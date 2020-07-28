Достали чихать! Самарская продавщица раскритиковала забывших о коронавирусе горожан

Продавщица из Самары написала открытое письмо горожанам, забывшим о мерах защиты от коронавируса. В последнее время уровень заболеваемости в регионе падает и многие жители перестали соблюдать масочный режим. Если еще буквально три недели назад в магазин просто не пускали без маски, теперь такие осторожности остались только в крупных супермаркетах. Магазины у дома к своим покупателям более лояльны. Но довольны этим не все. Самарчанка Екатерина работает продавцом - кассиром в популярном супермаркете. И она просто в шоке от того насколько мгновенно почувствовали себя в безопасности люди. Своим письмом она хотела открыть глаза покупателям на некоторые вещи и призвать гостей к соблюдения норм безопасности - хотя бы для себя и своего здоровья

- Я обычная продавщица, у меня нет медицинского образования и дара инфекциониста, я как и все смотрю телевизор, иногда читаю новости в интернете. Мне говорят: плато, спад заболеваемости, все хорошо, койки свободны. Я киваю, но я не снимаю маску на своем рабочем месте. А вы все - сняли. Вы бессмертные?

Вы все верили в вирус еще две недели назад. Все демонстративно воняли спиртом около кассы, протирая руки, сейчас у нас бутылка с антисептиком неделю не заканчивается. Не так давно присматривались к людям в очереди и предавали анафеме чихающих, сейчас - скажут будь здоров и все. Раньше старались чихать тихо, в кулачок, потом сразу же салфетки доставали - сейчас опять чихают прямо на витрины, на кассира, на ленту для товаров. Так вот: достали чихать!

Нам носить маски тяжелее - целый день лицо потеет, все чешется, пытка. Мы стараемся, кто-то держится, кто-то снимает. Но мы же тоже люди - вы идете бесконечным потоком, и в масках 1-2 человека за три часа. Кто-то ломается и начинает говорить в подсобке, что коронавирус - это заговор. Просто потому, что если верить, то жить и смотреть на чихающих, кашляющих и сморкающихся вокруг посетителей невыносимо. Ты понимаешь, что умрут все.

Вы заходите на 15 минут - неужели руки отвалятся, если натянете защиту? И ведь ладно бы были посетители здоровые все как на подбор. Но вы посмотрите вокруг себя! Один чихает, второй кашляет, у третьего какое-то хрюканье. А чихают-то как! Стоит девушка приличная вроде около полки. Чихнула - прикрылась кулачком, слюни размазала. И знаете что потом? А потом схватила упаковку печенья. Почитала, что-то состав не понравился - обратно положила. Молодец! Кому печенька с вирусами и микробами?

Мимо нас в день проходят тысячи покупателей уже лица перестаешь запоминать. У меня дома двое детей. Мне не хочется в больницу. Я могу надеть перчатки, маску, но они мне мало помогут, если вы все ходите вот так. Я только в период это пандемии поняла, насколько люди в этой цивилизации забыли про элементарные правила гигиены: в какой-нибудь Африке люди, наверное, больше думают о каких-то правилах. Люди даже о платках забыли, и теперь с радостью отбросили обратно бумажные салфетки.

А еще есть люди со странной бравадой - один такой стоял у кассы и громко хвастался знакомому, что у него теща с тестем заболели. А он ничего, не боится. Человек, ау, мы тебя боимся!

Я не призываю никого снова сесть по домам, не призываю вводить новые ограничения. Я человек маленький, что скажут - то и делаю. Я просто предлагаю каждому человеку, который заходит в магазин, подумать: а если вот так сделал кто-то до меня? Хочу ли я болеть? Хочу ли я быть свиньей? Очень хочется, чтобы ответы все давали отрицательные. А еще: надели маски и перестали чихать на всех. Я что, много прошу?