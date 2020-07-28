2020-07-28T01:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 28 июля 2020 года: ограничения больше не отменяют

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 июля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области снижается число заболевших коронавирусом практически ежедневно, но отменять новые ограничения власти не готовы. Что происходит и какие еще изменения ждут жителей региона рассказываем в последних новостях коронавируса в Самарской области на 28 июля 2020 года.

6697 человек заболели коронавирусом с начала пандемии. В худшие дни число заболевших за сутки достигало более 130 человек. Сейчас же уже несколько дней эта цифра держится на отметке около 40 человек. При этом уже более 67% самарцев, которых поразила коварная инфекция, выздоровели. Умерших всего 81 человек, примерно одинаково женщин и мужчин, чаще всего жертвами становятся люди пожилого возраста.

На заседании оперативного штаба министр здравоохранения региона отметил, что большая часть пациентов лечится дома - это 942 человека, лежат в больницах 520 человек.

В Самарской области уже работают летние детские лагеря. Родители ждали и пришкольных мест организации детского досуга, но стало известно: пока пришкольные лагеря открыть не готовы из-за огромных рисков. И сотрудники, и дети каждый день будут общаться с множеством разных людей и обмениваться вирусами, микробами и бактериями. А главная цель - открыть школы с 1 сентября, для этого нельзя допустить роста заболеваемости среди детей. Однако, власти пообещали подумать об открытии дежурных групп, по примеру детсадов.

Также к сожалению пока не откроют кинотеатры и аттракционы. Власти считают, что здесь невозможно контролировать число занятых мест, соблюдение дистанции и невозможно полностью проводить дезинфекцию между сеансами.

- Еще раз хочу обратить ваше внимание, что самое сложное сейчас - это те меры, ограничения, которые действуют в период, когда люди уже считают, что угроза миновала, - отметил Дмитрий Азаров. И попросил своих коллег внимательно отнестись к соблюдению правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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