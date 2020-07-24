«Мафия засыпает, просыпается город»: самарская следователь рассказала, как совмещает работу с воспитанием двоих детей

По хрупкой блондинке не скажешь, что она мама двоих детей. Еще меньше она похожа на сотрудника Следственного комитета. Но практика показала: от Елены Шакуровой не скрыть ни копейки. В преддверии Дня сотрудника следственного комитета «КП-Самара» поговорила с «золотой работницей».

Девушка в погонах

Ничто не предвещало, что Елена Шакурова будет служить. Мама – бухгалтер, папа – инженер, а дочка пошла на юридический и начала работать в милиции прямо во время учебы. В 2006 году студентку приняли на службу в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ при УВД г. Самары.

– Я почти все время работала над раскрытием экономических преступлений, в том числе многоэпизодных, и над теми, которые были совершены в составе организованных преступных групп. Честно говоря, даже не помню своего первого дела, – признается следователь.

В 2010-2011 годах милиция стала полицией, сотрудники прошли переаттестацию. Женщиной-полицейским стала и Елена Шакурова, но через месяц ушла работать в Следственный комитет. Тем более, что туда же после полицейской реформы передали полномочия по расследованию налоговых преступлений. А уж в этом молодая следователь на тот момент уже знала толк.

Сегодня Елена Шакурова занимает должность следователя Советского МСО, прикомандированного ко 2-му отделу по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета. Девушка расследует «громкие» коррупционные, экономические и налоговые дела.

Муж и дети обычно с нетерпением ждут, пока Елена Шакурова закончит работу и приедет, наконец, домойФото: Из личного архива героя публикации

Благими намерениями дорога в суд выложена: дело Рубакова

Уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова возбудили в 2017 году. Как только он начал давать показания, «всплыли» интересные факты:

– Выяснилось, что в деле замешан сотрудник ФСБ, для всех это было полной неожиданностью, – рассказывает Елена Шакурова. – Мы действовали по стандартной процедуре: сообщили о том, что нам известно, коллегам из ФСБ, потом возбудили уголовное дело, выделили его в отдельное производство. Никакого давления или противодействия не было. Докучаев очень расстроился, но, как и все сотрудники ФСБ, вел себя очень сдержанно и достойно.

В январе 2018 года бывший сотрудник ФСБ Максим Докучаев был приговорен к двум с половиной годам колонии за покушение на мошенничество. По версии следствия, Докучаев обещал помочь руководителю ГУП «Стройконтроль» Реналю Мязитову избежать уголовной ответственности. Мязитова на тот момент подозревали в финансовых махинациях, и он хотел «замять» дело. Посредником в передаче денег от Мязитова Докучаеву стал тогда еще руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, его задержали с 2,5 млн рублей. Впоследствии суд пришел к выводу, что на самом деле Докучаев помочь Мязитову не мог, поэтому его осудили за мошенничество. Сейчас Мязитов все-таки попал под суд по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, но тогда казалось, что этого можно было избежать.

Сергею Рубакову вменили посредничество во взяточничестве – мол, он же думал, что реально сможет помочь Мязитову, отсюда и статья такая. Позже в деле Рубакова появился еще один эпизод – мошенничество: чиновник пообещал директору ООО «Квартал» Алексею Пискунову помочь изменить технические условия, чтобы он мог подключить многоквартирный дом к канализации. Силовики посчитали, что реально выполнить обещанное Рубаков не мог, а значит коммерсанта обманул.

В сентябре 2018 года Сергея Рубакова признали виновным и приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 17,6 миллионов рублей, но в апреле этого года Самарский областной суд уже «разрешил» ему условно-досрочное освобождение.

Так себе конспирация: дело Фролова

Недавно Елена Шакурова закончила расследование другого коррупционного дела – в отношении сотрудника администрации Октябрьского района Александра Фролова. Ему вменяют по два эпизода получения взяток и мошенничество. По версии следствия, Фролов решил «подзаработать», благо должность заместителя начальника отдела потребрынка позволяла.

- Мы считаем, что он брал деньги с предпринимателей за то, чтобы не привлекать их к ответственности. Потерпевшие торговали незаконно в местах, которые для этого не предназначены, и без заключения договора с администрацией. Вместо того, чтобы ликвидировать незаконную торговлю, госслужащий взял ее «под покровительство», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Елена Шакурова.

И даже в тот момент, когда Фролова на некоторое время переводили на работу в Кировский район, как выяснили следователи, поборы с коммерсантов в Октябрьском районе он не прекратил. Отсюда и эпизоды с мошенничеством – ведь на самом деле на тот момент «причинить вреда» Фролов торговцам из Октябрьского района не мог.

В дело оказался замешан дядя чиновника: ему вменяется один эпизод посредничества во взяточничестве.

– В какой-то момент сотрудник райадминистрации решил, что брать деньги лично – слишком опасно, поэтому вовлек в схему своего родственника, – говорит следователь. – Это в целом было бессмысленно, потому что до этого почти 600 тысяч рублей «прошли» через банковские карты его близких родственников – все эти переводы нам удалось отследить.

Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела, потому будет решаться вопрос о направлении его в суд.

Елена Шакурова расследует «громкие» коррупционные, экономические и налоговые дела.Фото: Из личного архива героя публикации

Без ужина в семейном кругу - никак

Елена Шакурова замужем, у нее двое детей, каждое утро она первая уезжает из дома и возвращается туда последней. Дочка и сын встречают ее танцами, обнимашками и громкими криками радости. Только после этого семья садится ужинать – этой традиции они не изменяют уже много лет.

- Муж с понимаем относится к тому, что я задерживаюсь на работе, его поддержка очень помогает. Мы все делаем вместе, но после девяти вечера, когда укладываем детей спать. «Мафия засыпает, просыпается город», - смеется девушка.

Муж и дети – вот та опора, благодаря которой строятся карьера и счастье самарского следователя.