В Самарскую область доставили еще 2350 доз российской вакцины от коронавируса, в Тольятти второй день подряд фиксируют рекордное количество заразившихся среди муниципалитетов Самарской области, а в регионе четвертый день подряд умирают по 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 31 декабря 2020 года.За минувшие сутки в Самарской области заразились коронавирусом еще 305 человек, общее количество заболевших перевалило за 31 тысячу. Больше всего заболевших второй день фиксируют в Тольятти, за сутки там нашли 103 зараженных, днем ранее – 139. В областном центре Самаре на этот раз 82 человека заразились коронавирусом. Большинство зараженных выявили при обследовании с диагнозом ОРВИ и пневмония – 269 человек, остальные не имели никаких клинических проявлений заболевания.Печальная статистика уже четвертый день подряд на 13 летальных случаев. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 51 года до 79 лет и 8 женщин в возрасте от 49 до 89 лет. Всего с начала пандемии умерли 592 человека.В Самарской области началась массовая добровольная вакцинация от коронавируса, завезли еще 2350 доз российской вакцины. Сейчас в Самарской области прививку от коронавируса сделали более 3,5 тысяч человек. Как сообщили в оперштабе, уже в начале следующего года в регион должны завести еще 140 тысяч доз вакцины.Правительство Самарской области рассказали о поощрении студентов-медиков, которые работали в пандемию в самарских больницах. Даже если они не работали с коронавирусом, то могли разгрузить более опытных специалистов, чтобы те могли лечить заразившихся. Студенты вузов получили по 10 тыс. рублей. А по распоряжению губернатора, помимо студентов медицинских вузов, выплаты получили также студенты учреждений среднего образования.