Муж на пляж, жена на пленэр: в Самару собираются везти сотни туристов

В среду 22 июля стало известно, что за путешествие в Самару правительство России готово доплачивать, вернее, возвращать кешбэк - до 15 тыс. рублей. Горожане улыбнулись: да было бы куда приезжать! И попали впросак. В этот же день в отеле 7 Авеню Hotel&Spa представляли новую "Открытую Самару". Не ту, статус города-курорта которой обсуждают все, кому не лень. РЖД Тур придумал пять туров "под ключ", которые можно купить из любого города, сесть в поезд и отправиться в путешествие, которое уже полностью сочинили и подогнали под хотелки стандартного человека. Рассказываем, кого ждут в Самаре, что можно будет посмотреть и можно ли самим горожанам отправиться за впечатлениями, если все вокруг уже надоело.

Путешествия поездом для Самарской области дело не новое: в регион уже привозили туристов поездом на пленэр, завозили толпы школьников "Вагонами знаний". Теперь железнодорожный туризм продвинулся еще дальше. РЖД Тур подписали с Самарской областью соглашение, и теперь все будут друг другу помогать. Что же получат сами туристы?

Правительство и РЖД Тур подписали соглашение

Зачем открывают Самару?

У авторов проекта своя идеология. Долгое время наш город был закрытым, здесь работали режимные предприятия. Какой уж тут город-курорт! Но еще в 19 веке наш климат назвали одним из лучших в Европе. Только представьте, таких протяженных пляжей как у нас нет почти нигде в волжских городах. И как скрывать такое богатство от туристов?

- Самара и Самарская область в целом прекрасный регион с огромным потенциалом и привлекательными туристическими ресурсами. Конечно, в первую очередь, это Волга, во вторую – то индустриальное и культурное наследие, которым славится регион, - поделился своими мыслями генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин.

Главная задача - максимально распиарить город. И тут-то на помощь придут ресурсы РЖД. О турах в областную столицу и ее окрестности обещают писать в журналах для пассажиров и чуть ли не рассказывать о них по громкоговорителю на вокзалах.

Какие туры предлагают?

Самое главное, что придумали организаторы "Открытой Самар" - продукт для всех, и чтобы довольны были и муж, и жена. Добиться этого сложно, но, как оказалось, можно.

- у нас будут разного направления туры, которые можно будет объединить в рамках одних выходных. Например, садятся супруги в поезд, живут в одном отеле, а уже на месте ходят на разные экскурсии: у жены пленэры, мастер-классы, музеи. У мужа - пляж, катание на SUPах, раки и рыба, - рассказывают организаторы.

Всего придумали пять программ: «Поезд на пленэр», «Самарский шик-модерн», «Жигулевские выходные», «Тур де пляж. Самара», «Вкусно Едем». К работе привлекли множество партнеров, так что все экскурсии продуманы.

Самарские власти надеются, что это обязательно привлечет туристов в регион: ведь это очень удобно - садишься в поезд и едешь ни о чем не думая. Такие туры уже существуют на родину Снегурочки, к Деду Морозу, в Санкт-Петербург. Вот теперь гостей попробуют привезти и в провинцию.

Туристам предложат разнообразие

- Когда у нас были туристы во время ЧМ 2018 мы видели большой отклик, не хотели уезжать, с восторгом отзывались о наших красотах. Самаре есть, чем удивить, и я уверен, что продукт будет популярным. А мы еще поработаем над комфортом и уровнем сервиса. Сейчас идет речь о пляжах: я согласен, что должно быть больше инфраструктуры, чтобы были лежаки, теневые зоны, чтобы у гостей был выбор. Нужно, чтобы инвесторы вкладывались в обустройство турбаз около Волги, потому что раньше они пользовались огромной популярностью. В планах у нас привести в порядок пристани волжские, так как они тоже становятся лицом региона. Я уверен, что Самару получится сделать настоящим городом -курортом, - поделился своими эмоциями зампред Правительства Александр Фетисов.

А вы позвали бы туристов отдыхать в Самару? Что хотите изменить в родном городе? Обсудим в комментариях