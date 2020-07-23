Это Безумный Макс! По Тольятти мчался грузовик, из которого валил черный дым

На улицах Тольятти заметили бесстрашного, безбашенного водителя грузовика. Мужчину уже окрестили Безумным Максом и Призрачным гонщиком. Прославило его видео, которое быстро разлетелось по интернету.

Неизвестный зритель заснял кадры, которые украсили бы любой голливудский фильм. По дороге в обычном провинциальном городе мчит грузовик а за ним стелется черный дым. В кузове - огонь, слышны звуки мини-взрывов или лопающейся резины, но водитель не сбавляет скорость и даже, видимо, утопил педаль газа в пол.

«Работа с огоньком», «Доставка – огонь!», «Двигатель внешнего сгорания», - тут же взялись иронизировать тольяттинцы.

Впрочем, водителем могло двигать вовсе не бесстрашие, а здравый смысл.

- Если бы он остановился, огонь бы перекинулся на кабину. Он все правильно решил, доехал до базы и до приезда пожарных залил пламя из огнетушителя. Хотя я не представляю, что он пережил. У него просто стальные нервы! - считает тольяттинец Андрей.

К счастью, обошлось без жертв. По сообщению ГУ МЧС России по Самарской области, в кузове МАЗа вспыхнул мусор. Пламя потушили до приезда пожарных.

Многие тут же приписали полыхающий грузовик местной компании, которая занимается вывозом мусора – «ЭкоВозу». Мол, мусор же горел, а эти его вывозят – все сошлось. Но в компании уже опровергли информацию о том, что это их машина.

- Это машина не наша, скорее это не мусоровоз, а какой-то грузовик, который перевозит отходы. На улице Коммунальной, по которой едет эта машина, у Эковоза никаких баз не располагается, - прокомментировали на предприятии журналисту КП-Самара.

Кстати, чуть позже появилась и вторая часть видео. Там видно, что грузовик припарковался рядом с базой металолома. Там его и тушили.

Также все зрители гадают: что же с такими громкими звуками лопалось в грузовике. По мнению эксперта, бывшего работника компании по демонтажу Андрея Матвеева, «стрелять» мог лом с нефтяных сооружений или старые холодильники. Возможно, это были части старых автомобилей.

- Такие хлопки – не такая уж большая редкость, - отметил Андрей Матвеев. – Такое могло произойти, если в кузове были старые движки, холодильники, радиаторы, любой металлический объект, на котором осталась горючая жидкость, топливо. Или это мог быть лом, который использовали в нефтянке. Он тоже горит с искрами. В Тольятти могли просто перевозить старые автомобили - там могли оставаться движки, топливо.

Редкость или нет, но полыхающие и продолжающие ехать машины в городе увидишь не часто. Зрелище эффектное, хоть и опасное.