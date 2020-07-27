2020-07-27T22:22:35+03:00
Происшествия

В Самаре дебошир кинул гранату в полицейских, один в больнице

Соседи вызвали полицию к ругающимся супругам, но стражей правопорядка ждал взрывоопасный сюрприз
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мужчина набросился с гранатой на полицейских, а потом оказался под стражейМужчина набросился с гранатой на полицейских, а потом оказался под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре понедельник завершился возмутительным ЧП. В Ленинском районе, практически в центре города, пьяный 58-летний хулиган сначала нападал на супругу, а потом кинул гранатой в приехавших разобраться с ним полицейских.

- Это произошло в 21.00, 27 июля. Нам на дежурного поступило сообщение о громкой ссоре между супругами в одном из домов Ленинского района . На место тут же выехали дежурный по разбору и дежурный водитель. Вдвоем они вошли в дом, попытались задержать нетрезвого гражданина, но он метнул в них предмет, похожий на гранату, который тут же взорвался, - рассказали корреспонденту КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Для полицейских такое нападение было крайней неожиданностью. Граната взорвалась, осколками ранило водителя - он оказался в больнице. Правда, повреждения оказались незначительными, мужчину осмотрели врачи, скоро его должны отпустить домой.

В подьезде валяются осколки. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В подьезде валяются осколки. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Сейчас хулигана со склонностями к хранению запрещенного оружия задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным некоторых источников, задержанный Алексей Б. - муж судьи самарского арбитража, пара собиралась разводиться по воле супруги. Видимо, сам муж был против такого поворота - им было что делить. Пара проживает на ул. Буянова, 98 - там и разыгралась трагедия.

Обновление: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.

КП-Самара будет следить за развитием ситуации.

Полицейский пострадал при взрыве в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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