«Клуб нужно очистить до конца»: экс-президент «Крыльев Советов» - о руководстве, бюджете и смерти самарского футбола

За последние шесть лет «Крылья Советов» в третий раз вылетели в ФНЛ. Что происходит в клубом, куда деваются деньги и как работает руководство – это и многое другое обсудили в программе «Крутой кипяток» на телеканале «Терра» с бывшим президентом «Крыльев» Виктором Развеевым. КП-Самара приводит конспект интервью.

Об игре в этом сезоне

Нельзя было проигрывать в Самаре «Ахмату» и нельзя было проигрывать на выезде «Тамбову». Эти две игры и определили место «Крыльев».

По первому кругу «Крылья» заслуживали вылететь. По концовке чемпионата – нет.

О расширении лиги

Не знаю, пойдет ли это на пользу российскому футболу. Нужно же добавить четыре тура. Значит мы будем заканчивать в конце декабря и начинать в середине января. Тогда это будет не футбол, а балет на льду или что-то в этом роде. У нас два стадиона приспособлены к футболу зимой: это «Газпром Арена», потому что есть закрывающаяся крыша, и «Фишт» в Сочи, где будет хорошая футбольная погода. А остальные стадионы будут практически не готовы играть в таком режиме.

Переход на систему осень-весна абсолютно не оправдан. В июне-июле, в самые жаркие месяцы, футболисты выезжают на сборы в Испанию, Португалию, когда можно здесь работать. Когда можно собрать полную чашу зрителей, мы играем в морозы: в декабре, в феврале. Непонятно, для кого это создано.

Когда я еще был руководителем, нам говорили, что это оправдано тем, что мы будем побеждать в еврокубках. Что-то ни одной победы с тех пор даже на горизонте не появлялось.

Мы хотели быть как Европа, но в Европе другой климат и другая традиция. Почему-то совершенно спокойно Швеция, Норвегия и Финляндия играют с весны по осень.

О еврокубках и Божовиче

«Крылья» в начале сезона поставили задачу занять 10-ое место. Когда пришел Божович, один из директоров нас заверял, что через три года мы будем в еврокубках. Мы это все с удовольствием проглотили, запили хорошим вином, водой и ждали три года. «Три года» прошли, и мы находимся на 15-ом месте, которое не позволяет остаться в Премьер-лиге.

Не могу сказать, насколько виноват Божович, я знаю на 100%, что он не был свободен в принятии решений. Это первое. Второе – с ним заключили кабальный для «Крыльев Советов» контракт. За досрочное расторжение тренеру были положены огромные деньги, на которые можно было содержать двух тренеров.

Кстати, юристы, которые заключали контракт с Миодрагом Божовичем, были не самарские, а московские, для меня это физически не объяснимо. Почему человек, который сидит в Москве, заключает контракт, по которому мы должны платить всем подряд?

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 15-ое место.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О Талалаеве

Думаю, судя по тому, что Андрей сделал, «Крылья» могли бы избежать 15-го места, если бы его назначили раньше.

О ФНЛ

Поможет ли вылет в ФНЛ «Крыльям» очиститься? Только если клуб очистят до конца, придут другие люди. Я бы хотел, чтобы спортивными вопросами занимались наши самарские спортивные специалсты, чтобы начали заниматься академией, которая рождена в муках и это развитие не сдвинулось с места, чтобы проходили детские турниры, чтобы возродился городской футбол.

О нынешнем руководстве

Нужно менять руководство. Я не имею в виду тех первых людей, которые занимаются бюджетом и обеспечивают клуб финансово. Например, Александра Борисовича Фетисова. Я говорю о тех, кто покупает игроков, кто ведет переговоры с тренерами. С тренерами ведут переговоры в Москве так называемые кураторы, которых нет ни в одной команде. Такой должности просто нет, в нашей команде тоже, кстати. Божович по своей наивности и западному менталитету сказал, что вел переговоры с куратором самарского футбола – господином [Василиосом] Зиакасом.

Я не могу утверждать, что нынешнее руководство некомпетентно и расходует бюджет не на те цели, для этого я должен получить документы и понять, что происходит.

Эти люди покупают молодых игроков, перепродают их. Вчерашний пример: приехал спортивный директор «Крыльев Советов» Геннадий Голубин, взял за руку Глушенкова и увез его. Куда? В «Химки». Каким образом спортивный директор «Крыльев Советов» имеет отношение к «Химкам»? Кто мне ответит на этот вопрос?

Сейчас есть интересная система. Существует клуб «Крылья Советов» и команда «Крылья Советов». Они никак не связаны, кроме денег. Команда приходит в клуб расписываться за зарплату. Нет той пуповины, которая связывает клуб с командой.

Следующий сезон самарцы проведут в ФНЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О детском футболе

Подвижки в самарском детском футболе есть. Но футболисты быстро не растут. Но почему-то все наши самарские перспективные футболисты подписаны определенными агентами и в любой момент могут уйти. И мне сказали, что уже уходят.

В Самаре полностью разрушен любительский футбол. 90% детей занимаются в платных группах, включая моего внука. Есть старая поговорка – богатые в футбол не играют. Играют дети из бедных семей, которые хотят достичь всего. У нас пара-тройка примеров футболистов из зажиточных семей, все остальные – ребята из низов, которые грызутся и выгрызают свое будущее. А здесь нет будущего. Вы посмотрите, в каком состоянии стадионы в Самаре. Стадион «Восход», например.

О болельщиках

В 10-х годах в Самаре болельщики выходили на улицы в поддержку «Крыльев», чтобы они не вылетели. Сейчас такое, думаю, невозможно. За 10 лет репутация «Крыльев Советов» вконец испорчена. Вы посмотрите на посещаемость матчей. Когда начинали сезон, было 30-40 тысяч зрителей. И с каждым матчем мы теряли болельщиков.

С фанатами никто не встречается, они находятся в информационном вакууме. Я считаю, что в первую очередь надо наладить диалог с болельщиками, рассказать всю правду. Людям нужно понять, что хочет клуб, какие ставит задачи и какую ведет политику.

Откройте сайт. Что там сейчас происходит? Там поздравления с днем рождения. Всё. Ничего больше. Даже форум болельщиков ликвидировали. Это случилось в 2008 году и до сих пор форум не открыт.

Для сохранения прописки в РПЛ «Крыльям» не хватило одного очка.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О Соболеве

Александр увидел более перспективную команду, увидел развитие. Александр просто шагнул выше в надежде засветиться в еврокубках и попасть в сборную. Пробиться в сборную проще из «Спартака», чем из «Крыльев».

Это нормально, человек растет. Но когда наших юношей – 18-19 летних, еще не состоявшихся игроков – забирают во вторые, третьи лиги, продают их за копейки, получают за это деньги, это бред. Это не дает самарским ребятам развиваться дальше.

О матче с «Зенитом» 10-летней давности

10 лет назад, когда я пришел, не было команды. Были 6-7 человек. Женя Савин, Руслан Аджинджал, Олег Иванов. Я пришел познакомиться. А они мне: «А мы играть завтра с «Зенитом» не будем». Я сказал: «Прекрасно», встал и ушел. Женя догнал меня внизу: «Извините, а почему вы ушли?». «Потому что вы не хотите играть, говорить с вами больше не о чем. Я вам сказал, что через месяц, когда разберусь с деньгами, я начну возвращать вам ваши долги». Потом я вернулся, меня уговорили, мы проговорили полтора часа. А на следующий день игра с «Зенитом» - 25 тысяч болельщиков. Помню, тогда дебютировали совсем юные мальчишки, в том числе Ибрагим Цалагов. Мы проиграли 0:1 из-за глупой ошибки. Нас провожали овациями, у всех были слезы на глазах. И у меня тоже.

Большая часть команды покинет «Крылья» до старта следующего сезона.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О покупке места в РПЛ

Знаете, на [главного тренера «Химок»] Сергея Юрана или на Евгения Савина могли бы подать в суд за ложь [оба заявляли, что «Крылья» пытаются купить место в РПЛ]. Но этого не произошло. Почему?

Мы, футбольные люди, настолько тесно связаны друг с другом. Пока я ехал к вам, я получил порядка 150 сообщений. Спрашивали, что делать, что происходит [с «Крыльями Советов»]? Я говорю: «Происходят обыкновенные футбольные вещи, к которым вы должны были давно привыкнуть».

О деньгах

У «Крыльев» замечательный бюджет [по разным данным 1,6-1,8 млрд рублей], при котором команда могла быть в десятке. У «Тамбова» бюджет 600 млн, у «Урала» - 800 млн. По бюджету «Крылья Советов» где-то пятые-шестые. Но деньги в футбол не играют, играют люди, которые создают эту команду. От них зависит результат.

О будущем команды

У 10 человек заканчиваются контракты, пять-шесть человек в аренде. Они уезжают. Я даже не понимаю, как Андрей Талалаев будет решать поставленную перед ним задачу.