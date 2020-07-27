Подземелья, купеческие дома и мир контрастов: показываем, чем живет Октябрьский район прямо сейчас

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в Октябрьский район.

1610 гектаров, около 120 тыс жителей - Октябрьский район можно вполне справедливо назвать сердцем Самары. Именно здесь расположена знатная часть набережной и немного заВолги с островом Голодный, купеческие дома и новостройки-высотки, два огромных парка, две станции метро и еще две - буквально на границе. Жители здесь делятся на тех, кто ценит комфорт и счастье современных многоэтажек, но мучается без парковок и зелени, и тех, кто живет в районах зеленых, малоэтажных и сражается с наступающими высотками - центр города, земля дорогая.

Чем же живет Октябрьский район и за что его любят аборигены?

Протоиерей Максим Кокарев, и. о. ректора Самарской духовной семинарииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Протоиерей Максим Кокарев, и. о. ректора Самарской духовной семинарии

Моя любовь к Самаре не поддаётся какому-либо измерению и сложно объясняется рационально. Родившиеся здесь вероятно поймут.

Но даже при всём при этом Октябрьский район занимает в сердце совершенно особенное место. Предполагаю, что так получилось потому что угораздило меня родиться именно здесь - в самом конце маленькой тихой улочки Соколова. Именно здесь я провёл первые семь лет своей жизни, именно с этими местами связаны самые первые детские воспоминания, которые живы и по сей день. Как пробирались через территорию силикатного завода (тогда он еще был жив) к Волге, как купались на диком каменистом пляже... ну и конечно сама Река, внушающая всем (а детям особенно) какое-то невероятное благоговейное чувство.

Но не только школьные годы оказались для меня не связаны с Октябрьским районом. С момента поступления в семинарию в 1997 году мы с ним не расстаемся. Однако еще лет пять назад я и предположить не смог, что поселюсь тоже здесь - в довоенной "сталинке" с высокими потолками и удивительно тихим двором, который живет совершенно особенной жизнью. Удивительное ощущение возникает когда ты, сворачивая с шумных улиц, попадаешь в уютную атмосферу с сидящими за столиком во дворе автохтонными жителями и сушащимися на веревках гирляндами белья...

Внутренний двор духовной семинарии напоминает европейский садФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что же для меня значит Октябрьский район сейчас? Да в общем - это бОльшая часть моей нынешней жизни. Это и дом с его теплом и уютом, куда по-настоящему хочется возвращаться. Это и удивительная Софийская набережная с новым собором, Ладьёй, золотистым песком и амфитеатром, в котором мы уже второй год собираемся и проводим библейские чтения на свежем воздухе. Это и непростые эмоции, связанные с онкологическим отделением 1-й детской больницы, в которое я уже почти десять лет хожу поддержать детей и родителей в несении креста болезни.

Ну и конечно семинария, которой отдана почти четверть века и в которой пройден путь от абитуриента до ректора. Для меня это не просто работа, а служение. Не просто коллектив, а семья. Семинария расположена в дореволюционном здании, в котором до 1918 года размещалась церковно-учительская школа, заведение, где готовили педагогов для церковно-приходских школ. То есть это место с историей, традициями и, как нередко говорят, с "намоленным" домовым храмом. Вот эти традиции и стараемся сохранять и развивать, чтоб сделать семинарию одним из духовных и культурных центров города, с ее музеем, лекториями, концертами и разными другими мероприятиями, которые открыты для студентов других вузов и вообще всех желающих. Я понимаю, что это ощущение абсолютно субъективное, но для меня именно семинария "сердце" моего Октябрьского... а то и всей Самары)

Антон Черепок, заместитель редактора "КП-Самара" и блогерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон Черепок, зам редактора по коммерческому контенту и GR радио "Комсомольская правда - Самара"

Я переехал в Октябрьский район на улицу Осипенко в 1995 году с Металлурга, и тогда было даже разочарование - рядом Волга, набережная, но зачем здесь понастроили типовых “панелек” и безликих кирпичных девятиэтажек? Только “Рашпиль”, 20-этажная бетонная высотка авторства Александра Белоконя поражала масштабом и своим необычным видом. Но самое ужасное - за Ладьей стояло заброшенное здание гостиницы. Она портила вид, на территории вечно что-то происходило, а добавляло колорита то, что в 1990-х бульвар на Челюскинцев был мрачным местом без нормального освещения.

Но район сильно изменился. Кто помнит сейчас, что в 24 доме на Ново-Садовой был универсам со скрипучими дверями, мухами на липких бумажках и вечным полумраком несмотря на панорамные окна? Кажется, только несчастный скверик возле этого дома не претерпел изменений - как был местом сбора маргинальных элементов с фанфуриками и россыпью шелухи, так и остался.

Да, еще одна достопримечательность - это деревянная ладья во дворе “Козловского дома”. Однажды ее решили восстановить и фигура лошади на носу корабля стала даже пугать. Ей зачем-то сделали широкую улыбку с человеческими зубами.

Ладью я еще хорошо запомнил потому, что в детстве, когда приезжал к бабушке в гости, однажды зимой прислонился губами к железной мачте. Губы остались на трубе, а я первый раз оказался в “Пироговке”!

Октябрьский район очень разный. Практически от улицы к улице он сильно меняется. “Хрущевки” и “Сталинки” на проспекте Масленникова, ряд серых панельных 9-этажек вдоль улицы Челюскинцев, неожиданные малосемейки на проспекте Ленина и огромные современные башни ЖК “Ладья”. И наконец-то появилась станция метро. Я рад, что теперь можно за 20 минут доехать с Безымянки и через 10 минут неторопливого шага оказаться на пляже. Все-таки Волга должна быть доступна каждому жителю города.

Еще Октябрьский район — это прекрасная набережная и пляжФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но об одном я действительно грущу. После реконструкции Ново-Садовой и ее расширения, исчезла с середины улицы зеленая аллея с деревьями. Стало пыльно и душно. И очень шумно.

Антон Стеллинг, кинооператорФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон Стеллинг, кинооператор

Я родился в Октябрьском районе, на проспекте Масленникова. Мой дед, кадровый военный врач, после войны командовал окружным военным госпиталем, расположенным между улицами Осипенко и Невской. Вначале сотрудники жили прямо на территории госпиталя, потом им стали выделять квартиры в городе, и тогда наша семья переехала на Масленникова.

Дома - «сталинки» мы с друзьями изучили от подвала до чердака. Страшно интересно было подниматься на чердак, где между огромными бревнами стропил в лучах солнца кружились пылинки, ворковали голуби, можно было вылезти на крышу и там сидеть, обозревая окрестности.

Во дворе стояла деревянная эстрада, теплыми летними вечерами там иногда показывали кино. Помню фильм «Королева бензоколонки». Деревянные скамейки. Стрекотание 16-мм проектора. Хриплый звук из динамиков.

На проспекте Маленникова велосипедистов можно встретить чуть ли не чаще, чем на набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кино показывали и в клубе завода «4-ГПЗ». Вообще в районе было несколько кинотеатров: «Спутник», «Вымпел», ДК«Звезда» но «Четверка» была ближе к дому. К тому же там обосновался самарский киноклуб «Ракурс», завсегдатаями которого были мои родители. А начиная класса с шестого я тоже стал ходить с ними на кинопоказы. Некоторые картины были на иностранном языке и тогда киновед Михаил Куперберг переводил и комментировал прямо по ходу действия. Фильмы, Феллини, Антониони. Фильмы Тарковского. Это было непонятное кино. И по дороге домой мы всегда обсуждали просмотренный фильм. Наверное, это как-то повлияло на мою дальнейшую судьбу.

Жизнь всей нашей семьи тесно связана с Октябрьским районом. Мамина семья жила на улице лейтенанта Шмидта. На деревянных домах были эмалированные таблички-указатели «Улица Л. Шмидта». По-моему, они до сих пор сохранились. Кто такой «Л. Шмидт» я тогда еще не знал, но помню, что родителей это очень смешило.

Потом мы переехали в квартиру побольше, тоже на проспекте Масленникова. Из окон был виден плац военной части. Утром и вечером солдаты маршировали и пели «Марусю». Так что два раза в день мы это слушали. Нет уже этих казарм, там сейчас строится жилой комплекс, а напротив обещают построить школу, что было бы очень кстати.

Октябрьский – названый в честь Великого Октября. Мама рассказывала, что ее дедушка, рабочий Трубочного завода, как тогда назывался «ЗИМ», прятал у себя в погребе революционеров. В детстве этот полумистический мамин рассказ наполнялся живыми деталями, и я в красках представлял, как революционеры при свете тусклой лампы обсуждают свои революционные планы, а мои героические прадедушка и прабабушка в горнице пьют чай и поглядывают в окно – не идут ли царские жандармы. Мне казалось, что это невероятно круто - сидеть в погребе и что-то затевать. Революцию, например.

Подполье с большевиками, наверное, здорово повлияло на мое восприятие реальности, потому что Овраг Подпольщиков у меня ассоциируется только с подпольщиками, и, увы больше ни с чем. А местные всю жизнь называют это место просто «Овраг».

Высотки в районе Постникова оврагаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Там, кстати, есть замечательный рынок, а рядом находится грузинская пекарня, в которой пекут лучший в мире лаваш. Дочь очень любит наблюдать, как одетый во все белое пекарь священнодействует в своей маленькой кухне. Для ребенка это настоящее волшебство - процесс превращения теста в лепешки, которые исчезают в пышущем жаром отверстии тандыра. Лаваш нужно обязательно есть горячим по дороге домой, отрывая от лепешки кусочки, обжигаясь и дуя на пальцы.

Октябрьский район – это судьба. Дом Печати, куда я пришел после школы работать в молодежной газете «Волжский комсомолец». Потом легендарная «Самарская газета», редакция которой находилась на ул. Подшипниковой. ГТРК «Самара» на ул. Советской Армии.

Высшее образование я получил в Москве. Но Аэрокосмический университет и меня не обошел стороной. В старших классах мы с приятелем прибились к студенческому строительному отряду теперь уже легендарного «КуАИ». Это было замечательное приключение. И первый серьезный заработок. Со своей будущей женой я познакомился тоже в нашем районе на празднике «Улица Лукачева». Она тогда училась в Самарском университете. И мы оба пришли на мероприятие «по работе».

Район это люди. Это когда ты покупаешь арбузы «у дяди Гасана», а печенье и конфеты «у тети Оли». Когда из окон вечером кричат «Людмила! Домой!», или: «Назар! Ужинать!». Когда твой ребенок со своими друзьями сообща кормят кошку или щенка, а потом носятся с ними по всей округе. Уже нет многих мест, где мы гуляли в детстве. Появилось много машин, строятся новые дома, район меняется, и все перемены происходят у нас на глазах. И мы меняемся вместе с нашим районом.

Софья Сыромятникова, руководитель Центра чтения Самарской областной универсальной научной библиотекиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья Сыромятникова, руководитель Центра чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки

Кто из нас не любит спуститься по Полевой к набережной или прогуляться по Ботаническому саду? Думаю, что Октябрьский район симпатичен многим. Здесь много вузов, промышленных предприятий, мест для отдыха... Но для меня район, в первую очередь, ассоциируется с библиотекой. Самой главной библиотекой в регионе. Здание, созданное легендарным Андреем Павловичем Гозаком, эклектичное и одновременно лаконичное, скромно утопает в зелени елей на проспекте Ленина, гармонирует с фонтанами на Осипенко. Когда-то и у самой библиотеки тоже был фонтан, но теперь здесь площадка для скейтеров. На моих глазах здесь образовалась целая спортивная субкультура, интересно сочетающаяся с библиотечной средой. Мне кажется, что неожиданные сочетания, это как раз про наш город, который можно начать любить и понимать не только с Октябрьского, но и с любого другого района.

Нина Алымова, экскурсоводФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина Алымова, экскурсовод

На самоизоляции мне, как экскурсоводу, сидеть дома было совсем грустно, и я проводила онлайн-экскурсию по нашему кварталу по маршруту: дом - магазин - аптека. Баловство, конечно. Сегодня я хочу рассказать о нашем районе просто как его житель.

У меня было всего 13 переездов в жизни, и я жила (и работала) почти во всех районах Самары, кроме Красноглинского. Но когда мы переехали сюда, на Ново-Садовую, я сказала: «Всё, хватит. Больше никуда отсюда не поеду». Смотреть квартиру мы приезжали летом, когда на спуске к Волге перед нашим будущим домом цвели липы, аромат был просто божественный и … я запала на этот бульвар! И я сказала себе: «Пусть кухня маленькая, зато рядом набережная, Волга и всё утопает в зелени!»

Прошло 22 года, выросли дети, практически на набережной и выросли: в коляске, на самокате, на роликах, на велосипеде. На наших глазах здесь построен шикарный жилой комплекс «Ладья». Мы помним, как по кирпичику разбирали стоявший на его месте недострой: гостиницу «Турист».

Бульвар Челюскинцев за эти годы из обычного спуска к Волге превратился в уютную прогулочную аллею, на которой вечером под романтичный свет фонарей очень приятно гулять. А когда разморенный на пляже народ поднимается наверх, он как будто попадает в глубокое ущелье: над головой кроны деревьев, которые дарят желанную после жары прохладу. Считаю, что наш бульвар – это лучший в городе спуск к Волге, тем более, что здесь сделаны съезды и для велосипедистов, и для колясок. И мамочкам с колясками совсем не надо ждать у лестницы, когда прилетят инопланетяне и помогут затащить наверх коляску с ребенком ( как это было всего каких-то 20 лет назад).

Конечно, у нашего квартала есть своя история. Когда-то на месте сегодняшних многоэтажек находился Никольский мужской монастырь, а жилые кварталы вокруг него называли Новым Афоном. Мой сын учился в школе №16, которая, оказывается, была построена на фундаменте монастырского храма. На улице Осипенко сохранились ворота монастыря, а в нашем квартале есть здание, которое было когда-то монашеским корпусом.

Наш район был застроен в начале 70-х и долгое время считался элитным. Сегодня он сохраняет свою репутацию благополучного. На вопрос, где мы живем, отвечаем: «У Ладьи», Наша «Ладья» - это памятник-чемпион по фотосессиям в Самаре. Детям и внукам мы рассказываем, что раньше такие корабли ходили по Волге, и они с радостью бегут на этот «корабль». А взрослые не устают здесь фотографировать(ся).

Один из основных символов города — Ладья — находится именно в Октябрьском районеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Живя «У Ладьи», мы можем каждый день любоваться волжскими закатами и смотреть салюты с балконов, хоть каждое утро пробежаться по набережной и хоть каждый вечер нырнуть в Волгу. Зимой мы ходим за Волгу на лыжах или пешком, а желающие могут нырнуть в прорубь.

В наших краях есть еще один особенный памятник, которым гордится вся Самара: это Ракета. Мы водим к ней всех наших гостей, и всегда слышим один и тот же вопрос: «А она настоящая?» Был еще такой случай. К нам на фирму в очередной раз приехали наши партнеры из Германии, а я некстати разболелась. У них возникло желание меня навестить, они и раньше бывали в наших краях, но моего точного адреса не знали. Вызвали в гостинице такси. Таксист спрашивает: «Куда едем?» В ответ последовало: «Ракета!» А от Ракеты они уже смогли найти мой дом.

Еще наш район богат библиотеками: у нас их столько, сколько в других районах торговых центров! А еще в шаговой доступности целых три архива! Скажите, что лучше может пожелать себе для жизни экскурсовод?

Александр Кузовенко, главный зоотехник Самарского зоопарка и Алёна Киреева, заведующая научно-проветительского отдела Самарского зоопарка

Александр Кузовенко, главный зоотехник Самарского зоопарка и Алёна Киреева, заведующая научно-проветительского отдела Самарского зоопаркаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр

В Октябрьском я родился, вырос, продолжаю здесь жить и работать. Конечно, говоря о местных достопримечательностях, я не могу не упомянуть наш зоопарк и хочу рассказать об его истории.

Сейчас это 230 видов животных, половина из которых занесена в Красную книгу. Численность в районе 2000 особей вместе с рыбками, площадь меньше гектара.

Его история началась в 1991 году. Существовавший тогда кооператив «Теремок», который располагался недалеко от цирка, обанкротился. Все животные оказались на улице посреди зимы, и срочно нужно было что-то предпринимать. Городская Дума приняла решение организовать зоопарк, директором которого назначили Алексея Ивановича Дегтярёва. Он был работником завода и депутатом, но в какой-то анкете указал, что любит животных и очень хотел бы, чтобы у нас был зоопарк. Планы у него были грандиозные. Зоопарк должен был начинаться от Ново-Садовой и простираться до Волги, чтобы быть единственным в Поволжье, который «вливается» в реку. У него ведь в мечтах было ещё и организовать аквариумы, которые бы уходили под Волгу. Пока шло строительство здесь, животные размещались в Парке Гагарина, а на зиму перекочевывали в теплицы Жигулевских садов.

В середине 90-х зоопарк открылся на этом месте, но финансирование прекратилось и все грандиозным планам таки не суждено было сбыться.

Сейчас у нас обсуждаются проекты по реконструкции зоопарка, а пока мы благоустраиваем питомник в посёлке Формальный Кинельского района. Мы там уже разводим некоторые виды редких птиц, планируем и открытие сафари-парка.

Алёна

В Октябрьском районе я живу 10 лет, работаю в зоопарке почти столько же. Перебралась сюда из Кировского и влюбилась в него бесповоротно. Здесь много мест, которые радуют и вдохновляют меня, в том числе наш зоопарк. Считаю, что это отличное место для семйного досуга.

Мария Бодрова, журналист, и её семьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария Бодрова, журналист, и её семья

Темный, очень темный двор, без единого фонаря, много, очень много грязи, я вышла из машины и угодила в ее эпицентр сначала одной ногой, потом двумя, пожалела себя и пошла до подъезда, испытывая непреодолимое чувство безысходности. Самая слякотная часть осени совпала с переездом. Я жила на Металлурге и очень хотела жить в центре, как «нормальные люди».

«Хм.. почему Октябрьский район называют самым удобным для жизни»,-думала я про себя, накануне писав про это в одном из местных изданий.

Квартирка оказалась маленькой, но вкусно пахнущей.

Выбирать пришлось между ней и ней, хотя, цена была явно завышена, как казалось мне и очень грязным новым дорогим кроссовкам. Собака Нафаня возможно тоже страдала, что жизнь ее к такому не готовила, но после походов в кинотеатр в сумке она уже мало чему удивлялась.

А с утра оказалось, что дом на пересечении Масленникова и Мичурина невероятно мил и за пределами вкусно пахнущей квартиры. Зелёный-зелёный двор без намёка на реконструкцию, о том, что здесь могли случиться перемены напоминало (долгие годы) падающее ограждение детской площадки с упоминанием имени одного из самарских депутатов. Он до сих пор придумывает какие-то дерзкие инициативы, а вот его след во дворе заржавел. Летом невероятно ароматно цветёт жасмин, сирень, выходишь из подъезда и купаешься во вкусном аромате. У меня есть парковочное место: около подъезда! Около подъезда, ребята, бесплатно, без регистрации и смс.

Сквер между Московским шоссе и улицей МаломосковскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перекрёсток Масленникова-Мичурина: это три аптеки, банк, парикмахерские (аж три), магазин сантехники, садоводческих штук и ещё много чего. Три минуты и у тебя охапка нужного и никуда не надо ехать.

Идёшь по проспекту вниз или вверх-сплошная зелень, к которой я так привыкла на Металурге. Сочно, красиво и сыну нравится: надеюсь, что гонки на самокате под горку и с горки станет тем, с чем ассоциируется детство.

А в этом году в наш двор отремонтировали, сначала дом, а теперь ещё и сделают новую площадку. Ребёнок рад, собака рада, когда рады мы.

Это история к тому, что не надо судить по первому взгляду и надо верить в успех дела. Такой для меня Октябрьский район.

Полина Горецкая и Николай Лукашук ,художники, члены союза художников РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Горецкая и Николай Лукашук ,художники, члены союза художников России

Мы считаем, что в Октябрьском районе не хватает колеса обозрения — на набережной, или в загородном. Хотелось бы, чтобы оно появилось в действительно удачном месте, чтобы открывался вид не только на город, но ещё и на волжские просторы.

Арт-объект «Рыбка» на бульваре ЧелюскинцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот рыбу на бульваре Челюскинцев очень хотелось бы убрать. Она выполнена в слишком реалистично манере, без какой-либо художественной условности. Выглядит грубо, как памятник, а не арт-объект. К тому же, скульптура сделана из бетона — материала очень недолговечного в наших условиях. Не удивительно, что хвост у неё уже отвалился.

Скульптурная композиция из стилизованных водопроводных труб"Древо жизни" на ПолевойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напротив, скульптурная композиция из стилизованных водопроводных труб"Древо жизни" на Полевой очень симпатична.

Анастасия Андросовова, руководитель экскурсионной компанииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анастасия Андросовова, руководитель экскурсионной компании

В Октябрьском районе, совсем недалеко от густонаселённых просек располагается прекрасная купеческая дача Константина Павловича Головкина.

С ней связано много легенд и рассказов и это немудрено, так как перед дачей стоят два роскошный слона, в натуральную величину.

Дача ГоловкинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Константин Павлович лично проектировал дачу, создав до «того самого» более 20 макетов и наконец понял, что все идеально.

Дача имела два веранды, свой сад, красивые скульптуры и невероятный вид на Волгу. Сейчас дача передан Политехническому институту. С нетерпением ждём решения, что же с ней будет.

Нелли Вишнякова, участник Том Сойер фестаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нелли Вишнякова, участник Том Сойер феста

Сами мы не местные. Приняв решение переехать в Самару, сначала выбрали хорошую школу для детей, а потом уже начали подбирать к ней квартиру поблизости, так и оказались на проспекте Ленина.

Не буду рассказывать про то, что из окна видна Набережная и Волга. 30 минут бодрым шагом - и ты на площади Куйбышева. В радиусе километра любой культурный досуг:

Художественная школа им.Зингера, СОУНБ, где еженедельно проводятся лекции, выставки, концерты, Вертикаль с показами TeatrHD, 10-20минут на такси или ОТ и ты в любом театре или музее города, на железнодорожном или автовокзале.

Мы принципиально безлошадные и наш дом отлично расположен на пересечении всех дорог города. На 50-м можно доехать и погулять по лесам Управленческого. На 67-м ездили собирать вишню и смородину на 19 км Московского шоссе. 92-й довезёт до Сухой Самарки.

Когда гуляешь по отремонтированным тротуарам, среди зелёных насаждений, то видишь вокруг много радостных и красивых людей, это очень заметно. Нельзя не отметить сохранённый от застройки и обновлённый сквер им. Фадеева.

Граффити недалеко от улицы СкляренкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я человек консервативный, и для меня важно, что те кварталы, по которым люблю гулять, выглядят практически так же, как и на фото 80-х годов, застройщики здесь крайне ограничены в своих возможностях.

Однако, надо отметить и то, что не нравится в моём районе - это трамвай, который будит по утрам не хуже деревенских петухов.

Дети скоро заканчивают учиться в школе. Хотим ли мы сменить район? А зачем? Да и к трамваю когда-нибудь обязательно привыкнем.

Мария Орлова, дизайнерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария Орлова, дизайнер

Октябрьский район для меня самый "домашний", самый свой. Да и иначе не может быть, наша семья - его коренные жители. Мои прабабушка с семье получили здесь комнату в коммунальной квартире четырехэтажного дома (по тому времени - 1930 г. - это были первые высотные дома с удобствами в квартире), построенного по проекту, победившему во всероссийском конкурсе. Дома были построены для рабочих и служащих ЗИМа. Здесь родилась моя бабушка, отсюда ушёл на фронт и не вернулся её брат, сюда приехали после свадьбы мои родители. И, с тех пор, вот уже пятое поколение нашей семьи живёт здесь. Сейчас, это уже не коммуналка, нет соседей (а я их ещё помню), а во дворе ещё остались деревянные столбы на которых были громкоговорители и старые фонари, остались сараи, по которым, как и раньше, бегают мальчишки и коты. В соседнем доме, по рассказам бабушки жил Самуил Эйдлин - писатель, книги которого мне читали в детстве. Здесь "старый" город соседствует с городом "новым" . Здесь самая короткая улица с одним домом, а за углом красная будка уличного телефонного аппарата. Ворота старого монастыря и новая очередь набережной, а в сквере под камнями фонтана - надгробие самарского купца, жившего в позапрошлом веке. И что не поворот, что ни улочка - то своя история, история домов, улиц, людей и моя история.

Светлана Маковеева, фотографФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлана Маковеева, фотограф

- У меня есть еще одна квартира, для души сделана. Давай посмотрим! - завлекал меня риэлтор, показывая жилье на Гагарина.

Полумрак, двухспальная кровать, маленькая сауна, джакузи вместо кухни….Но моя душа ничего такого не просила, а как жить в такой квартире я не поняла.

На контрасте следующий вариант показался простым и желанным, сразу согласилась. Так, почти десять лет спустя, я вернулась в Октябрьский район, в котором провела свои студенческие годы.

Я хотела техническую специальность, подавала документы в несколько учебных заведений, но выбор именно на институт связи пал по стечению обстоятельств. На дне открытых дверей я услышала фразу: «Даже несмотря на то, что Иван Иванов учился в нашем вузе, он уехал в США», - и поняла, что перспективы есть. Когда подавала документы, по громкоговорителю объявили, что здание заминировано и нужно его покинуть. Сбегая с десятого этажа, я подумала, что именно здесь будет весело. Тогда, в начале двухтысячных, сообщения о заминировании поступали часто, и в течение первого курса не раз приходилось повторять бодрящую процедуру: спускаться с верхнего этажа вниз пешком — лифт отключали. Потом хулигана то ли вычислили и отчислили, то ли он втянулся в учебный процесс, но такие сообщения сошли на нет.

Общежитие тоже находилось в Октябрьском районе, на Ерошевского. Это были те времена, когда только появлялись сотовые телефоны. Чтобы поразить вахтершу статусом, а заодно пройти без пропуска в гости, студенты прислоняли к уху калькулятор. Неискушенные пожилые женщины принимали его за сотовый и пропускали без слов.

Каждую неделю я ходила на рынок, на месте которого сейчас какое-то спортивное заведение. Покупала доширака впрок и, наверное, чего-то ещё, раз я до сих пор жива. К сессии готовилась в ботаническом саду. В меланхоличном настроении ходила на Ладью.

Сейчас я могу отправлять знакомым из других городов фото Ракеты, мимо которой хожу каждый день. Даже жалею, что не храню их сама — виды в зависимости от сезона и погоды очень разные. Иногда снимаю свой дом, который в сумерках кажется пугающим. Но он мне всё равно нравится.

Александр, специалист в сфере связи и Ирина, работает в МакдоналдсеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр, специалист в сфере связи и Ирина, работает в Макдоналдсе

Александр:

Бываю здесь с 2005-го, наверное, года. Раньше это было культовой «Сипой», собиралась очень интересная тусовка. Сейчас публика сильно поменялась, в основном молодёжь с пивом. Сегодня мы здесь оказались, потому что идём с набережной. Но я и в фонтане вот искупался, потому что жара ужасная, а там прохладно.

Ирина:

На работе бывает такое, что много часов провожу на ногах, устаю очень. Но время быстро пролетает, потому что коллектив у нас отличный, всегда весело. Мимо этого фонтана я прохожу часто. Здесь стало красиво, но душу греют больше воспоминания, связанные с этим местом.

Роман Кузьмин - уличный музыкантФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роман Кузьмин - уличный музыкант

Мой стаж уже три года, исполняю в основном панк-рок. Это моя основная работа. Пою по 2-3 часа в день и на жизнь не жалуюсь. Я не подсчитываю свой доход дотошно, но в среднем 30-35 тысяч в месяц, я думаю, набегают. В Октябрьском районе одно из моих любимых мест — это метро Алабинская, здесь неплохо собираю. Но больше всего мне нравится ездить в провинцию. В Похвистнево, например. Для них это в новинку, и смотришь, за часок уже пару тысяч накидывают.

Но и в Самаре конкуренция небольшая, не очень развита у нас эта культура. Наверное, 30-40 уличных музыкантов в городе.

Житель района, предпочел высказаться анонимноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель района, предпочел высказаться анонимно

Октябрьский — это прежде всего это контраст фасада и двора. Будь то Ленина 1 со сквером Фадеева и крысами у подъездов, комплекс Самара космическая (с Козловым, стоящим задом к народу) и убогая "стена плача" у того же сквера со списком, чуть ли не от руки «тех, кто в космос собирал»... И самодельная скейт площадка у областной библиотеки, которую периодически разбирают, но пацаны настойчиво стаскивают туда хлам для отработки навыков, и "березовая аллея с обоссанным собаками памятным знаком павшим воинам. А рядом ведь администрация района. Это наш дом, отшаманенный к ЧМ с облупившейся краской в подъезде. И памятный знак о ГПЗ на Челюскинцев/Мичурина, в контрасте с тотальными развалинами тех самых ГПЗ. И второй вход в метро, который уже шесть лет строят точно, и до этого лет десять.