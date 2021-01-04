Снеговики-медики, снеговики-спортсмены, даже снеговики-коты, большие и совсем маленькие, в шарфах из мишуры, в юбках из еловых веток, с носами-морковками, ушами-елочными игрушками, нарисованными улыбками. Около 200 снежных фигур украсили сквер Волкова в Калуге в эту субботу, 2 января. Всех их вылепили волонтеры на радость местным жителям и назвали «парадом снеговиков». Вот только простояла эта снежная процессия совсем недолго – уже в понедельник местные жители обнаружили, что всех снеговиков кто-то разрушил. Фото поля битвы со снеговиками опубликовал местный телеканал «Ника ТВ».- Это ужасно! Просто нет слов! Как можно было разрушить такую красоту? – негодуют калужане в социальных сетях. – Позорят город перед гостями, а ведь Калуга в этом году – новогодняя столица…И местных жителей можно понять. Снеговиков лепили около 500 человек, а необычный парад тут же стал очень популярен. За пару неполных дней, что снеговики успели простоять, фото с ними наводнили соцсети. Теперь же от парада остались только разбросанные снежные шары, поломанные морковки и разбитые ведра, некогда служившие снежным фигурам головными уборами.Кто именно это сделал, пока не известно. Непонятно еще и будут ли вообще искать вандалов.- Могут ли привлечь кого-то к ответственности за сломанных снеговиков? Вопрос очень интересный, учитывая ситуацию. Вряд ли вообще в России какой-то суд рассматривал такое дело, потому, что, думаю, такие иски просто не принимают. Слишком много разных нюансов, это же, например, не сарай в вашем дворе. Да и как вы докажете, что снеговик, например, не сам рухнул? Тут ситуация, конечно, другая, но даже если по камерам кого-то и получится найти, вряд ли дело дойдет до наказания. Максимум – всенародное порицание, - считает юрист Игорь Великанов.Это не первый акт вандализма в новогодней столице Калуге. За несколько дней до праздника во дворе бывшего краеведческого музея вандалы повредили ледяные скульптуры, построенные в рамках выставки. Тогда сотрудники музея быстро все восстановили.