2020 год изменил многое: стиль и образ жизни, доходы, восприятие мира, форматы работы, но есть вещи, которые всегда будут константой. Одна из них - письма Деду Морозу от детей и даже взрослых. В этом году главный волшебник страны в Великом Устюге получил почти 4 миллиона писем, 1792 из них - из Самарской области, большинство из Тольятти.Просьбы самые разнообразные. По России в рейтинге детских желаний безусловными лидерами стали телефоны, затем конструкторы, куклы и мягкие игрушки.Отличилась в своей мечте девочка по имени Мария из села Подбельск Самарской области. В своем письме она не могла определиться между магическими способностями и лыжами.- Я хочу иметь себе магию, но если нельзя, то лыжи. Я знаю, что я плохо училась и так нельзя, - признается девочка зимнему волшебнику. - Но так хочется магию. Я люблю тебя и верю в тебя и буду верить. Если ты выберешь магию, то напишешь \\"если щелкнуть, то будет сделано, то что я хочу\\". Но если такого не будет, то конечно же можно лыжи, - поделились в АО \\"Дед Мороз\\", куда стекаются все письма с новогодними пожеланиями.Нередко Деду Морозу в Великий Устюг приходят непростые письма, в которых дети просят вернуть им родителей, или избавить маму и папу от алкогольной зависимости. Таким обращениям уделяют особе внимание, отправляют их в школы и соцслужбы регионов, откуда приходят такие тревожные вести. Из Самарской области таких писем в этом году не было, хотя об опасных для детей ситуациях в семьях \\"Комсомольская правда \\" писала.Взрослым, кстати тоже есть о чем попросить Деда Мороза. Одно из самых трогательных писем прислала 50-летняя жительница города Октябрьск Лидия. Она попросила у волшебника планшет и уточнила, что этому подарку она будет по-настоящему рада.Ну и конечно, самой популярной просьбой Деду Морозу от взрослых не только из Самарской области, а со всей России, в этот пандемйный год стало здоровье для родных и близких людей.