В Самарской области уже в новом году продолжают фиксировать более трехсот заразившихся коронавирусом за сутки и свыше десяти умерших. В ситуации, когда нагрузка на систему здравоохранения и без того предельная, жителей региона призывают не злоупотреблять спиртными напитками, а если они проходят вакцинацию от коронавируса, то и вовсе воздержаться от употребления алкоголя.Плюс 303 за суткиВ Самарской области ежедневно фиксируют более трехсот случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки нашли еще 303 заразившихся, общее их число с начала пандемии достигло 31 704 человека.За сутки в области скончались 12 человек. На протяжении нескольких дней в регионе фиксируется больше десяти умерших ежедневно. На этот раз среди умерших семь женщин в возрасте от 49 до 83 лет, а также пятеро мужчин от 44 до 72 лет. Всего с начала пандемии умерли 618 человек.Вылечились 29 316 человек, в том числе, 618 – за прошедшие сутки.Самарцам рекомендуют не злоупотреблятьВ текущие новогодние праздники жителям Самарской области рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками. Как ранее отмечал глава регионального минздрава Армен Бенян, при излишнем количестве выпитого возможны травмы, что добавит лишней нагрузки на систему здравоохранения, которая и без того работает на пределе.Особенно не стоит увлекаться алкогольными напитками тем, кто проходит вакцинацию от коронавируса. В регионе порядка 4 тыс. жителей, у которых вторая вакцинация предусмотрена в период новогодних каникул. При использовании вакцины алкоголь пить не рекомендуется.Тем же, кто не прививался и перебрал во время застолий, рекомендуют не заниматься самолечением, в том числе принимать новые порции алкогольных напитков. Лучше обратиться в больницу, врачам перед праздниками проводили специальную подготовку.