- Дома хожу исключительно в шерстяных носках, боюсь даже подумать, что может быть в сильные морозы, - актер кино и сериалов, звезда сериалов «Доктор Рихтер» и «Колл-центр» самарец Егор Шереметьев оказался сапожником без сапог. Самарцам, страдающим от несправедливости и равнодушия чиновников всех мастей, он уже давно помогает бороться за свои права. Но добиться тепла в собственном доме на ул.Шверника, 8 с начала отопительного сезона ему так и не удалось.По словам Шереметьева, у него дома и в предыдущие-то годы была далеко не Африка, а в этом году и вовсе Арктика какая-то. С начала отопительного сезона он то и дело жалуется в управляющую компанию, администрацию, правительство, различные надзорные органы. Но толку нет.- Слесарь говорит, что это «ПТС» подает воду ниже норматива, поэтому и в доме холодно, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Егор Шереметьев. – Но чтобы доказать это, нужно комиссионное обследование. После многочисленных жалоб, ему удалось добиться комиссии, но результат не порадовал.В акте от 16 декабря, который составили члены комиссии от РЭУ-5, написано: при наружной температуре в 8 градусов мороза воздух в квартире прогрет до 20 градусов тепла. Вот если бы было меньше +18, тогда – да, можно было бы говорить о каких-то нарушениях. А так все в пределах нормы.В ГЖИ Самарской области подтвердили: да, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов (+20 в угловых комнатах), при этом допустимое превышение нормативной температуры – не более 4 градусов.- Контроль за работой оборудования в многоквартирном доме находится в компетенции управляющей компании, - объясняют в ГЖИ Самарской области. – Для замеров показателей теплоносителей, регулировки системы отопления и ведения претензионной работы в отношении ресурсоснабжающей организации жильцам следует обращаться в управляющую компанию. Однако при замерах температуры воздуха в двух квартирах в этом доме 1 и 3 декабря нарушений выявлено не было.После обращения корреспондентов «КП-Самара» тепловая инспекция АО «ЭнергосбыТ Плюс» тоже провела проверку своих систем. Нарушений снова нет:- На вводах в жилые дома не обнаружено отклонений от нормативов теплоснабжения, температура теплоносителя соответствует температурному режиму, - говорят в компании. - Улучшение качества отопления возможно регулировкой оборудования внутри дома, в том числе узла управления теплоснабжением, а это зона ответственности УК.Однако ресурсники уточнили: если житель дома направят заявку в АО «ЭнергосбыТ Плюс», то можно организовать комиссионную проверку с привлечением не только специалистов управляющей компании, но и сотрудников теплоснабжающей организации.Жители дома на Шверника, 8 составили новую коллективную жалобу и разослали ее во все инстанции, которые могли бы помочь с проблемой.- Мне кажется, жаловаться в подобной ситуации нет смысла, потому что нормативы действительно не нарушены, - считает замруководителя регионального центра «ЖКХ-контроль» Игорь Косилов. – Дело может быть в энергоэффективности самого дома: порой сами стены «пропускают» тепло, и тогда решить проблему может утепление фасада. Осталось только понять, как и за чей счет это можно сделать.