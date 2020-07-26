Водные развлечения в Самаре: где покататься на гидроцикле, водных лыжах, SUPах, цены и адреса

Лето в Самаре бьет температурные рекорды. Жара держится в области не первую неделю и не планирует отступать. А из-за пандемии коронавируса планы на отдых в этот период пришлось пересмотреть, и альтернативой заграничным курортам стали местные пляжи.

В такую погоду популярны водные развлечения. Ведь это отличная возможность сменить рутину и городскую суету на веселье и активный отдых. Дайвинг, SUP-серфинг, катание на гидроцикле и водных лыжах, вейкбординг, виндсерфинг и другое доступны самарцам.

Где и за какую цену окунуться в экстрим и прохладу волн, рассказываем в нашем обзоре.

Где заняться дайвингом в Самаре

Плавать под водой со специальным снаряжением и любоваться красотой подводного мира - такое водное развлечение в любом случае требует подготовки, будь то любительский дайвинг или технический. Технический дайвинг предназначен для людей с более профессиональной подготовкой, так как нет возможности быстро подняться на поверхность, погружение происходит на большую глубину, в пещеры, затопленные объекты. Н туристам, простым отдыхающим можно выбрать облегченную версию погружения. Освоить его могут даже новички с помощью инструктора.

Где, почем?

Школа Scuba-mafia, г. Самара, ул. Мичурина, д. 112А, 1 этаж

Погружение без опыта: от 10 дней, 10 погружений, 20 тыс. руб

Погружение с опытом: от 5 дней, 10 погружений, 25 тыс. руб

Справки по телефонам: +7(927)766-83-31, +7(927)207-04-85

Дополнительная информация: https://scuba-mafia.ru/study/start/

Школа Extreme Samara, г. Самара, ул. Тельмана , д. 1/46

Пробное погружение с аквалангом - 3100 руб

Индивидуальное занятие - 1500 руб

Погружение на Голубом озере - 5500 руб

Для людей с ограниченными возможностями: - пробное погружение с аквалангом - 2000 - Open Water Diving referral - 8500

Справки по телефонам: +7(846) 989-09-26, +7(964)976-03-60

Дополнительная информация: https://extremesamara.ru/diving_v_samare

Где покататься на SUPах

Аббревиатура SUP в переводе звучит примерно как: «стоя с веслом». SUP-серфинг – относительно новый вид водного развлечения, при котором серфер плывет, стоя на доске, и гребет веслом. Особенность этого вида скольжения по воде именно в наличии весла, благодаря которому происходит управление доской и удерживается баланс. SUP-серфинг требует инструктажа и небольшого обучения, которое чаще всего проводится прямо в месте катания. При таком виде серфинга вместо интенсивного и скоростного плавания – спокойное и размеренное, при этом, по словам профессионалов, при часе в движении расходуется от 500 калорий.

Где, почем?

Загородный парк

Первый час аренды – 500 руб., последующие часы – 250 руб.

Справки по телефону: 8-903-300-30-09

Дополнительная информация: https://vk.com/club168469772

Река Сок село Малая Царевщина (рядом с турбазой «Сосёнки»), 300 руб. час

Справки по телефоны: 8(927)901-36-03

Клуб «Акватория», Обувная 125, 500 руб. час Дополнительная информация: https://vk.com/aquawake

Пляж на р. Волга, Ленинградский спуск

будни: 800-1000 в день

выходные: 1000-1200 в день

Справки по телефону: +7(927)607-08-30

Дополнительная информация: https://www.instagram.com/surf_samara/

На байдарках можно покататься и на малых реках Самары, есть даже тренировочная трасса для сплавов на Кинеле

Где покататься на байдарках в Самаре

Узкая лодка, использующаяся раньше народами тихоокеанского севера для охоты на морского зверя, сейчас является популярным средством для туризма и спорта. Байдарка рассчитана на два или три человека, управление происходит веслами. Чаще всего сплавы на байдарках проводят группами людей, специалисты прокладывают маршрут, объясняют техники управления байдарками. Ну а дальше свежий воздух, плеск воды, сменяющие друг друга прекрасные пейзажи со всех сторон.

Где, почем?

Старт и финиш на Сухой Самарке, ул.Подъемная, 43

Цена: 1200 руб/чел первый выход в сезоне, 800 руб/чел далее (за однодневный поход)

Справки по телефону: 8(917)118-58-41

Дополнительная информация: https://vk.com/baydaclub

Сплавы по Волге - от 2000 руб

Справки по телефону: 8(987)907-56-39

Дополнительная информация : https://vk.com/active_travel_samara , https://www.instagram.com/active_travel_samara/

Где покататься на гидроцикле в Самаре

Любителям скорости придется по душе катание на гидроцикле. Для того, чтобы сесть за руль водного мотоцикла необходимо пройти курсы вождения и получить права (судоводительское удостоверение). Но всегда можно покататься с водителем и получить не меньше впечатлений. Главное, не забывать крепко держаться, ведь удивить поездка может не только скоростью, но еще и всякими «трюками».

Где, почем?

Река Сок с. Малая Царевщина (рядом с турбазой «Сосёнки»)

Цена: 500 руб (катание с водителем)

Справки по телефону: 8(927)901-36-03

Аренда гидроцикла - ул.Гагарина, дом 30

Цена: 6000 руб/час.

Где покататься на ватрушке в Самаре

Какой летний отдых на пляже без катания на «ватрушках»? Надувные подушки крепятся тросом к водному мотоциклу, который и тянет их за собой с неимоверной скоростью. Подушка прыгает по волнам за гидроциклом, она вместе с кричащими от восторга пассажирами летает из стороны в сторону. Доза адреналлина обеспечена!

Где, почем?

Река Сок с. Малая Царевщина (рядом с турбазой «Сосёнки»)

Цена: 500 руб - 15 минут

Справки по телефону: 8(927)901-36-03

Ульяновский спуск, 41

Аренда катера с ватрушкой - 6000 рублей в час

Где покататься на водных лыжах в Самаре

Воднолыжный спорт — одно из самых популярных развлечений на воде. На специальных лыжах человек скользит по поверхности воды, держась за трос, соединённый с катером. Осваивать стартовые движения и технику стоит сначала на суше, это не так просто, как может показаться. Зато, как только получится встать на воду, вам гарантированы незабываемые впечатления.

Где, почем?

Ул. Лейтенанта Шмидта, 46,

Цена: 10 минут – 400 руб

Где заняться вейкбордингом в Самаре

Экстремальный вид воднолыжного спорта, чем-то схожий с серфингом, ноу- или скейтбордингом. Держась за буксировочный трос катера, либо за счет специальных буксирных установок с канатами, которые являются заменителем катера, человек движется по воде. В силу дешевизны и простоты использования кабельный вейкбординг развит гораздо сильнее.

Где, почем?

Клуб «Акватория», ул. Обувная, 125.

Цена: 10 минут – 400 руб в будни , 500 руб – выходные и праздничные дни.

Безлимит на день – 1200 руб в будни, 1500 – выходные и праздничные дни

Река Сок с. Малая Царевщина (рядом с турбазой «Сосёнки» )

Цена: 1200 руб за 15 минут.

Справки по телефону: 8(927)901-36-03

Где заняться виндсерфингом в Самаре

Одно из самых зрелищных и популярных развлечений на воде - катание на облегченной доске длинной от 2 до 4 метров с легким парусом. Под воздействием ветра водный «транспорт» устремляется вперед, а путь движения определяется наклоном тела, которое уводит в нужную сторону мачту или саму доску. Азы катания приобретаются на акваториях, где нет волны, преобладают спокойные ветра и гладкая вода. Научиться ходить на доске под парусом несложно, но все же, первые шаги на доске лучше делать в сопровождении опытного наставника.

Где, почем?

Школа Extreme Samara, г. Самара, ул. Тельмана , д. 1/46

Час персонального занятия с инструктором, включая прокат оборудования – 3000 рублей.

Базовый курс: 2 часа занятия с инструктором, включая прокат оборудования – 5000 рублей.

Ветер Самара

Пляж на ул. Полевая, пляж пос. Красная Глинка (Кафе "Золотая рыбка")

Цена за час: 2000 руб

Флайбординг - необычное развлечение

Где заняться флайбордингом в Самаре

Это сравнительно молодое направление экстремальных водных развлечений, во время которого человек буквально летает над водой. Флайборд представляет собой платформу, способную за счет выталкивающей силы воды поднимать человека на высоту до 10 метров. Устройство состоит из водометных ботинок, шланга, который подает воду, и гидроцикла. Ручные стабилизаторы помогают человеку, управляющему устройством, контролировать полет. Благодаря этим стабилизаторам, он может регулировать мощность потока воды. Со стороны флайбординг может показаться сложным и даже опасным развлечением. На самом же деле, как уверяют инструкторы, такие полеты над водой доступны большинству, ведь обучение довольно простое.

Где, почем?

Школа Extreme Samara, г. Самара, ул. Тельмана , д. 1/46

Цена: 3100 руб за 15 минут.