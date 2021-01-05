Количество заболевших коронавирусом за сутки впервые с 15 декабря опустилось ниже отметки в 300, однако с начала года уже умерли 40 пациентов с подтвержденным COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 5 января 2021 года.Последние данныеЗа сутки коронавирус подтвердили у 298 человек. В последний раз количество новых случаев заражения в регионе опускалось ниже 300 15 декабря.Большая часть заболевших узнали, что у них ковид, когда сдали тесты с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких 256 человек. Еще у 42 жителей региона коронавирус никак не проявлялся, они решили сдать тест на всякий случай.Среди городов и регионов по количеству заболевших за сутки лидирует Тольятти. Там 117 заразившихся. Весь список выглядит так:- 117 в г. Тольятти- 82 в г. Самара- 24 в г. Сызрань- 16 в Красноярском районе- 14 в г. Отрадный- 6 в Кинель-Черкасском районе- 4 в Исаклинском районе- 4 в Алексеевском районе- 4 в Пестравском районе- 4 в Нефтегорском районе- 3 в Сергиевском районе- 2 в г. Кинель- 2 в Волжском районе- 1 в г. Новокуйбышевск- 1 в Приволжском районе- 1 в Большеглушицком районе- 1 в Богатовском районе- 1 в Елховском районе- 1 в Похвистневском районе- 1 в г. Жигулевск- 1 в Хворостянском районе- 1 в Челно-Вершинском районе- 1 в Шигонском районе- 1 в г. Чапаевск- 1 в Кинельском районе- 1 в Клявлинском районе- 1 в Кошкинском районе- 1 в Камышлинском районе- 1 в Большечерниговском районе40 человек за четыре дняЦифры по смертям пугают. С начала года скончались 40 пациентов с коронавирусом, согласно данным сайте стопкоронавирус.рф. 1 января погибших в Самарской области было 12 человек, 2 января – 11, 3 января – 12, 4 января – 5.Общее число пациентов с ковидом достигло 646.Свободные койки есть, вакцинация продолжаетсяВласти отмечают - свободные места в больницах есть. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, свободны 34% коек. Сейчас в ковид-госпиталях лечатся 4,5 тысячи человек, на амбулаторном лечении находятся 17 тысяч жителей региона.В области продолжается и вакцинация от коронавируса.- На сегодняшний привиты 3922 человека, - уточнили в правительстве Самарской области. - К концу праздничной недели ожидается очередной транш вакцины. Законтрактованы все средства, предназначенные для закупки лекарств: 60 млн из регионального бюджета и 185,6 млн из федерального, сформированы запасы препаратов на складе для обеспечения пациентов в праздничные дни. Продолжает работать горячая линия, отмечается некоторое снижение количества звонков. Стационары, поликлиническое звено и скорая помощь работают по прежним графикам.В Рождество следить будут еще внимательнееВласти признаются – они не могут спрогнозировать число прихожан, которые пойдут в храмы на Рождество. Из-за этого планируют усилить меры по борьбе с распространением вируса.- Главам муниципальных образований необходимо организовать разъяснительную работу в том числе со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на снижение риска заболевания коронавирусом: пресекать скопление людей, обеспечивать дистанцирование, соблюдение масочного режима, не допускать в храм самих служителей, у которых выявлены признаки заболевания, поддерживать чистоту в храмах, - рассказали в региональном правительстве.Роспотребнадзор направил в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания об усилении мер, чтобы не дать коронавирусу начать распространяться еще быстрее.