Город готовится к празднику, а самарские хозяйки хватаются за голову, пытаясь подсчитать, сколько в этом году придется выложить для организации праздничного застолья. Конечно, вкусы и финансовые возможности у всех разные – кому-то достаточно поставить на стол «Оливье», шампанское и мандарины, а кто-то меньше чем на три перемены блюд не согласится. Но общий знаменатель у новогоднего застолья все-таки имеется. Журналист «КП-Самара» с помощью Самарастата выяснила, в какую сумму обойдется организация праздничного угощения для компании из шести человек, а также узнала, насколько повысились цены на главные новогодние продукты.Салат «Оливье»Непременный атрибут новогоднего застолья. Именно по «индексу Оливье» принято измерять, насколько сильно подросли цены по сравнению с прошлым годом. Итак, для салата хозяйке понадобятся:Колбаса вареная. Средняя цена за килограмм на самарских прилавках по данным Самарастата составляет 352,39 рублей. Это на 3,12% дороже, чем в прошлом году. Для салата достаточно взять полкило.Некоторые вместо колбасы кладут в «Оливье» курицу. Цена за килограмм тут поменьше - 127,88 рублей, однако кроме мяса туда входят кожа и кости. Курица за год подорожала на 4,82%Яйца. Десяток крупных яиц обойдется в 73,03 рубля, это на 5,48% дороже, чем в прошлом году. Для салата достаточно 2-3 яиц.Картофель. За год подорожал на 14,3 процента, сейчас килограмм в самарских магазинах можно купить в среднем за29,61рублей. Для салата достаточно 200-250 грамм картофеля.Морковь. Почему-то рост цен на этот ингредиент был самым значительным – морковка выросла в цене на 21,16%. Килограмм в среднем обойдется в 32,17 рублей за кг. Достаточно будет взять 150 грамм.Огурцы свежие (некоторые хозяйки кладут соленые). Это единственная составляющая, цена на которую за год снизилась. Сейчас свежие огурцы в Самаре можно купить за 99,53 рублей/кг. Это на 16% дешевле, чем год назад. А вот соленые обойдутся почти в 160 рублей за кило, это почти на 5% дороже, чем в декабре 2019-го. Для салата достаточно 200-250 грамм.Зеленый горошек. В среднем баночка обойдется в 55-60 рублей. Это на 4,91% больше, чем в прошлом году.Майонез. Средняя цена на самарских прилавках - 199, 61 р за кг. Это на 8,43дороже, чем год назад. Для салата потребуется около 300 грамм.Итого:тазик салата «Оливье» на компанию в 6 человек обойдется примерно в 360 рублейЗакускиМясокопчености: в среднем 578,91 за кг. Рост цен за год – на 1,18%. Берем 400 грДеликатесы из рыбы:в среднем 1705,95 за кг. Рост за год – на 5,39%. Берем 300 грСыр: в среднем 536,47. Рост цен за год – 3,82%. Берем 300 грИтого: блюдо с нарезкой на компанию из 6 человек обойдется примерно в 900 рублей.Бутерброды с икройИкра лососевая: 4021 рублей за кг. Рост за год – 21,5%. Берем баночку в 95 гСливочное масло: в среднем 593,47 рублей за кг. Рост цен 2,6%. Берем пачку в 180 граммХлеб: в среднем 37 рублей за батон в нарезке. Рост цен на 9,3%. Берем 1 батон.Итого: тарелка бутербродов с красной икрой в среднем обойдется в 500 рублей.Запеченная в духовке курица с картошкойКурица:127,88 рублей за кг. Рост за год на 4,82%. Средний вес курицы на компанию из 6 человек – до 2 кгКартошка: 29,61 рублей за кг, рост за год – на 14,3 процента. Достаточно полутора килограмм.Итого: горячее обойдется в 310 рублей.ДесертТорт. Цены сильно разнятся в зависимости от вида тортика и производителя. В среднем это 570,9 рублей за кг, рост цен за год составил 2,7%. В среднем торт можно купить за 350-400 рублей.Конфеты шоколадные. Также большой разброс цен. Коробка конфет обойдется в сумму до 200 рублей. Рост цен за год – на 2-7%Итого: полноценный десерт выйдет не менее чем в 600 рублей.Фрукты:Мандарины: в среднем 130 рублей за кг, за год цена выросла на 34%. Берем килограмм, не меньше.Груши: 156 рублей за кило. Рост цен – 11,4%. Берем полкило.Бананы: 65 рублей за кг, за год цены почти не изменились. Берем килограмм.Итого: фрукты обойдутся в 270 рублей.Безалкогольные напитки:Лимонад: от 35 рублей за литр. Рост цен за год – 5,1%.Алкогольные напитки:Шампанское отечественное. В среднем литр стоит 331 рубль. Рост за год – 4,5%.Водка. Цены разнятся, однако средняя цена - 564 рубля за литр. Рост за год – 1,4%.ИТОГО: в среднем собрать новогодний стол на шестерых в Самаре обойдется почти в 3000 рублей без учета напитков.ОФИЦИАЛЬНОВ целом по данным Самарастата на конец ноября индекс цен на продовольственные товары в регионе по сравнению с декабрем прошлого года вырос на 105,55.А во сколько обошелся вам новогодний стол? Обсудим в комментариях!