Календарь игр ФК Акрон Тольятти в ФНЛ на сезон 2020/2021: расписание игр, матчи, время, с кем играют
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» всего за один год преодолел путь из любителей до ФНЛ. Еще в прошлом сезоне команда выступала в ПФЛ, а в этом сыграет в первом дивизионе. Все благодаря победе в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Публикуем календарь игр ФК Акрон Тольятти в ФНЛ на сезон 2020/2021: расписание игр, матчи, время, с кем играют.
Сезон для красно-черных начнется выездным матчем в Воронеже против местного «Факела». Игра запланирована на 1 августа. Всего же в этом сезоне всем командам предстоит провести 42 тура, т.к. участников лиги 22.
Первый домашний матч тольяттинцы проведут 8 августа. В рамках матча второго тура «Акрон» примет ярославский «Шинник». Однако игра точно не пройдет в Тольятти – в Автограде команде просто не нашлось подходящего стадиона. Домашние встречи «Акрон» будет проводить в соседнем Жигулевске на стадионе «Кристалл», который команда реконструирует к ФНЛ.
Первый круг тольяттинцы завершат домашней игрой с астраханским «Волгарем» 11 ноября и тут же начнут вторую часть сезона – в Ярославле против «Шинника». Перерыв чемпионат возьмет после 26 тура – 5 декабря «Акрон» сыграет дома с «Балтикой». Возобновится сезон для тольяттинцев 27 февраля игрой в Жигулевске против московского «Велеса» - еще одного дебютанта ФНЛ, который также поднялся из ПФЛ.
Кстати о дебютантах. С одним из них у «Акрона» намечается дерби. Речь, конечно, о «Крыльях Советов», которые в прошлом сезоне заняли 15 место в РПЛ и опустились в лигу ниже. Первая игра областного дерби пройдет в Самаре 7 ноября, вторая – в Жигулевске 2 мая 2021 года.
С вылетевшим вместе с «Крыльями» «Оренбургом» «Акрон» сыграет 19 сентября на выезде и 14 марта дома.
Сезон для тольяттинцев завершится 15 мая домашней игрой с «Факелом».
1 тур - «Факел» (Воронеж) — «Акрон» - 1 августа
2 тур - «Акрон» — «Шинник» (Ярославль) - 8 августа
3 тур - «Торпедо» (Москва) — «Акрон» - 12 августа
4 тур - «Спартак-2» (Москва) — «Акрон» - 16 августа
5 тур - «Акрон» — «Краснодар-2» - 22 августа
6 тур - «Балтика» (Калининград) — «Акрон» - 30 августа
7 тур - «Акрон» — «Велес» (Москва) - 5 сентября
8 тур - «СКА-Хабаровск» — «Акрон» - 9 сентября
9 тур - «Акрон» — «Чайка» (Песчанокопское) - 13 сентября
10 тур - «Оренбург» — «Акрон» - 19 сентября
11 тур - «Акрон» — «Енисей» (Красноярск) - 23 сентября
12 тур - «Нижний Новгород» — «Акрон» - 27 сентября
13 тур - «Акрон» — «Чертаново» - 4 октября
14 тур - «Томь» (Томск) — «Акрон» - 9 октября
15 тур - «Акрон» — «Иртыш» (Омск) - 13 октября
16 тур - «Динамо-Брянск» — «Акрон» - 17 октября
17 тур - «Акрон» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 24 октября
18 тур - «Алания» (Владикавказ) — «Акрон» - 28 октября
19 тур - «Акрон» — «Текстильщик» (Иваново) - 1 ноября
20 тур - «Крылья Советов» (Самара) — «Акрон» - 7 ноября
21 тур - «Акрон» — «Волгарь» (Астрахань) - 11 ноября
Второй круг
22 тур - «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» - 15 ноября
23 тур - «Акрон» — «Торпедо» (Москва) - 21 ноября
24 тур - «Акрон» — «Спартак-2» (Москва) - 25 ноября
25 тур - «Краснодар-2» — «Акрон» - 29 ноября
26 тур - «Акрон» — «Балтика» (Калининград) - 5 декабря
27 тур - «Велес» (Москва) — «Акрон» - 27 февраля
28 тур - «Акрон» — «СКА-Хабаровск» - 6 марта
29 тур - «Чайка» (Песчанокопское) — «Акрон» - 10 марта
30 тур - «Акрон» — «Оренбург» - 14 марта
31 тур - «Енисей» (Красноярск) — «Акрон» - 20 марта
32 тур - «Акрон» — «Нижний Новгород» - 24 марта
33 тур - «Чертаново» (Москва) — «Акрон» - 28 марта
34 тур - «Акрон» — «Томь» (Томск) - 3 апреля
35 тур - «Иртыш» (Омск) — «Акрон» - 7 апреля
36 тур - «Акрон» — «Динамо-Брянск» - 11 апреля
37 тур - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Акрон» - 17 апреля
38 тур - «Акрон» — «Алания» (Владикавказ) - 24 апреля
39 тур - «Текстильщик» (Иваново) — «Акрон» - 28 апреля
40 тур - «Акрон» — «Крылья Советов» (Самара) - 2 мая
41 тур - «Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» - 8 мая
42 тур - «Акрон» — «Факел» (Воронеж) - 15 мая
ИСТОЧНИК KP.RU