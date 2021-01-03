В Самарской области за минувшие сутки нашли 300 новых заболевших. К печальной статистике по коронавирусу прибавилось еще 11 смертей. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 3 января 2020 года.За сутки в регионе нашли еще 300 новых заболевших коронавирусом. Из них, 253 человека обратились к врачам с симптомами пневмонии и ОРВИ, а 47 человек не знали, что больны и просто проходили профосмотр.Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели 32 004 человека. Из общего числа зараженных 29 579 человек на сегодняшний день успешно справились с опасной болезнью. В том числе 263 пациента выздоровели за прошедший день.География распространения коронавируса за сутки теперь выглядит так:138 - в г. Самара64 - в г. Тольятти15 - в Волжском районе13 - в Кинель-Черкасском районе6 - в Красноярском районе6 - в Кинельском районе5 - в Похвистневском районе5 - в г. Сызрань5 - в г. Новокуйбышевск4 - в Богатовском районе4 - в Пестравском районе3 - в Большеглушицком районе3 - в г. Чапаевск3 - в г. Похвистнево3 - в Клявлинском районе2 - в Елховском районе2 - в г. Жигулевск2 - в Шигонском районе2 - в Большечерниговском районе2 - в Нефтегорском районе1 - в г. Кинель1 - в Приволжском районе1 - в г. Октябрьск1 - в г. Отрадный1 - в Сергиевском районе1 - в Красноармейском районе1 - в Ставропольском районе1 - в Сызранском районе1 - в Челно-Вершинском районе1 - в Безенчукском районе1 - в Кошкинском районе1 - в Камышлинском районе1 - в Исаклинском районеСмертельная статистика по коронавирусу в Самарской области насчитывает к этому часу уже 629 летальных случаев. По данным на 2 января, с болезнью не смогли справиться еще 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.Среди погибших, мужчины 44, 56, 65, 67 лет, женщины 65, 77, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы. Мужчины 63, 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы. 65-летняя женщина с онкологией и 68-летняя женщина, не имеющая сопутствующих заболеваний.