2020 год запомнился самарцам в том числе грандиозными стройками, которые кипели как в самом городе, так и за его пределами. Достаточно вспомнить настоящую «стройку века» - возведение моста через Волгу. Конечно этот мост за 2021 год достроить не получится, однако есть немало объектов, возведение которых планируется завершить уже в наступающем году.Начало года: IT-парк на Московском шоссеIT-парк на территории бывшего завода ГПЗ-4 на Московском шоссе начали строить еще в марте 2018-го. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. По последним данным ввод здания в эксплуатацию ожидался в декабре 2020-го, однако этого не произошло. Однако здание достроено и практически готово. Ожидается, что оно откроет свои двери уже в начале 2021 года. Помимо самого IT-парка здесь появится также многоуровневая парковка на 800 мест.Весна: Школа на 5-й просекеСтроительство школы на 5-й Просеке в Самаре ведется ускоренными темпами – единовременно над строительством работает по 120-150 человек, причем работы не прекращаются даже ночью. В результат на месте, где еще весной был пустырь, сейчас стоит здание, готовое на 90%. Сейчас здесь остается только завершить отделочные работы.Ожидается, что первый корпус сможет принять детей уже в четвертой четверти текущего учебного года.Параллельно идет строительство второго корпуса школы, рассчитанного на 850 мест. Здесь тоже планируют завершить работы в 2021 году.Осень: Дворец спорта на ул.МолодогвардейскойСнос старого здания Дворца спорта и планы по строительству нового вызвали немало споров среди общественности. Хватало как скептиков, критикующих проект, так и тех, кто с энтузиазмом воспринял планы по появлению нового спортсооружения.Строительство нового Дворца спорта началось в 2019 году. Изначально предполагалось, что здание ведут в эксплуатацию в 2022 году, однако позже были выделены дополнительные средства, и сроки скорректировали. В 2020 году на возведение этого спортобъекта власти Самарской области выделили 1,3 млрд рублей, в 2021 году на эти цели предусмотрено еще 1,4 миллиарда.Площадь нового Дворца спорта составляет более 28 тысяч кв.м., вместимость увеличится до 5000 мест. Помимо основной арены здесь будет ледовая площадка, площадка для керлинга, универсальный спортивный зал и 4 конференц-зала общей вместительностью 800 мест, хореографический зал.Конец года: мост через СокМост через Сок на выезде из Самары строят с декабря 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый мост будет проходить параллельно уже существующему, это позволит повысить пропускную способность. Длина нового моста составит 2 км. Проезжая часть будет включать две полосы движения шириной 3,5 м каждая.Первоначально предполагалось, что мост будут строить до октября 2022 года, однако из-за высокой социальной значимости объекта сроки сократили. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу достроить мост до конца года.Метро «Алабинская»Станцию метро «Алабинская» открыли для пассажиров еще в 2015 году, однако она до сих пор работает вполсилы. Здесь действует только один путь. В результате поезда метрополитена здесь вынуждены перевозить пассажиров челночным способом. Кроме того, до сих пор не достроили камеру съезда, а между станциями \\"Алабинская\\" и \\"Российская\\" действует только один тоннель. Интервал движения между поездами из-за этого увеличивается.Из-за перебоев с финансированием станцию не могли достроить несколько лет, однако власти заверили, что в 2021 году это все-таки произойдет. После этого пезда смогут ездить сразу по двум путям.Детское отделение психоневрологической больницы на улице ВоронежскойСтроительство детского отделения психоневрологической больницы на ул.Воронежской, 11а в Самаре началось еще в 2014 году. Компания-подрядчик должна была завершить все работы еще до конца 2015 года, однако этого не произошло. Объект простоял несколько лет недостроенным, однако в 2021 году власти твердо намерены довесит все строительные работы до конца и ввести наконец здание в эксплуатацию.Фабрика-кухняРеставрация здания Фабрики-кухни и приспособление ее для нужд Третьяковской галереи – одна из главных культурных самарских строек последнего десятилетия. Уникальное здание в виде серпа и молота долго время простояло в полуразрушенном состоянии. Спасением стала передача его Третьяковской галерее и решение открыть здесь самарский филиал знаменитого музея. В начале 2020 года стартовали работы по реконструкции, сейчас они идут уже полным ходом – недавно рабочие замкнули тепловой контур здания. Строительные работы должны завершиться в 2021 году, а уже весной 2022 года филиал Третьяковки откроет двери для посетителей в обновленном здании.