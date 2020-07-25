В Самаре псевдомиллионер хотел обманом вывезти за границу девушек-моделей

Этой весной в Самаре «работал» весьма мутный тип: пытался познакомиться с профессиональной моделью, чтобы уехать с ней в путешествие по Европе. За помощью он обратился к свахе с 30-летним стажем работы – Светлана Радаева рассказала корреспондентам «КП-Самара», чем насторожил ее клиент и что удалось про него выяснить. Миллионер из трущоб?

Названивать он мне начал, кажется, еще в феврале, красиво пел: мол, я миллионер, живу в Москве, у меня тут свой похоронный бизнес, да вот любовь в столице не найти. «Познакомьте меня, говорит, с моделью, только чтоб настоящая была, я вам 600 тысяч за это заплачу».

Мне это показалось подозрительным: у меня VIP-договор на оказание услуг 16 тысяч стоит, а он больше, чем полмиллиона готов отдать. Что-то тут нечисто. Все стало ясно, когда я его увидела своими глазами. Несмотря на рассказы о своих несметных богатствах «миллионер» приехал ко мне такси. Заходит ко мне в офис, а на него без слез не взглянешь. Маленький, прыщавый молодой человек лет 35-ти, да еще и вонючий. По виду явно ну никак не миллионер.

Я ему осторожно говорю: коли деньги позволяют, вам бы приодеться, к косметологу сходить, потом фотосессию сделаем и потом уже будем невест искать. Он тут же закивал: да-да, имидж надо менять. Для проверки отправила его к своему знакомому косметологу, та потом мне рассказывала, что он долго охал и ахал, какие дорогие у нее процедуры.

Мне кстати деньги вперед не дал – мол, найдете невесту, тогда и заплачу. Тут уже мне стало интересно, что это за «фрукт» такой, и начала я про него справки наводить. Сутенер под маской жениха

Я связалась со своей знакомой, которая работала в модельном бизнесе и знает всех причастных к нему. По моей просьбе она поспрашивала, не видел ли кто такого «женишка», и нашего «вонючку» сразу опознали: за месяц до прихода ко мне ходил он по директорам модельных агентств и предлагал им деньги за знакомство с их подопечными. Всем это показалось подозрительным, поэтому ему отказали. Поговорила я со знающими людьми, а мне и говорят: он чего от невесты хочет? Ну как чего? Обещает за границу в путешествие ее увезти. Тут мне глаза и открыли: там, за границей, эта девочка, скорее всего, и останется: отберет «женишок» у нее документы и сдаст ее в притон. Видимо, он «агент под прикрытием» и ищет новых девушек, причем заказ именно на моделей.

Конечно, как только ко мне этот клиент снова явился, я ему сразу вывалила все, что узнала о нем. Он сразу стушевался, покраснел, ничего в ответ сказать не смог и уехал, больше я его не видела. Я бы его в полицию сдала, но данных его нет: телефон больше не отвечает, да и номер там челябинский был, адрес московской квартиры – не настоящий. Да и вообще, может, это наши домыслы просто, доказательств у нас нет.

Тут проблема в чем: стоит ему найти «слабое звено», то есть девочку-модель, которая сама никуда не поедет, но продаст контакты своих коллег, ему будет кого «обрабатывать». Надеюсь, что этого не произойдет.