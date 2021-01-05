Январские праздники – прекрасное время для путешествий, в том числе по городам Золотого кольца. Но только не в этом году. Коронавирус наложил отпечаток на все сферы жизни, в том числе на туризм. Поэтому лучше отложить рюкзаки и остаться дома.Однако если вам не терпится все-таки отправиться в путешествие, то для вас мы рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 5 января 2021 года.Везде продолжает действовать масочный режим. Это значит, что без масок вас не пустят ни в кафе, ни в музеи (где они еще работают), ни в общественный транспорт. Также захватите с собой побольше перчаток и антисептика.Кстати о музеях. В большинстве городов они закрыты. Исключение сделали только для парковых комплексов. Так что придется наслаждаться только частью красот Золотого кольца.Тяжелее всего ситуация с коронавирусом в Подмосковье. Регион стабильно входит в тройку лидеров антирейтинга заболевших за сутки. В других регионах ситуация полегче, но расслабляться все равно не стоит.Владимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 647Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1173Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1348Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8147Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7916Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6895Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30