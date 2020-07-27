В два клика: цифровые продукты упрощают жизнь потребителям газа

Цифровые продукты абонентам поставщика газа в Самарской области ООО «Газпром межрегионгаз Самара» стали доступны с прошлого года. Передавать показания приборов учета и оплачивать счета жители региона могут не выходя из дома. Дальше - больше. Сервисы станут удобнее, а от потребителей будет требоваться все меньше действий.

«Личный кабинет» и мобильное приложение

«Личный кабинет» абонента доступен на сайте, скачать мобильное приложение «Мой газ» можно в AppStore и GooglePlay. Регистрация несложная: нужно ввести адрес электронной почты, номер мобильного телефона и указать номер лицевого счета. Вся остальная информация подгрузится автоматически.

Если прибор учета не установлен, то начисления производятся по нормативу. Абонентам, использующим счетчики, сервис предоставляет возможность ввести показания, на их основе будет сформирована очередная квитанция. В «Личном кабинете» абонент увидит последние данные.

1,17 млн показаний передали абоненты в Самарской области через «Личный кабинет» в 2019-2020 гг.

Оплатить выставленные счета можно онлайн с помощью банковской карты. Данные квитанции вводить вручную не нужно, они уже содержатся в системе. От абонента требуется только один раз привязать банковскую карту, в дальнейшем платежи будут проходить буквально в два клика.

Оплатить счета можно через приложение с помощью банковской карты

Личный кабинет и мобильное приложение содержат детализацию платежей и взаиморасчетов, позволяют просматривать все ранее переданные показания приборов учета и отслеживать историю объемов потребления.

В личном кабинете можно проверить, сколько вы уже оплатили и есть ли долги

С помощью «Карты отделений» можно найти ближайший абонентский участок и воспользоваться формой обратной связи, чтобы задать интересующий вопрос или передать необходимые документы.

Абонент сможет получить обратную связь через раздел «Карта отделений»

Напомним, что с начала 2019 года «Газпром межрегионгаз Самара» вернулся к практике прямых расчетов с абонентами (ранее эту функцию выполняли уполномоченные поставщиком агенты). В связи с этим абонентам необходимо перезаключить договор поставок газа с ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Срок переходного периода истекает в декабре 2020 года. Заключить новый договор можно любым удобным способом: лично в офисе компании, отправить пакет документов онлайн или воспользоваться услугами выездных менеджеров по заключению договоров. График выездов на территории (во дворы, микрорайоны, поселки) формируется на территориальных участках по договоренностям с управляющими компаниями, ТСЖ, районными администрациями.

«Сейчас «Газпром межрегионгаз Самара» работает над расширением функционала личного кабинета. От действующей сегодня версии новый личный кабинет будет отличаться набором дополнительных функций и возможностей. Например, платежи абонентов будут зачисляться в режиме реального времени, онлайн можно будет получать и другие наши услуги», - рассказал Виталий Коротких, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара».

«Умные» счетчики

Совсем скоро потребителям газа можно будет забыть о ежемесячной отправке показаний счетчиков. Интеллектуальные системы учета, внедрение которых прорабатывают сейчас федеральные власти, будут собирать все необходимые данные автоматически. Установку «умных» счетчиков и их обслуживание поставщик газа полностью возьмет на себя. Переход не будет массовым и единовременным. В первую очередь приборы учета нового поколения будут устанавливать новым абонентам и тем, чьи счетчики вышли из строя, а также в дома и квартиры с индивидуальной системой отопления.

«С «умными» счетчиками абонентам больше не придется каждый месяц передавать показания. Отпадает вопрос периодической поверки приборов. Исключается вероятность ошибки при фиксации показаний и связанных с этим спорных ситуаций. А также пропадают риски доначислений, которые поставщик вправе сделать по нормативам потребления за последние шесть месяцев, если абонент своевременно не уведомит его о поломке прибора (такое нередко случается в зимнее время в частных домах). Кроме того, «умные» счетчики отслеживают и работоспособность газового оборудования, предотвращая таким образом возможные аварии», - пояснил Виталий Коротких.

Офисы тоже поумнеют

Сейчас на территории Самарской области действуют 44 офиса клиентского обслуживания «Газпром межрегионгаз Самара». Следующий шаг компании - обслуживание клиентов по принципу «единого окна». В этом году откроются три таких абонентских пункта: два в Самаре, и один в Жигулевске. В «умных» офисах потребители газа смогут решить все вопросы, связанные с газоснабжением, вне зависимости от того, относятся они к компетенциям газоснабжающей или газораспределительной организации.

«До последнего времени потребителям приходилось отдельно решать вопрос с поставкой газа и техническим присоединением, отдельно - с обслуживанием газового оборудования. Теперь внутренние процессы останутся внутренними, а клиенты будут получать единую услугу. Наша задача сделать так, чтобы абоненту было удобно», - отметил Виталий Коротких.