«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в Футбольную национальную лигу. В прошлом сезоне самарцы финишировали на 15-ом месте и не смогли сохранить прописку в РПЛ. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в ФНЛ на сезон 2020/2021 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Не успел предыдущий сезон закончиться, как стартует новый. Коронавирус, российский климат и грядущий чемпионат Европы диктуют свои правила. Первые матчи в ФНЛ команды сыграют уже 1-2 августа.

В этом сезоне Футбольной национальной лиги примут участие 22 команды. Это значит, что каждая проведет 42 тура. Сезон завершится 15 мая.

«Крылья» начнут поход к Российской премьер-лиге домашней игрой с «Балтикой». Матч пройдет в воскресенье, 2 августа, на «Самара Арене». Первый выездной матч волжане проведут в субботу, 8 августа. В этот день «Крылья» встретятся в Москве с еще одним дебютантом ФНЛ «Велесом» (он в отличие от «КС» в первый дивизион поднялся, а не опустился).

Любопытно и противостояние с еще одним клубом, который в этом сезоне дебютирует в Футбольной национальной лиге – тольяттинским «Акроном». Это будет первое за долгие годы областное дерби с участием «Крыльев» в рамках чемпионата России. Матчи с тольяттинцами пройдут 7 ноября в Самаре и 2 мая в Тольятти или Жигулевске.

Первый круг для «КС» завершится 11 ноября. В этот день самарцы сыграют на выезде с «Краснодаром-2». Второй круг начнется без перерыва – 15 ноября. В этот день волжане примут «Велес». Перерыв в чемпионате запланирован с 5 декабря по 27 февраля.

С лидерами прошлого сезона, которым чуть-чуть не хватило для выхода в РПЛ, московскими «Торпедо» и «Чертаново» «Крылья Советов» сыграют 1 ноября - 28 апреля и 9 сентября – 6 марта соответственно.

С вылетевшим из Премьер-лиги вместе с самарцами «Оренбургом» «КС» встретятся 22 августа дома и 29 ноября на выезде.

Сезон «Крылья» завершат 15 мая выездной встречей с «Балтикой».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона 00:00 00:00

1 тур - 2 августа (воскресенье) – «Крылья Советов» - «Балтика»

2 тур - 8 августа (суббота) – «Велес» - «Крылья Советов»

3 тур -12 августа (среда) – «Крылья Советов» - «СКА-Хабаровск»

4 тур - 16 августа (воскресенье) – «Чайка» - «Крылья Советов»

5 тур - 22 августа (суббота) – «Крылья Советов» - «Оренбург»

6 тур 30 августа (воскресенье) – «Енисей» - «Крылья Советов»

7 тур - 5 сентября (суббота) - «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»

8 тур - 9 сентября (среда) - «Чертаново» - «Крылья Советов»

9 тур - 13 сентября (воскресенье) «Крылья Советов» - «Томь»

10 тур - 19 сентября (суббота) – «Иртыш» - «Крылья Советов»

11 тур - 23 сентября (среда) – «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск»

12 тур - 27 сентября (воскресенье) – «Нефтехимик» - «Крылья Советов»

13 тур - 4 октября (воскресенье) – «Крылья Советов» - «Алания»

14 тур - 9 октября (пятница) - «Текстильщик» - «Крылья Советов»

15 тур - 13 октября (вторник) - «Крылья Советов» - «Спартак-2»

16 тур - 17 октября (суббота) – «Крылья Советов» - «Волгарь»

17 тур - 24 октября (суббота) - «Факел» - "Крылья Советов»

18 тур - 28 октября (среда) – «Крылья Советов» - «Шинник»

19 тур - 1 ноября (воскресенье) – «Торпедо» - «Крылья Советов»

20 тур - 7 ноября (суббота) - «Крылья Советов» - «Акрон»

21 тур - 11 ноября (среда) – «Краснодар-2» - «Крылья Советов»

Второй круг

22 тур - 15 ноября (воскресенье) – «Крылья Советов» - «Велес»

23 тур - 21 ноября (суббота) – «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов»

24 тур - 25 ноября (среда) – «Крылья Советов» - «Чайка»

25 тур - 29 ноября (воскресенье) – «Оренбург» - «Крылья Советов»

26 тур - 5 декабря (суббота) – «Крылья Советов» - «Енисей»

27 тур - 27 февраля (суббота) – «Нижний Новгород» - «Крылья Советов»

28 тур - 6 марта (суббота) – «Крылья Советов» - «Чертаново»

29 тур - 10 марта (среда) – «Томь» - «Крылья Советов»

30 тур - 14 марта (воскресенье) – «Крылья Советов» - «Иртыш»

31 тур - 20 марта (суббота) – «Динамо-Брянск» - «Крылья Советов»

32 тур - 24 марта (среда) – «Крылья Советов» - «Нефтехимик»

33 тур - 28 марта (воскресенье) – «Алания» - «Крылья Советов»

34 тур - 3 апреля (суббота) – «Крылья Советов» - «Текстильщик»

35 тур - 7 апреля (среда) – «Спартак-2» - «Крылья Советов»

36 тур - 11 апреля (воскресенье) – «Волгарь» - «Крылья Советов»

37 тур - 17 апреля (суббота) – «Крылья Советов» - «Факел»

38 тур - 24 апреля (суббота) – «Шинник» - «Крылья Советов»

39 тур - 28 апреля (среда) – «Крылья Советов» - «Торпедо»

40 тур - 2 мая (воскресенье) – «Акрон» - «Крылья Советов»

41 тур - 8 мая (суббота) – «Крылья Советов» - «Краснодар-2»

42 тур - 15 мая (суббота) – «Балтика» - «Крылья Советов»