«Он спас мне жизнь!»: самарский участковый успел перехватить руку мужчины, который пытался зарезать человека

Звонок после работы

Служба в силовых структурах — дело опасное. Иногда приходится рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других. Так получилось и у участкового Асылбека Мулдагалиева, благодаря реакции и самоотверженности которого сумел избежать смерти житель поселка Ленинский.

— 18 марта после работы участковый Мулдагалиев, за которым среди прочих закреплен Ленинский, находился у себя дома. В восемь вечера ему позвонила женщина и заявила, что ее родственники поехали разбираться со своим знакомым, — передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области слова руководителя следственного отдела ОМВД по Красноармейскому району региона Натальи Паршиной.

Звонившая просила Асылбека вмешаться в назревающий конфликт. Он, в свою очередь, сразу передал информацию в дежурную часть, попросил помощи у коллег и поехал на место событий — к кафе на улице Шоссейной.

Дело дошло до суда

— Подъезжая туда, полицейские увидели в свете уличного фонаря, что на земле дерутся трое мужчин. У одного из них в правой руке нож, — продолжает Паршина.

Силовики, понимая, что времени практически нет, стали кричать вооруженному дебоширу, чтобы он никого не бил. Тот проигнорировал просьбу, ударил оппонента и замахнулся для второго удара. Неизвестно, чем бы все закончилось, но Мулдагалиев успел перехватить руку, в которой находилось холодное оружие. Стражи порядка обезвредили и задержали всех нападавших.

Оперативный дежурный ДЧ Алексей Трифонов отвез раненного в больницу, где ему сразу же сделали операцию. Травма получилась серьезной. После заключения эксперта было принято решение возбудить уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемым оказался 57-летний мужчина. В момент драки он был пьян. Сейчас в обстоятельствах происшествия уже разбираются в суде.

Благодарность потерпевшего

О героических действиях Асылбека и его сослуживцев стало известно лишь на днях, когда на имя начальника регионального Главка Александра Винникова пришло благодарственное письмо. Потерпевший в обращении выражает искреннюю признательность не только Мулдагалиеву, но и оперативнику Вадиму Перевертову, а также Алексею Трифонову за то, что они незамедлительно среагировали на информацию о готовящемся преступлении и вмешались.

— Полицейские своими самоотверженными действиями спасли мне жизнь. Они вовремя и оперативно прибыли на место происшествия и приняли надлежащие меры. Прошу отметить мужество и высокий профессионализм сотрудников полиции! — пишет пострадавший.

В руководстве МВД отмечают, что ценят мнение жителей и к нему прислушиваются. Отличившихся сотрудников уже поблагодарили за службу. Сами они скромничают и подчеркивают, что просто выполняли свой долг.