Заболеваемость коронавирусом с наступлением нового года в городах Золотого кольца остается такой же, как и в году прошлом. Регулярно находят новых заболевших, общее количество с начала пандемии увеличивается.В ряде регионов, в частности, во Владимирской области, в конце 2020-го были продлены некоторые ограничения, направленные на профилактику заражения, а в Ярославской области некоторые запреты действовали только в новогоднюю ночь.В случае поездки в города Золотого кольца в новогодние каникулы, следует помнить, что там действуют ограничения, в случае неисполнения которых можно заплатить штраф. Правила, впрочем, простые – нужно использовать средства защиты в общественных местах.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 629 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1133 (+24)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1325 (+15)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8050 (+46)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7701 (+59)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6632 (+48)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30