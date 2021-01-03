В новом году ситуация с коронавирусом в городах Золотого кольца остается неизменной. Все также ежедневно фиксируется прирост заболевших. В ряде областей были продлены коронавирусные ограничения, а где-то запреты были только в новогоднюю ночь. Рассказываем, о ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 636 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1143 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1336 (+11)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8106 (+56)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в Ивановской областиЧисло заболевших: 21 633 (+189)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 1930 (+0)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30