Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» всего за один год преодолел путь из любителей до ФНЛ. Еще в прошлом сезоне команда выступала в ПФЛ, а в этом сыграет в первом дивизионе. Все благодаря победе в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Публикуем календарь игр ФК Акрон Тольятти в ФНЛ на сезон 2020/2021: расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Сезон для красно-черных начнется выездным матчем в Воронеже против местного «Факела». Игра запланирована на 1 августа. Всего же в этом сезоне всем командам предстоит провести 42 тура, т.к. участников лиги 22.

Первый домашний матч тольяттинцы проведут 8 августа. В рамках матча второго тура «Акрон» примет ярославский «Шинник». Однако игра точно не пройдет в Тольятти – в Автограде команде просто не нашлось подходящего стадиона. Домашние встречи «Акрон» будет проводить в соседнем Жигулевске на стадионе «Кристалл», который команда реконструирует к ФНЛ.

Первый круг тольяттинцы завершат домашней игрой с астраханским «Волгарем» 11 ноября и тут же начнут вторую часть сезона – в Ярославле против «Шинника». Перерыв чемпионат возьмет после 26 тура – 5 декабря «Акрон» сыграет дома с «Балтикой». Возобновится сезон для тольяттинцев 27 февраля игрой в Жигулевске против московского «Велеса» - еще одного дебютанта ФНЛ, который также поднялся из ПФЛ.

Кстати о дебютантах. С одним из них у «Акрона» намечается дерби. Речь, конечно, о «Крыльях Советов», которые в прошлом сезоне заняли 15 место в РПЛ и опустились в лигу ниже. Первая игра областного дерби пройдет в Самаре 7 ноября, вторая – в Жигулевске 2 мая 2021 года.

С вылетевшим вместе с «Крыльями» «Оренбургом» «Акрон» сыграет 19 сентября на выезде и 14 марта дома.

Сезон для тольяттинцев завершится 15 мая домашней игрой с «Факелом».

1 тур - «Факел» (Воронеж) — «Акрон» - 1 августа

2 тур - «Акрон» — «Шинник» (Ярославль) - 8 августа

3 тур - «Торпедо» (Москва) — «Акрон» - 12 августа

4 тур - «Спартак-2» (Москва) — «Акрон» - 16 августа

5 тур - «Акрон» — «Краснодар-2» - 22 августа

6 тур - «Балтика» (Калининград) — «Акрон» - 30 августа

7 тур - «Акрон» — «Велес» (Москва) - 5 сентября

8 тур - «СКА-Хабаровск» — «Акрон» - 9 сентября

9 тур - «Акрон» — «Чайка» (Песчанокопское) - 13 сентября

10 тур - «Оренбург» — «Акрон» - 19 сентября

11 тур - «Акрон» — «Енисей» (Красноярск) - 23 сентября

12 тур - «Нижний Новгород» — «Акрон» - 27 сентября

13 тур - «Акрон» — «Чертаново» - 4 октября

14 тур - «Томь» (Томск) — «Акрон» - 9 октября

15 тур - «Акрон» — «Иртыш» (Омск) - 13 октября

16 тур - «Динамо-Брянск» — «Акрон» - 17 октября

17 тур - «Акрон» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 24 октября

18 тур - «Алания» (Владикавказ) — «Акрон» - 28 октября

19 тур - «Акрон» — «Текстильщик» (Иваново) - 1 ноября

20 тур - «Крылья Советов» (Самара) — «Акрон» - 7 ноября

21 тур - «Акрон» — «Волгарь» (Астрахань) - 11 ноября

Второй круг

22 тур - «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» - 15 ноября

23 тур - «Акрон» — «Торпедо» (Москва) - 21 ноября

24 тур - «Акрон» — «Спартак-2» (Москва) - 25 ноября

25 тур - «Краснодар-2» — «Акрон» - 29 ноября

26 тур - «Акрон» — «Балтика» (Калининград) - 5 декабря

27 тур - «Велес» (Москва) — «Акрон» - 27 февраля

28 тур - «Акрон» — «СКА-Хабаровск» - 6 марта

29 тур - «Чайка» (Песчанокопское) — «Акрон» - 10 марта

30 тур - «Акрон» — «Оренбург» - 14 марта

31 тур - «Енисей» (Красноярск) — «Акрон» - 20 марта

32 тур - «Акрон» — «Нижний Новгород» - 24 марта

33 тур - «Чертаново» (Москва) — «Акрон» - 28 марта

34 тур - «Акрон» — «Томь» (Томск) - 3 апреля

35 тур - «Иртыш» (Омск) — «Акрон» - 7 апреля

36 тур - «Акрон» — «Динамо-Брянск» - 11 апреля

37 тур - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Акрон» - 17 апреля

38 тур - «Акрон» — «Алания» (Владикавказ) - 24 апреля

39 тур - «Текстильщик» (Иваново) — «Акрон» - 28 апреля

40 тур - «Акрон» — «Крылья Советов» (Самара) - 2 мая

41 тур - «Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» - 8 мая

42 тур - «Акрон» — «Факел» (Воронеж) - 15 мая