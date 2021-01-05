Верующие пойдут в самарские храмы утром 6 января, чтобы исповедоваться и причаститься перед торжественной вечерней Рождественской службой. Праздник, по поверьям, начинается с появлением на ночном небе первой звезды. Это знак, что Христос родился, Спаситель пришел в наш мир. С этого момента и начинается Рождество – застолья, гулянья, подарки и поздравления, которые длятся все 7 января. А дальше - Святки с колядками, гаданиями, зимними забавами. Смотрите, куда можно отправиться на Рождество в Самаре, чтобы этот день стал по-настоящему праздничным.РОЖДЕСТВО НА ПЛОЩАДЯХ И В ПАРКАХ САМАРЫНа Рождество в Самаре в 2021 году из-за опасности коронавирусной инфекции народных гуляний решили не устраивать. Но сделали все, чтобы горожане почувствовали атмосферу праздника и смогли активно отдохнуть на свежем воздухе.Особенно празднично на главной площади города – имени Куйбышева. Здесь установлено несколько интерактивных елок, на которых, как на экранах можно смотреть видеосюжеты. В 2021 году Самарская губерния отметит 170-летие, поэтому видеоролики посвящены истории нашего края. На медиакомплексе можно увидеть конно-железную дорогу, первые машины, автобусы и современные автомобили. Известные достопримечательности сменяют друг друга на елках-экранах: костел, филармония, театр оперы и балета, набережная, Ладья, стадион. И все это под музыку.А еще на площади появился интерактивный комплекс, посвященный 40-летию любимого многими поколениями мультфильма «Тайна Третьей планеты». Здесь можно сфотографироваться в космическом корабле с персонажами мультика, пожать руку Громозеке или другому инопланетянину, посмотреть на зеркальные подсолнухи…На Рождество можно заглянуть в усадьбу Самарского Деда Мороза, побродить по тропинкам сказочного леса, увидеть волшебный дуб и избушку на курьих ножках, заглянуть в терем зимнего волшебника. Вот только самого Дедушки Мороза этой зимой там нет.И, конечно, на площади работают два больших катка – для катания и для хоккея. Большая деревянная горка ждет желающих прокатиться с ветерком на ватрушках и ледянках. Катки и горки также работают в парках Самары и на набережной Волги.Не упустите возможность полюбоваться и снять на память самой большой световой фонтан в нашем городе. Его открыли зимой этого года на спуске площади Славы.РОЖДЕСТВО У СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА»У стадиона «Самара Арена», который так похож на фантастический космический корабль, гостей на Рождество встречает огромный космонавт. Для любителей спорта и активного образа жизни здесь работают развлекательные площадки: Юкигассен, Гигантский кикер, Фан-керлинг, лыжные трассы, катки и горки. Доступ на все спортивные площадки – бесплатный. Также можно посетить космический музей под открытым небом, расположенный на аллее №2, «Космоаллее».КОНЦЕРТЫ НА РОЖДЕСТВО В САМАРЕ 2021«Концерт в Рождество» (12+)В праздничный вечер на сцену Самарской филармонии выйдет певец Михаил Морозов, чтобы исполнить популярные оперные арии, попурри в ритме босса-новы, русские романсы и авторские песни.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 7 января, 17.00.ЦЕНА: 350 – 700 руб.СПЕКТАКЛИ НА РОЖДЕСТВО В САМАРЕ 2021Балет «Щелкунчик» в театре оперы и балета (6+)Замечательная волшебная сказка о победе добра над злом, созданная двумя гениями – композитором Чайковским и хореографом Петипа – отличный подарок на Рождество. И действие в ней происходит в Рождественскую ночь, когда сбываются самые невероятные фантазии и мечты – елочные игрушки оживают, безобразная деревянная кукла щелкунчик превращается в отважного принца.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, площадь Куйбышева, 1.КОГДА: 7 января, 12.00, 18.30.ЦЕНА: 200 – 2200 руб.Экскурсия «Призрак оперы приглашает» (16+)Рождественский вечер – самый таинственный в году! И Самарский театр оперы и балета приглашает почувствовать это на необычной экскурсии «Призрак Оперы приглашает». Посетителям предстоит увидеть «изнанку» театра. Гидом будет Призрак Оперы, который проведет зрителей самыми тайными ходами по зданию с богатой историей. Например, можно будет спуститься в бомбоубежище, находящееся под зданием и увидеть кладку уничтоженного Храма Христа Спасителя. А затем подняться на крышу, чтобы полюбоваться на огни Самары и сделать памятные фото в фотозоне. Пришедшие в этот вечер в театр смогут выйти на сцену и посмотреть в зрительный зал глазами артистов, увидеть, где живут декорации и как изготавливают театральные задники. И конечно, послушать были и легенды самарского театра и его исторического здания.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева,1.КОГДА: 7 января, 22.00.ЦЕНА: 1000 руб.Спектакль «Долгий рождественский обед» в театре «Самарская площадь» (12+)В театре «Самарская площадь» 7 января покажут спектакль по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Молодая семья Бейярдов в штате Иллинойс построила новый дом. Новоселье пришлось на Рождество, 25 декабря 1870 года. И этот обед, этот праздник, продлится 90 лет… Сменится несколько поколений за одним и тем же столом. Автор позволит нам, словно с птичьего полета, посмотреть на жизнь и, может быть, разглядеть в ней самое важное.ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 7 января, 13.00.ЦЕНА: 1000 руб.Спектакль «Кавказский меловой круг» в театре «Самарская площадь» (16+)В рождественский вечер «Самарская площадь» представит на суд зрителей притчу-балаган по произведению немецкого драматурга Бертольда Брехта, основанную на библейском сюжете. Хоть представление и создано в жанре яркого комического балагана, но речь пойдет о серьезных вещах. В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство…ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 7 января, 18.00.ЦЕНА: 1000 руб.РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКСКУРСИИЭкскурсия по самарским храмам \\"Святое Рождество\\"В Самаре много храмов, и не только православных. Это красивые здания, у каждого из которых интересная история. Горожан зовут прогуляться на Рождество по самым знаменитым церквям Самары. В конце пешей экскурсии гостей ждет чаепитие. Решившим отправиться на прогулку январским днем советуют одеться потеплее. Экскурсия начнется у Покровского собора и закончится на Самарской площади. Чтобы попасть на экскурсию, запишитесь заранее https://gorod-kurort.com/product/svjatoe-rozhdestvo-jekskursija-po-hramam/ГДЕ: сбор группы у Покровского собора.КОГДА: 7 января, 12.00.ЦЕНА: 800 руб. взрослый билет и 600 детский билет (до 10 лет включительно). Дети до 5 лет – бесплатно (необходимо иметь при себе свидетельство о рождении).«Святочные гадания» с глинтвейном, астрологом и праздничными гуляниями (18+)Как провести Святки согласно старинным обычаям, напомнят на экскурсии. Посетителям покажут, как гадали в старину, развеселят народными песнями и играми, напоят ароматным глинтвейном и дадут возможность заглянуть в будущее, пообщавшись с астрологом. На экскурсию можно будет попасть только в маске (не карнавальной – защитной).Запишитесь заранее https://gorod-kurort.com/product/svjatochnye-gadanija-s-glintvejnom-astrologom-i-prazdnichnymi-guljanijami/ГДЕ: сбор группы на ул. Молодогвардейская, 86.КОГДА: 7 января, 16.30, 19.00.ЦЕНА: 900 руб.Праздничная автобусная экскурсия \\"Новогодние огни Самары\\"Полюбоваться украшенной к новогодним праздникам Самарой можно с комфортом – на автобусе, который проследуют по центру города, по самым нарядным площадям и улицам. И вы за один вечер сможете увидеть и прочувствовать праздник во всем его масштабе и великолепии. А еще вам предложат отметить Рождество с шампанским и сладостями. Организаторы советуют надеть на прогулку теплую одежду и обувь. Чтобы попасть на экскурсию, запишитесь заранее https://gorod-kurort.com/product/new-novogodnie-ogni-samary/ГДЕ: сбор группы на ул. Галактиновская, 39.КОГДА: 7 января, 18.00.Стоимость: 800 руб.Музыкально-исторический вечер \\"Самарская рапсодия\\"Окунуться в прошлое можно, попав на музыкально-исторический вечер при свечах в галерее современного искусства. В этот рождественский вечер вы окажетесь в светском салоне прошлого века, за столиками с закусками и изысканным вином. Для вас будет звучать живая музыка.Чтобы попасть на вечер, запишитесь заранее https://gorod-kurort.com/product/new-samarskaja-rapsodija-muzykalno-istoricheskij-vecher-pri-svechah/ГДЕ: место встречи – ул. Ленинградская, 29.КОГДА: 7 января, 18.00.ЦЕНА: 2000 руб.ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ«Королевский цирк Гии Эрадзе» (0+)Отличный подарок на Рождество и маленьким, и взрослым - представления «Королевского цирка Гии Эрадзе». Зрителей ждут увлекательные путешествия в мир красоты, грации, отваги и ловкости. Представления этой труппы – всегда синтез эстрады, мюзикла и цирка. Гости побывают в гостях у настоящей русской зимы с оленями, лисами, русскими борзыми, отправятся в Испанию, к фонтанам с розовыми пеликанами, отважными тореадорами, увидите, как римские гладиаторы сражаются со львами…ГДЕ: Самарский государственный цирк им. Олега Попова, ул. Молодогвардейская, 220.КОГДА:7, 8 января, 15.00.9 января, 11.00, 15.0010 января, 15.00.ЦЕНА: 600 – 2000 руб.Спектакль «Кошкин дом» в Самарском театре кукол (5+)Начните утро 7 января с культпохода с малышами в самарский театр кукол. И чад порадуете, и сами на часок вернетесь в детство. В этот день в театре будет идти спектакль «Кошкин дом».В богатом доме Кошки случился пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и ее привратник кот Василий идут просить приюта у своих друзей, которые были у них в гостях накануне. Однако ни Петух, ни Коза, ни Свинья не пускают Кошку переночевать. Только бедные котята племянники, которым тетя Кошка отказывала даже в куске хлеба, открывают ей дверь своей нищей избушки.ГДЕ: Новое здание театра кукол, ул. Самарская, 95. Кассы театра – ул. Льва Толстого, 82.КОГДА: 7 января, 11.00.ЦЕНА: 400 руб.Интерактивная программа «Новогодние традиции в России» в Историческом парке «Россия – Моя история» (5+)На Рождество можно отправиться всей семьей на познавательную интерактивную экскурсию, где вам расскажут о самых волшебных праздниках в году. В программе - конкурсы у елки и старинные игры, викторины по любимым сказкам, мультфильмам и поздравления от Деда Мороза. На мастер-классе можно будет смастерить елочную игрушку своими руками. Попасть на праздник можно только по предварительной записи по тел.: (846) 250-01-32, 250-01-52ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Молодогвардейская, 131, ТЦ «Гудок», 3-й этаж.КОГДА: 7 января – 9 января.ЦЕНА: 300 руб.Экскурсия по краеведческому музею с фонариками (7+)За необычными ощущениями рождественским утром можно сходить в самарский краеведческий музей. Здесь придумали необычную прогулку по запасникам музея с фонариками. На этой экскурсии есть возможность увидеть то, что не выставлено в основных экспозициях. И послушать интересные рассказы о работе музея и истории Самары.Экскурсии проходят группами 5-10 человек по записи по ссылке или по тел. +7-846-333-64-23. При записи не забудьте указать количество человек. Посетителей просят приходить в музей в защитных масках.ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.КОГДА:7 января, с 12.00 до 13.00;9 января, с 18.00 до 19.00.ЦЕНА: 250 руб.