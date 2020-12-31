Во Владимирской области появились первые признаки стабилизации ситуации с коронавирусом, в последние дни количество выписанных пациентов сравнялось, а иногда и превышало число тех, кто поступал на лечение. А в Ярославской области разрешили проводить сеансы в кинотеатрах после 23:00, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Рассказываем о ситуации с коронавирусом в городах Золотого кольца на 31 декабря 2020 года.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 614 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1109 (+19)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1310 (+15)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7949 (+60)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7567 (+60)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6584(+134)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30