каждого урока появляются разработки или отрисовки ее проекта. Кроме того, в рамках курса они разбирают основы математики, что дополняет знания полученные в основной школе”. - Дарья, мама Варвары, ученицы Самарской школы программирования для детей “Кодабра”.

От сложностей никуда не деться, они будущие “айтишники”, но еще маленькие. Самое трудное для них - это осознание, что для решения задачи нужно разбираться с ней постепенно. Ведь дети хотят сразу результат. Но как только они видят прогресс, они загораются и продолжают работу над проектом.

“Стоит двигаться от практики, от того, что ребенок может и хочет сделать. Чтобы создать свое мобильное приложение, не нужно знать алгоритмы, которые учат в старших классах и сдают на ЕГЭ. Все это давно реализовано за нас, нужно уметь это использовать, ребенку не обязательно знать все тонкости. Начинать обучение со сложной теории - это долгий путь до реальных результатов.” - Антон Катков, директор самарского отделения школы программирования “Кодабра”.

О перспективе

Родители для детей хотят лучшей жизни, перспективной работы, достойной зарплаты и т.д. По данным исследования «Левада-центр» 17% опрашиваемых хотят видеть своего ребенка в IT. Этот показатель находится на уровне с вариантом “врач” и уступает ответу “затрудняюсь ответить”. Эта сфера востребована, потому что ее применяют для упрощения, ускорения, автоматизации сторон нашей жизни. Любая улучшенная техника, программы, сайты, которыми мы пользуемся, - плоды работы айтишников.

Заработная плата зависит от региона и страны, но тут у них нет ограничений - программист может работать на фирму из любой точки земли, сидя у себя дома. В Самаре, по данным портала trud.com, прогеры в среднем получают 51 985 , но может доходить и до 150 000 . Если работать удаленно на крупные компании в России - 200-250 000 , а если на компанию в США, то можно получать $4 000 - $5 000. Работать могут и юнцы. Подростки, научившись азам, могут начать зарабатывать на фрилансе. Писать сайты, игры, приложения, выкладывать их на Google Play. Так, ребенок сможет получать до 20 000 за один проект.

Дефицит специалистов в информационных технологиях на рынке труда достигает 1 миллиона человек. По результатам исследования hh.ru в 2019 году в IT-сфере свободных вакансий стало на 7% больше. В Самаре по данным портала за июль свободны 2024 рабочих места в сфере информационных технологий. Эту нишу могут заполнить дети, которые вырастут ценными специалистами без страха кодить. Раннее IT-образование помогает детям определиться, интересна ли им эта сфера, что им нравится больше в программировании, войдут ли они в список своих известных будущих коллег.