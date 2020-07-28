2020-07-28T11:12:02+03:00
Спорт

Биография Игоря Осинькина: что известно о новом тренере ФК «Крылья Советов»

В самарской команде новый наставник. Рассказываем биографию Игоря Осинькина, что известно о новом тренере ФК «Крылья Советов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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До «Крыльев» Игорь Осинькин четыре года возглавлял «Чертаново». Фото: ФК «Чертаново» (Москва).До «Крыльев» Игорь Осинькин четыре года возглавлял «Чертаново». Фото: ФК «Чертаново» (Москва).
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Выводить «Крылья Советов» из ФНЛ будет Игорь Осинькин. Специалиста во вторник, 28 июля, представят игрокам и тренерскому штабу. Рассказываем биографию Игоря Осинькина: что известно о новом тренере ФК «Крылья Советов».

55-летний специалист родился во Владикавказе. Там же он начал профессиональную карьеру. В чемпионате СССР Осинькин выступал за владикавказские «Спартак» и «Автодор», клуб «Амударья», «Локомотив» из Минеральных вод, махачкалинское «Динамо». Играл на позициях нападающего и полузащитника.

Будучи футболистом будущий тренер закончил факультет физического воспитания Северо-Осетинского государственного университета. С 90-го года трудился еще и в СДЮШОР «Юность» во Владикавказе.

В конце 90-ых Осинькин вошел в тренерский штаб юношеской сборной России, где работал до 2003 года, а после вернулся во Владикавказ – в «Автодор».

Уже работал в Самарской области

Самарская область не чужая для нового тренера «Крыльев». Он работал в 63 регионе восемь лет – трудился в Академии Коноплева, возглавлял «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Академию». Все эти клубы выступали в третьем по силе дивизионе российского футбола. С 2007 по 2009 год Осинькин возглавлял сборную группы «Урал-Приволжье» на Кубке ПФЛ «Надежда» и дважды брал бронзовые медали турнира.

- Несколько воспитанников Игоря Витальевича играют в клубах РПЛ, одним из самых известных является игрок сборной России Алан Дзагоев, - рассказали в «Крыльях».

Кроме того, в послужном списке нового наставника «КС» стажировка в лондонском «Челси».

Привел «Чертаново» из ПФЛ на 3 место ФНЛ

Пока самым успешным периодом в карьере Игоря Осинькина стали четыре года в «Чертаново». Специалист принял команду в ПФЛ и вывел ее в ФНЛ.

До «Чертаново» Осинькин успел немного поработать на тренерском мостике «Кубани». Краснодарский клуб он возглавлял три матча, а после ушел работать с молодежью.

Именно работа с молодежью сделала Осинькину имя. «Чертаново» - клуб, который делает ставку на своих воспитанников. Именно ими команда пробилась в первый дивизион и чуть не попала в ФНЛ – в этом году московский клуб финишировал на третьем месте, набрав одинаковое количество очков с «Химками», но проиграв подмосковной команде по дополнительным показателям.

В «Крыльях» Осинькин планирует продолжить работу с молодыми и перспективными футболистами.

- Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моем уходе в «Крылья» – команду из футбольного региона, где я прежде уже работал в Академии Коноплева, - сказал Игорь Осинькин, когда прощался с «Чертаново».

Первый матч под руководством нового главного тренера «КС» проведут 2 августа. В этот день самарцы примут калининградскую «Балтику».

ИСТОЧНИК KP.RU

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