Трусы в песке, кабинки в прокладках и рыбьи головы: уборщица рассказала о свинстве на пляжах

В 2020 году лето решило порадовать самарцев жаркой и комфортной погодой, Волга быстро прогрелась и несмотря ни на какой коронавирус самарцы ринулись на пляжи даже еще до их официального открытия. Красивые сторис на фоне заката, очаровательные девушки в купальниках, бегущие по кромке реки. Наша героиня точно знает, что скрывается за всей этой гламурной инстаграмностью, ведь вечером и утром именно ей и ее коллегам приходится вычищать весь многокилометровый самарский пляж от следов цивилизованного отдыха. О свиньях в человеческом обличье, самых странных находках она рассказала журналисту КП-Самара.

Со специальными "граблями" ходят по пляжуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мусорные реки, бескультурные берега

Меня зовут Ирина, я уже давно работаю в службе благоустройства. Летом нас обычно "бросают" на пляжи. Я соглашаюсь. Работа на свежем воздухе, живу недалеко от набережной, но есть и служебный транспорт. Но такого пляжного апокалипсиса я давно не видела, не буду скрывать. Лето очень жаркое, после изоляции все, наверное, соскучились по свежему воздуху. Я на себе такого не испытала, мы то все время работали.

Что меня удивляет в людях который год, это страсть к свинству. Посмотришь - такие все приличные, попу отклячат, фотографируются в волнах. Книжки умные читают. А мы потом вечером на пляж выходим и диву даемся. В кабинки не войти. Обязательно воняеь мочой - интересно, самим не противно нужду справлять у всех на виду? Обязательно на стенке что-то прилеплено: каждый день это будет защитная пленка с трусов купальника. Примерно раз в два дня испачканная прокладка. В такие моменты мне начинает казаться, что люди просто дураки. Нецжели самим не противно? Ведь потом еще раз кабинкой пользоваться. Или это какой то фетишизм? Дань традициям? В песок зарывают тампоны. За вечер можно собрать коллекцию носков: опять вопрос, они что в одном носке уходят и не замечают?

Убираться начинают с 6 утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убираемся мы минимум дважды в день, утром и вечером, то есть после активного дня и после развратной горячей ночи. В жаркие дни чаше вывозим мусорные баки, потому что переполняются. Хотя и так к вечеру пакеты стоят горкой рядом. И хорошо если так. Лбди с повышенной, но не до конца социальной ответственностью мусор после себя собирают и оставляют там, где лежали, в пакете. Я смеюсь: заботятся о моей спортивной форме, это же мне в радость по песочку вдоль пляжа пробежаться, все пакетики собрать, к мусоровозу отнести. А у отдыхающих вдруг руки отсохнут самим-то это сделать. Я сейчас просто всех попрошу: поймите, переполненные мусорки это не из-за нашей плохой работы, это потому что мусора очень много, его в жизни вывезти не будут успевать. Поэтому просто завяжите свой пакет и поставьте его рядом с баком. Все только спасибо скажут.

"Меня зовут Ирка-кладоискатель"

Люди с низкой социальной ответственностью такими глупостями не заморачиваются. У них все просто: выпил пиво или колу, рядом бутылку положил, там и оставил. Более стыдливые закапывают. Спасибо вам, товарищи, так, конечно, лучше. Вообще, закопать мусор в песок считается у нас признаком доблести и хорошего вкуса. Потому что с глаз долой из сердца вон. У нас, кстати, не все бросаются выкапывать все это. Инструмент у нас какой? Грабли. Вот мы и граблим, то есть собираем то, что на поверхности лежит. А в песке остаются гнить рыбьи головы, их потом еще детишки откапывают, вот им веселье, вот забава.

Людям почему-то очень лень донести бутылки до мусоркиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я работаю более ретиво. Как-то знаете душа болит, хоть у меня и учёных степеней нет. Меня поэтому зовут Ирка-кладоискатель. То кости какие-то выграблю, то заботливо завернутые в бумажечку остатки чебурека, то сломанную игрушечную машинку, то полный памперс - это тоже фетиш, видимо, думают, что природе природное вернули. Останки кукурузы по пляжу вообще как памятные столбы торчат. И обязательно окурки, хоть и нельзя на пляже курить. Но бывает и везет. Однажды очень красивую цепочку нашла, золотая, сходила в церковь, святой водой ее отмыла, чтобы грехи чужие смыть. И подарила дочке, она прошлый год на отлично закончила. Нет, не стыдно, все равно она уже ничейная была. А в этом году вот не так давно нашли с коллегой телефон, она уже губу раскатала. Но я строго запретила даже думать. Если вещь можно вернуть, то нужно вернуть, иначе только хуже будет. Ей, кстати, хозяин телефона в итоге денежку дал в благодарность.

Настоящих кладоискателей тоже видим - и вечером, и даже чаще утром. Они еще раньше нас приходят и ходят со своими машинками по песку, часто наклоняются что-то поднимают, но чаще всего - от банок пивных ключи. Хотя находят всякое, и цепочки, и часы. Люди на пляже только голову не теряют, остальное все могут.

А больше всего я презираю тех, кто бьет бутылки и кидает на пляже осколки. Вот таким я искренне в душе желаю, чтобы у них все чесалось. Ну или сами чтобы ногу рассадили на такой штуке. Спасатели говорят, что к ним чаще всего обращаются с окровавленными ногами: шли по песочку или в волейбол играли, и поймали вот такой осколок. Это уже даже не просто свиньи, настоящее быдло.

Упаковка захватила современный мирФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не пляж, а кладбище сперматозоидов

Еще одна не редкая и очень странная находка: трусы. То есть прямо настоящие, кружевные, лежат, песочком припорошенные. Может быть, из сумки упали, а их и не заметили, да и немудрено: там всех трусов-то две ниточки и фиговый листок. Хотя однажды мы мужские труселя нашли, семейники такие. В песок палка воткнута, а на ней как раз они развеваются, в клеточку. Не знаю, что там за крепость брали штурмом, но мы посмеялись, конечно.

Утром начинаем часов в шесть утра и мусора не меньше, чем после дневного отдыха. В это время на пляже уже людно, по кромке воды спортсмены бегают, в песке йоги позы разнве принимают. А Серега наш с граблями презервативы собирает. Он утренний пляж называет кладбищем сперматозоидов. Такое ощущение, что там всю ночь жара до утра. И никакие комары не мешают, вот ведь людям до чего утех сладостных хочется.

Ночной мусор немного меняется: появляются бутылки из-под вина, частенько и штопоры рядом находим: видимо, все сразу в магазине закупают, одноразово. Тут мусор кучкуется в основном рядом со скамейками. И ценных находок больше: мне попадался фитнес-браслет, кошелек - его я сразу старшим отдала, там карты, все такое, мне не нужно. Мужские ремни, лифчики собирали не раз, подстилки оставляют, мангалы - постоянно. То есть пришли, потусовались, и все и бросили. Как будто в олл инклюзиве, приходите, слуги, убирайтесь за мной. А сами в обычной жизни такие же подай-принеси, только еще и непорядочные. А вот днем больше мусора в прибрежной полосе, прямо в воде находим. Особенно часто пакеты попадаются. Как будто специально "медуз" выпускают. Они еще так смотрятся противно - фу! У нас есть специальные багры, от берега мусор собираем, дальше не лезем. Ну хочется вам в свинарнике плавать - пожалуйста, ваше дело.

Работают в масках и перчаткахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я работаю уже много лет и каждый год думаю над одним вопросом: вот слушайте, интересно, как же у нас не развит у людей стыд друг перед другом. НУ ночью понятно, все развлекаться на пляж приходят. Но днем! Это как же совести хватает на глазах у всех кинуть в песок пластиковый стакан? Тщательно закопать пакет с ошметками еды? И никто не делает замечание? Никто не смотрит презрительно? Или наоборот подбадривают и хрюкают вместе?

ТОП-5 мусора на самарских пляжах

1. Пластиковые стаканы и бутылки

2. Полиэтиленовые пакеты

3. Рыбья чешуя и ошметки от фруктов-овощей, собранные в пакетик и зарытые в песок

4. Прокладки, тампоны, прочий гигиенический мусор

5. Трусы, подстилки, платки

А вы на пляже чистоту соблюдаете? Готовы убрать за другими? Обсудим в комментариях