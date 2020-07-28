2020-07-28T19:01:04+03:00
Спорт

Дмитрий Азаров о вылете "Крыльев" в ФНЛ: "Руководство будем менять, оно не справилось"

Губернатор объяснил, что дальше будут делать с клубом и как команда сможет выкарабкаться из второй лиги
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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У Крыльев есть стадион, но пока нет будущегоУ Крыльев есть стадион, но пока нет будущего
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Губернатор Дмитрий Азаров впервые прокомментировал вылет клуба "Крылья Советов" из РПЛ. Разговор получился неофициальным - глава города поделился своим мнением обо всем, что происходит в самарском футболе и рассказал фанатам, какими будет первые шаги команды в ФНЛ и чьи головы полетят в первую очередь.

Получили, что заслужили

- Клуб нужен городу. Сегодня это наш бренд. Мне хотелось бы, чтобы команда играла в высшем дивизионе. И для этого нужна поддержка болельщиков. Я помню, как мы и во второй лиге поддерживали команду. Было такое дело. Но то, что случилось сейчас - это "результат по игре". Можно винить кого угодно, коронавирус, судейство, которое, может, и в самом деле было не слишком гладким. Но мы сами виноват: как играли, то и получили.

Сейчас на клуб не будем тратить так много денег, отправим то, что высвободилось, на решение других социальных задач. И на массовый, на детский спорт в том числе.

Нам нужен костяк команды - и не легионеры

Строить новую команду нужно, основываясь на наших воспитанниках. Это задача не одного года, но к этому надо стремиться. Сейчас у нас новый тренер, Игорь Осинькин с Чертаново, он как раз умеет опираться на своих воспитанников. И мы верим, принесет этот опыт сюда.

Моя мечта - чтобы в составе был костяк, 5-6 местных ребят. Легионеров у нас не держит ничего: проиграли, собрали вещи и уехали. Нужны люди, которые будут душой за самарский футбол болеть.

Будет собрание. Спросим ответ с руководства

4 августа я запланировал собрание, совещание расширенное. С участием общественности. Будем решать, что делать дальше. Позовем ответ держать руководство клуба. Конечно, его нужно менять. Эти люди год назад обещали десятое место - и где команда сейчас? Слово не сдержали.

Я послушаю руководство клуба, послушаю, как они дальше намерены работать. Но кто-то должен лишиться должностей. Обещания болельщикам давали - не выполнили, разве такое можно прощать.

Нам нужно больше времени, чтобы команду выстроить, но мы это сделаем, потому что футбол в Самаре любят больше, чем где бы то ни было

Дмитрий Азаров о ситуации в «Крыльях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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