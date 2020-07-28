Аллея зонтиков, велокольцо и цветы в каждом дворе: как похорошела этим летом «Новая Самара».

«Приятно создавать красоту»

Даже в каменных джунглях можно создать настоящий оазис уюта и комфорта. Чтобы в этом убедиться, достаточно побывать в жилом комплексе «Новая Самара», что мы и сделали теплым летним воскресным вечером.

Во дворе домов №40 и №45 возле горки в виде сказочного Змея Горыныча носится счастливая ребятня, на скамейках тихо беседуют мамы и папы. Рядом тренажеры: здесь занимаются несколько подростков и пенсионеры.

- Мы переехали в «Новую Самару» одними из первых, - делится воспоминаниями Валентина Михайловна Григорьева. – Тут тогда была стройка. Сейчас в это с трудом верится, настолько красивым и зеленым стал наш жилой комплекс. Каждый год нас радуют: прошлой весной посадили голубые ели, и горные сосны. Вы бы слышали, как они пахнут после дождя или рано утром. А в этом году в каждом дворе установили вазоны с цветами – красивые, каменные. Раньше я жила ближе к центру города и отдыхать ездила в парк, за три остановки. А теперь отдыхаю в родном дворе. Тут чисто и красиво.

Молодежь старается сделать свой двор красивымФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Таких отдыхающих, как Валентина Михайловна, много: заняты все качели и скамейки. Во дворе очень чисто,рядом зеленые газоны с цветами. В таком дворе действительно приятно проводить время, и жители в дело благоустройства родного микрорайона тоже вносят свой вклад. И что удивительно: мы привыкли, что клумбами и газонами в самарских дворах в основном занимаются инициативные пенсионеры. А «Новая Самара» этот стереотип разрушает. В первом же дворе мы увидели, как молодая девушка бережно рыхлит землю вокруг нежных белоснежных петуний.

- Мы с соседями – и это в основном молодые люди - поделили участки около дома. Каждый ухаживает за своей территорией, сажает цветы, многолетние растения – у кого на что хватает фантазии и средств. Пока муж с дочкой гуляют на площадке, я в земле копаюсь – приятносоздавать красоту в красивом дворе, - улыбается цветовод.

Как грибы после дождя

В соседнем дворе – между домами №45 и 48 – мы обнаружили еще одно интересное местечко. Зимой на этом месте компания «Финстрой» устраивала для жителей покатушки на собачьих упряжках – ребята и взрослые, ненадолго ставшие детьми, с удовольствием общались с милыми хаски и катались на санях. Яркой приметой этого места был большой красный зонтик. А летом необычных металлических зонтиков стало уже три: наверное, на здешней благодатной почве даже арт-объекты растут как грибы после дождя. Обитателям Новой Самарыидея пришлась по душе – красивое местечко тут же прозвали «Аллея зонтиков». Сразноцветными арт-объектами приходят фотографироваться дети и взрослые – наверное, у каждого счастливого жителя новостройки есть в соцсетяхаватарка с местной достопримечательностью.

- Красный зонтик еще зимой кто-то сломал: не думаем, что специально, у нас нет тут вандалов. Наверное, просто кто-то неудачно позировал в кадре. Его отремонтировали и перенесли во двор дома №38, к рокарию, который там жители своими руками выложили. А тут установили три новых зонтика: красный, желтый и разноцветный. Нам очень нравится: приходим сюда каждый вечер - рассказывают Анна и Илья Рыбаковы.

С разноцветными арт-объектами приходят фотографироваться дети и взрослыеФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Тихая аллея по душе не только романтически настроенным парочкам, но и людям в возрасте.

- Тут тихо, спокойно, красиво: посмотрите, какая трава зеленая, сочна. Ее поливают, стригут, - показывает жительница «Новой Самары» Ирина Осипова. - Утром и вечером тут тень, можно спрятаться от солнца и зноя, почитать книгу, поговорить с соседями, просто посидеть в тишине, помолчать. Очень атмосферное место получилось.

Эхо чемпионата

В преддверии чемпионата мира по футболу Самара преобразилась – город стал красивее и, что немаловажно, спортивнее. Велодорожки, обстроенные места для игры в футбол, баскетбол и волейбол, уличные тренажеры стали привычным атрибутом наших дворов. И «Новая Самара» не исключение. Во время нашей прогулки мы видели, как молодежь азартно гоняет мяч на современных спортивных площадках, сколько в новостройке велосипедистов, роллеров и самокатеров. Для всех, кто предпочитает колеса пешим прогулкам между домами №51 и №53 в «Новой Самаре» появилось велокольцо – здесь дети и подростки могут просто покататься на своем любимом транспорте.

- Очень удобно, - считает папа пятилетнего Ильи Владимир Рыжков. – Вокруг кольца установлены скамейки. Родители отдыхают, дети катаются. Они под присмотром, мы не волнуемся, что на малыша налетит взрослый велосипедист или скейтер. Сын пока только осваивает велосипед, и это место – просто идеально. Каждый вечер теперь тут проводим.

Необычную черная велопарковка рассчитана на пять мест. А совсем скоро в «Новой Самаре» появится еще одна стоянка для двухколесных – золотистая.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Дети тут же придумали, как можно сделать катание еще более увлекательным.

- Мы тут устраиваем «Веселые старты»: встаем по парам и соревнуемся, кто быстрее проедет от черты до черты. Если много народу, особенно интересно, - объясняет девятилетняя Ксюша.

Общественное пространство начали создавать в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Этим летом кольцо тщательно подготовили для занятий юных спортсменов: очистили площадку, нанесли яркую разметку на покрытие и установили очередной арт-объект – необычную черную велопарковку. Она рассчитана на пять мест. А совсем скоро в «Новой Самаре» появится еще одна стоянка для двухколесных– на этот раз золотистая.

«Новая Самара» — оазис уюта и комфортаФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- В современном мире больших мегаполисов и практики градостроительства всё больше появляется новых арт-объектов со смыслом или с полезным функциональным назначением, - рассказывают в пресс-службе ГК «Финстрой». Мы перенимаем этот положительный опыт. Теперь у новосамарской скульптуры можно сделать не только фотографии для социальных сетей, но припарковать своего двухколесного железного друга, чтобы сходить в гости к друзьям или зайти в любой из магазинов расположенных в шаговой доступности. На такие объекты и посмотреть всегда приятно и радостно за то, что в Самаре уделяют особое внимание велосипедистам – и наш жилой комплекс не исключение.